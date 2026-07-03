Từ nay trở đi, hãy thêm thứ này vào cốc nước của bạn mỗi ngày, dưỡng gan tốt, nhiệt tích tụ trong cơ thể sẽ tan biến

Nhiều người trong chúng ta thường gặp phải tình trạng khoảng 3 hoặc 4 giờ chiều, màn hình máy tính vẫn bật, nhưng mắt đã mỏi và toàn thân cảm thấy nặng nề, khó chịu. Đó không phải là vấn đề nghiêm trọng, nhưng cảm giác chung là thấy ì trệ, không thoải mái. Chúng ta thường cho rằng trạng thái này là do mệt mỏi, nhưng cơ thể thường đưa ra những tín hiệu tinh tế hơn - vị đắng trong miệng, khô họng và cáu gắt. Thay vì chờ đến khi có cảm giác khó chịu rõ rệt, tốt hơn hết là chúng ta nên điều chỉnh từ lượng nước uống hàng ngày của bạn.

Khi nói đến cảm giác sảng khoái, nhiều người nghĩ ngay đến một tách trà thảo mộc. Một ly trà hoa cúc với sự kết hợp phổ biến là 5 bông cúc trắng, 8g hạt quế rang và 6 quả kỷ tử. Hạt quế khá cứng, vì vậy trước tiên hãy ngâm chúng trong nước ấm khoảng 3 phút, sau đó cho vào cốc, đổ nước nóng khoảng 90℃ vào và ngâm trong 5 phút. Tiếp theo, cho hoa cúc và kỷ tử vào, đợi thêm 3 phút nữa, và trà đã sẵn sàng để uống khi chuyển sang màu vàng nhạt. Thứ tự này giúp hương vị được giải phóng trọn vẹn hơn.

Theo quan điểm của Y học cổ truyền, sự kết hợp này thường được sử dụng để làm dịu nhiệt dư thừa bên trong cơ thể. Hạt quế kết hợp với hoa cúc thường được dùng để điều trị các triệu chứng như cáu gắt và vị đắng trong miệng khi thức dậy do ứ trệ; quả kỷ tử thường được nhắc đến như một loại thực phẩm bổ dưỡng. Đối với những người nhìn vào màn hình điện tử trong thời gian dài, tình trạng khô và đau mắt cũng có thể được giảm bớt bằng trà ấm. Tất nhiên, tốt nhất là bạn không nên uống nhiều trà 2 tiếng trước khi đi ngủ để tránh ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Nếu công thức đầu tiên thiên về làm dịu da hàng ngày, thì sự kết hợp của 3g kim ngân hoa, 6g mạch môn và 5 quả kỷ tử sẽ mang lại hiệu quả làm tươi mát và dưỡng ẩm bổ sung. Mạch môn cần được ngâm trong nước ấm 5 phút trước, sau đó ngâm cùng kim ngân hoa trong nước sôi 6 phút, cuối cùng cho kỷ tử vào và để yên trong 2 phút. Tốt nhất nên thưởng thức khi còn ấm vào ban ngày và không nên để nguội quá lâu. Một số người chọn cách này để giảm khô da sau thời tiết nóng hoặc sau bữa ăn nhiều dầu mỡ.

Nhìn từ một góc độ khác, "nhiệt" trong cơ thể thường liên quan đến thói quen sinh hoạt và ăn uống hàng ngày. Một sự kết hợp thường được nhắc đến là 4g lá dâu tằm và 5g rễ bồ công anh. Đầu tiên, nhanh chóng rửa sạch cả hai với nước ấm, sau đó ngâm trong nước sôi khoảng 7 phút. Lọc bỏ bã và uống; thêm nước nếu vị nhạt đi. Lá dâu tằm thường được coi là có tác dụng tản nhiệt phần thân trên, trong khi bồ công anh thường được dùng để thanh nhiệt. Tuy nhiên, những người có thể chất dễ bị lạnh nên dùng liều lượng nhỏ hơn mỗi lần và uống sau bữa ăn sẽ an toàn hơn.

Ngoài ra còn có một cách pha trà nhẹ nhàng hơn. Ngâm 6g củ sắn dây thái lát trong nước ấm khoảng 4 phút, sau đó ngâm chúng trong nước sôi cùng với táo đỏ đã bỏ hạt và thái lát trong 6 phút. Cuối cùng, rắc thêm một ít hoa mộc khô và đợi thêm 2 phút. Trà sẽ có mùi thơm ngọt ngào và thoang thoảng hương hoa. Loại trà này có vị nhẹ nhàng và có thể pha bất cứ lúc nào. Vị ngọt đến từ chính các nguyên liệu, vì vậy không cần thêm đường. Một số người sử dụng nó như một cách để điều hòa khí huyết sau khi ngồi lâu, giúp cho dòng khí huyết được lưu thông trơn tru hơn.

Về mặt thực tế, những công thức pha nước uống này không phức tạp; tất cả những gì bạn cần là một chiếc cốc chịu nhiệt. Mấu chốt nằm ở thứ tự và thời gian: Một số công thức cần ngâm các nguyên liệu cứng trước, trong khi có công thức khác cho thêm hoa sau; một số giữ nhiệt độ khoảng 90℃, trong khi những côg thức khác yêu cầu nước sôi. Những chi tiết này quyết định hương vị và cũng ảnh hưởng đến việc chiết xuất các thành phần. Thay vì theo đuổi kết quả tức thì, tốt hơn hết là hãy coi đó như một nhịp điệu, thêm một chút nghi thức vào hành động uống nước.

Điều quan trọng cần làm rõ là trà thảo dược chủ yếu là một thói quen chăm sóc sức khỏe hàng ngày chứ không phải là phương pháp điều trị. Những lợi ích được đề cập chủ yếu xoay quanh việc thanh nhiệt, giảm khó chịu do nhiệt độ cơ thể quá cao và giúp giảm khô mắt. Điều thực sự quan trọng là duy trì giấc ngủ đều đặn, chế độ ăn uống nhẹ nhàng và tập thể dục vừa phải. Trà chỉ đơn giản giúp chúng ta tạm dừng một chút giữa cuộc sống bận rộn.

Tóm lại, thứ trong tách trà đó không phải là một công thức thần kỳ, mà chỉ là một cách để chăm sóc bản thân. Dành ra vài phút mỗi ngày để ngắm nhìn những lá trà nở ra trong nước có lẽ là một lời nhắc nhở đừng bỏ qua những tín hiệu của cơ thể. Chờ đến khi mắt mỏi và cổ họng khô khốc mới tìm cách khắc phục tình trạng đó luôn cảm thấy quá muộn, phải không?