Người phụ nữ 60 tuổi tử vong khi ngủ, bác sĩ cảnh báo thói quen "cực độc" nhiều người vẫn làm

Một viên thuốc nhỏ có thể giúp con người tìm lại giấc ngủ sau những đêm dài mệt mỏi. Thế nhưng, nếu sử dụng sai cách hoặc kéo dài trong nhiều năm, thứ từng được xem là "cứu tinh" ấy lại có thể âm thầm trở thành hiểm họa đe dọa tính mạng.

Câu chuyện về bà Hạ, 60 tuổi, sống tại Phúc Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc, là lời cảnh tỉnh cho nhiều người đang có thói quen phụ thuộc vào thuốc an thần để đối phó với chứng mất ngủ. Không ai trong gia đình nghĩ rằng một buổi tối bình thường bên con cháu lại là những khoảnh khắc cuối cùng của bà...

Sự ra đi đột ngột của bà không chỉ để lại nỗi đau cho người thân mà còn đặt ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Liệu những viên thuốc giúp chúng ta ngủ ngon mỗi đêm có thực sự an toàn khi bị lạm dụng?

Ảnh minh họa

Trước khi đột ngột qua đời, người phụ nữ 60 tuổi này vẫn ngồi cùng con cháu xem tivi, trò chuyện như mọi ngày. Không ai nghĩ rằng chỉ vài phút sau, người phụ nữ khỏe mạnh này lại bất ngờ đổ gục xuống nền nhà. Cơ thể bà tím tái, hơi thở yếu dần rồi rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Người thân lập tức đưa bà đến bệnh viện cấp cứu trong đêm. Tuy nhiên, dù các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bà Hạ vẫn không qua khỏi. Kết luận ban đầu cho thấy bà tử vong do ngừng tim đột ngột.

Điều khiến gia đình đau xót nhất là trước đó bà Hạ không có tiền sử bệnh tim nghiêm trọng. Vậy điều gì đã khiến một người phụ nữ tưởng như bình thường lại ra đi quá nhanh? Câu trả lời chỉ được hé lộ khi bác sĩ tìm hiểu kỹ thói quen sinh hoạt của bà và phát hiện một lọ thuốc an thần đã nằm trên kệ đầu giường suốt nhiều năm.

Nhiều năm trước, bà Hạ bắt đầu mắc chứng mất ngủ kéo dài. Có những đêm bà nằm hàng giờ vẫn không thể chợp mắt, hoặc tỉnh giấc giữa đêm rồi thao thức đến sáng. Để đối phó với tình trạng này, bà tìm đến thuốc an thần và dần xem đó như một "phao cứu sinh". Mỗi tối trước khi ngủ, uống thuốc trở thành thói quen không thể thiếu.

Nhưng theo thời gian, cơ thể bắt đầu quen thuốc. Nhận thấy hiệu quả giảm dần, bà Hạ đã tự ý tăng liều, thậm chí có lúc còn uống thêm vài ngụm rượu với suy nghĩ sẽ giúp dễ ngủ hơn. Chính sự kết hợp tưởng chừng đơn giản này lại tạo ra nguy cơ nghiêm trọng.

Theo Sohu các bác sĩ cho biết ở người lớn tuổi, chức năng gan và thận thường suy giảm, khiến quá trình chuyển hóa và đào thải thuốc chậm hơn. Khi thuốc tích tụ trong cơ thể với nồng độ cao, nguy cơ ngộ độc và biến chứng nguy hiểm sẽ tăng lên.

Trong trường hợp của bà Hạ, việc tự tăng liều thuốc an thần trong thời gian dài, cộng thêm sử dụng rượu, có thể đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh, hô hấp và tim mạch.

Những nguy hiểm có thể xảy ra khi lạm dụng thuốc an thần

Làm suy giảm hô hấp, rối loạn nhịp tim

Khi lượng thuốc vượt quá mức cơ thể có thể chịu đựng, hệ thần kinh trung ương có thể bị ức chế mạnh. Người dùng có thể gặp tình trạng thở chậm, huyết áp tụt, thiếu oxy và thậm chí ngừng tim.

Rượu + thuốc an thần: sự kết hợp đặc biệt nguy hiểm

Cả rượu và thuốc an thần đều có khả năng làm chậm hoạt động của não bộ. Khi dùng cùng nhau, tác dụng ức chế có thể cộng hưởng, làm tăng nguy cơ hôn mê sâu, suy hô hấp và tử vong.

Tăng nguy cơ té ngã ở người cao tuổi

Thuốc an thần tồn tại trong cơ thể lâu hơn ở người lớn tuổi có thể gây buồn ngủ kéo dài, chóng mặt, mất thăng bằng. Nhiều trường hợp bị té ngã, gãy xương, nằm lâu một chỗ và phát sinh thêm các biến chứng nguy hiểm.

Các chuyên gia cảnh báo, trường hợp của bà Hạ không phải cá biệt. Nhiều người cao tuổi đang sử dụng thuốc an thần kéo dài nhưng chưa nhận thức đầy đủ về những rủi ro tiềm ẩn.

Một số sai lầm phổ biến gồm:

Tự uống thêm thuốc khi tỉnh giấc giữa đêm

Nhiều người thấy tỉnh dậy lúc 2-3 giờ sáng liền uống thêm thuốc để ngủ tiếp. Điều này có thể khiến thuốc kéo dài tác dụng sang ngày hôm sau, gây buồn ngủ, lú lẫn và giảm khả năng phản ứng.

Dùng thuốc liên tục trong thời gian dài

Việc sử dụng kéo dài dễ khiến cơ thể hình thành tình trạng dung nạp thuốc. Người dùng cần liều cao hơn để đạt hiệu quả như trước, từ đó làm tăng nguy cơ lệ thuộc và ngộ độc.

Tự ý đổi loại thuốc khác

Mua thuốc theo lời mách bảo hoặc tự chuyển sang loại khác có thể gây tương tác nguy hiểm với các thuốc đang sử dụng, đặc biệt ở người có bệnh nền như tăng huyết áp, tiểu đường hoặc tim mạch.

Chỉ dựa vào thuốc mà bỏ qua nguyên nhân mất ngủ

Thuốc an thần chủ yếu giúp giảm triệu chứng trong thời gian ngắn, không giải quyết được nguyên nhân sâu xa gây mất ngủ như căng thẳng, rối loạn tâm lý, thói quen sinh hoạt thiếu khoa học hoặc bệnh lý tiềm ẩn.

Một giấc ngủ ngon cần được xây dựng từ nhiều yếu tố: duy trì lịch ngủ đều đặn, vận động phù hợp, giảm căng thẳng và tìm kiếm sự tư vấn y tế khi mất ngủ kéo dài.

Đừng để một thói quen tưởng như vô hại trong nhiều năm trở thành mối nguy âm thầm đe dọa sức khỏe của chính mình.



