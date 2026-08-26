Nhiễm sốt xuất huyết, sản phụ suy gan cấp, băng huyết dữ dội sau sinh

Tình hình sức khỏe bệnh nhân ổn định sau thời gian điều trị.

Đầu tháng 8/2026, bệnh nhân N.T.M.L (23 tuổi, ngụ Đồng Nai) mắc sốt xuất huyết Dengue ở tuần thai thứ 39 và được chỉ định mổ lấy thai tại TPHCM. Tuy nhiên, sau sinh tình trạng sản phụ diễn tiến nguy kịch nhanh chóng do đờ tử cung gây băng huyết dữ dội, suy gan tối cấp, rối loạn đông máu và sốc mất máu nặng.



Bệnh nhân được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định trong tình trạng hôn mê sâu, tụt huyết áp, suy đa tạng và phải thở máy xâm lấn. Kết quả xét nghiệm ghi nhận tiểu cầu tụt sâu chỉ còn 17 G/L, xuất huyết ổ bụng và tiêu hóa kéo dài.



Trước tình huống "ngàn cân treo sợi tóc", bệnh viện kích hoạt quy trình hội chẩn liên chuyên khoa gồm Hồi sức tích cực - Chống độc, Sản khoa, Ngoại khoa, Gây mê hồi sức, Chẩn đoán hình ảnh và Can thiệp mạch. Bệnh nhân được tích cực hồi sức, lọc máu thay huyết tương và truyền liên tục các chế phẩm máu để kiểm soát đông máu.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân.

Do tử cung bị tổn thương nặng, nhiễm trùng và chảy máu không ngừng, các bác sĩ buộc phải đưa ra quyết định cắt tử cung để cứu tính mạng người mẹ. Ngay sau mổ, sản phụ lại đối mặt cơn nguy kịch mới khi tiếp tục chảy máu từ vị trí sâu trong vùng chậu gây tái sốc mất máu.

Ê-kíp Can thiệp mạch lập tức chụp mạch và nút mạch cầm máu kịp thời, giúp bệnh nhân tránh thêm một ca mổ mở rủi ro cao. Tính cả quá trình, thai phụ trải qua 4 lần phẫu thuật và can thiệp lớn.

Hơn 15 ngày điều trị, bệnh nhân L. hồi phục. Hiện tại, người bệnh tỉnh táo hoàn toàn, tự thở khí trời, vận động, ăn uống tốt và chuẩn bị xuất viện về chăm sóc con đầu lòng khỏe mạnh ở nhà.



BS.CKI Trần Quang Huy, khoa Hồi sức tích cực - Chống độc khuyến cáo, giai đoạn nguy hiểm của sốt xuất huyết thường rơi vào ngày thứ 3 đến thứ 7 của bệnh với biến chứng giảm tiểu cầu, rối loạn đông máu và tổn thương tạng. Đối với phụ nữ mang thai, chuyển dạ trong thời điểm này làm tăng nguy cơ băng huyết đe dọa tính mạng cả mẹ lẫn con.

"Thai phụ cần chủ động ngủ mùng, phòng tránh muỗi đốt, tiêm ngừa vaccine đầy đủ và đến ngay cơ sở y tế khi bị sốt, tuyệt đối không tự điều trị tại nhà", BS Huy khuyến cáo.