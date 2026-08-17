Ảnh: CDC Hà Nội

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua, toàn thành phố ghi nhận 316 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 74 phường, xã, tăng 81 ca so với tuần trước.

Cộng dồn từ đầu năm 2026, Hà Nội ghi nhận 1.598 trường hợp mắc sốt xuất huyết, chưa có ca tử vong. Trong tuần xuất hiện 11 ổ dịch mới, nâng tổng số ổ dịch từ đầu năm lên 63, trong đó 24 ổ dịch vẫn đang hoạt động.

Tay chân miệng cũng có xu hướng gia tăng với 142 trường hợp mắc trong tuần tại 69 phường, xã, tăng 39 ca so với tuần trước. Từ đầu năm đến nay, thành phố ghi nhận 4.539 trường hợp, chưa có ca tử vong.

Trong tuần, Hà Nội cũng ghi nhận 11 trường hợp mắc sởi, 4 trường hợp ho gà và 213 trường hợp COVID-19.

CDC Hà Nội nhận định số ca sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng theo chu kỳ hằng năm. Thời gian tới, khi học sinh, sinh viên trở lại học tập cùng với điều kiện thời tiết diễn biến thất thường, số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng.

Đối với tay chân miệng, các ca bệnh hiện chủ yếu xuất hiện rải rác, song nguy cơ gia tăng trong tháng 8 và tháng 9 được dự báo khi trẻ trở lại trường học.

Ngành Y tế Hà Nội đang tiếp tục giám sát các ổ dịch, tổ chức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và xử lý khu vực có ca bệnh. CDC Hà Nội cũng đề nghị người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh, phối hợp với địa phương trong hoạt động phòng, chống dịch và đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch.