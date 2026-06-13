Nhiều loại thực phẩm giảm cân phổ biến được lan truyền trên mạng, chẳng hạn như đậu phụ, rong biển, natto và giấm táo, tất cả đều được ưa chuộng vì ít calo và giá trị dinh dưỡng cao.

Tuy nhiên, ở Nhật Bản, có một "chế độ ăn kiêng dưa chuột" đang được bàn luận sôi nổi, được cho là giúp giảm cân ổn định mà không cần phải nhịn đói.

Đầu bếp nổi tiếng người Nhật Bản, Hiromitsu Nozaki, người từng đoạt sao Michelin, đã tự mình thử nghiệm và giảm thành công 11kg chỉ trong hai tháng, với những cải thiện đáng kể trong kết quả kiểm tra sức khỏe, làm dấy lên cuộc thảo luận mới!

"Chế độ ăn kiêng dưa chuột" là gì?

Phương pháp này bắt nguồn từ ông Hiromitsu Nozaki, bếp trưởng của nhà hàng "Watokyama" đạt sao Michelin ở Nhật Bản.

Khi gần 60 tuổi, một cuộc kiểm tra sức khỏe cho thấy ông bị gan nhiễm mỡ, cholesterol cao và lượng mỡ thừa trong cơ thể.

Ông quyết định giảm cân bằng cách điều chỉnh chế độ ăn uống. Vì quê hương Fukushima của ông nổi tiếng với dưa chuột, ông chỉ đơn giản là lấy nguyên liệu quen thuộc này làm trọng tâm trong quá trình giảm cân của mình.

Ông chia sẻ rằng trong thời gian giảm cân, ông thường ăn dưa chuột như một món ăn nhẹ trước bữa ăn, một món ăn vặt khi thèm đồ ngọt, hoặc một bữa ăn sáng, đôi khi ăn vài quả một ngày.

Sau khi điều chỉnh chế độ ăn uống tổng thể, ông không chỉ giảm được 11 kg trong 2 tháng và vòng eo thu nhỏ lại, mà còn đi đại tiện và tiểu tiện dễ dàng hơn. Giờ đây ở tuổi 73, ông vẫn chưa tăng cân trở lại!

Sau đó, ông đã viết về kinh nghiệm của mình trong một cuốn sách dạy nấu ăn về giảm cân, "Khả năng chống đói cao nhất! Công thức giảm cân bằng dưa chuột: 74 thực đơn để giảm 11 kg trong 2 tháng mà không tăng cân trở lại", được giám sát bởi bác sĩ nổi tiếng người Nhật Bản Takafumi Kudo, chuyên gia về béo phì và chuyển hóa.

Lý do dưa chuột được coi là thực phẩm giúp giảm cân là vì chúng "ít calo, nhiều nước và nhiều chất xơ".

Mỗi 100g chỉ chứa khoảng 14calo và có hàm lượng nước hơn 95%, khiến chúng trở nên tươi mát và tạo cảm giác no.

Ngoài ra, dưa chuột chứa vitamin C, vitamin K, kali, magiê và các chất phytochemical, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, cải thiện tuần hoàn máu, giảm phù nề và duy trì nhu động ruột trơn tru. Chúng là một thành phần phù hợp để bổ sung vào chế độ ăn hàng ngày cho những người thường xuyên ăn ngoài.

Trong cuốn sách "Công thức giảm cân bằng dưa chuột", Hiromitsu Nozaki cũng đề cập rằng dưa chuột chứa phospholipase, một loại enzyme liên quan đến quá trình chuyển hóa lipid.

Tuy nhiên, enzyme dễ bị bất hoạt ở nhiệt độ cao. Vì vậy ăn dưa chuột sống, trong salad hoặc ở nhiệt độ thấp sẽ phù hợp hơn nếu bạn muốn giữ lại nhiều chất dinh dưỡng hơn.

Phương pháp ăn kiêng dưa chuột: 5 bước được tiết lộ

Chế độ ăn kiêng dưa chuột không chỉ đơn thuần là ăn dưa chuột; mà là kiểm soát tổng lượng calo nạp vào thông qua thứ tự ăn uống và điều chỉnh chế độ ăn:

1. Ăn dưa chuột trước bữa ăn.

2. Sau đó ăn rau xanh luộc hoặc các món rau.

3. Ăn kèm với một bát súp miso để tăng cảm giác no.

4. Chọn thực phẩm giàu protein, ít chất béo cho món chính.

5. Ăn cơm trắng hoặc các thực phẩm chủ yếu sau cùng

Ăn thực phẩm giàu chất xơ, ít calo trước có thể giúp trì hoãn cơn đói và giảm nguy cơ ăn quá nhiều sau đó.

Cư dân mạng Nhật Bản thử nghiệm: Giảm 11 kg trong 3 tháng

Một cư dân mạng Nhật Bản đã làm theo phương pháp trong cuốn sách, ăn 2-3 quả dưa chuột nhỏ trước bữa ăn và sau đó duy trì chế độ ăn uống ban đầu. Anh ấy đã giảm được 2 kg trong tháng đầu tiên. Mặc dù tốc độ không nhanh, nhưng sự dễ thực hiện và việc không cảm thấy đói đã thúc đẩy anh ấy tiếp tục.

Trong tháng thứ hai, anh ấy bắt đầu thêm rau hấp và các món cá, và giảm thêm 4 kg nữa. Anh ấy cũng nhận thấy rằng việc đi đại tiện trở nên dễ dàng hơn và cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

"Trong tháng thứ ba, tôi tiếp tục điều chỉnh lượng carbohydrate nạp vào, giảm lượng tinh bột tinh chế trong bữa sáng và bữa tối, đồng thời thay thế chúng bằng các thực phẩm giàu protein như đậu phụ, natto và đậu bắp. Cuối cùng, tôi giảm thêm 5 kg trong một tháng, và tổng cộng 11 kg trong 3 tháng. Vòng bụng của tôi cũng nhỏ đi đáng kể!".

3 điều cần lưu ý về "chế độ ăn kiêng dưa chuột"

1. Mặc dù dưa chuột là một loại thực phẩm tốt cho sức khỏe, nhưng việc giảm cân không thể chỉ dựa vào một loại thực phẩm duy nhất. Nên kết hợp chúng với protein, chất béo lành mạnh và đủ các loại thực phẩm chính để tránh mất cân bằng dinh dưỡng.

2. Ngoài ra, những người có dạ dày nhạy cảm hoặc dễ bị đầy hơi không nên ăn quá nhiều đồ sống cùng một lúc.

3. Nếu bạn mắc các bệnh mãn tính hoặc cần kiểm soát lượng kali nạp vào, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước.

Chìa khóa để chế độ ăn dưa chuột thực sự hiệu quả là tăng cảm giác no bằng cách sử dụng thực phẩm ít calo, giàu chất xơ, kết hợp với thứ tự ăn uống và điều chỉnh chế độ ăn tổng thể. Hiện đang là mùa dưa chuột, vì vậy nếu bạn muốn bắt đầu giảm cân gần đây, tại sao không thêm nó vào thực đơn trước bữa ăn như bước đầu tiên trong việc kiểm soát chế độ ăn uống của bạn!

(Ảnh minh hoạ: Internet)

(Nguồn: TVBS)