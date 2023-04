Nhặt sạn phim hot của La Vân Hi - Bạch Lộc: Nữ chính bị chê già, lồng tiếng không khớp miệng nghe giả trân

Những tập đầu tiên của phim cổ trang Trường nguyệt tẫn minh vừa lên sóng và thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả. Bên cạnh lời khen dành cho nội dung hấp dẫn, hợp thị hiếu thì Trường nguyệt tẫn minh cũng đón nhận không ít ý kiến trái chiều liên quan đến tạo hình của cặp đôi vai chính La Vân Hi - Bạch Lộc.

La Vân Hi bị chê quá gầy, thiếu sức sống. Dù đóng ma vương quyền uy tối thượng nhưng anh chàng lại gây cho khán giả cảm giác lo sợ vì có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Việc make up quá dày để che bớt khuyết điểm mặt hốc hác, bọng mắt to cũng khiến La Vân Hi nhận lời chê bai.

La Vân Hi bị chê quá gầy, phần make up cho nam diễn viên quá dày, tạo cảm giác giả trân. Ảnh: Weibo

Ngoài ra, Bạch Lộc cũng gây tranh cãi khi một bộ phận khán giả không đánh giá cao Bạch Lộc. Nhiều người cho rằng Bạch Lộc tuy có xinh đẹp nhưng lại gợi cảm giác trưởng thành, không thể hiện rõ hình ảnh thiếu nữ ngây thơ, trong sáng. Nếu so với tiểu thuyết nguyên tác, Bạch Lộc có chút già dặn hơn. Thêm nữa, giữa Bạch Lộc với La Vân Hi vẫn chưa tạo ra phản ứng hóa học cần thiết, khán giả cần "cảm giác cặp đôi" nhiều hơn nữa.

Bạch Lộc xinh đẹp nhưng bị chê hơi già so với nhân vật trong nguyên tác tiểu thuyết. Ảnh: Weibo

Bạch Lộc là nữ chính của phim "Trường nguyệt tẫn minh". Ảnh: Weibo

Bên cạnh đó, khán giả cũng bày tỏ sự bất bình với phần lồng tiếng của bộ phim. Nhiều người cho rằng lồng tiếng hơi giả trân, không khớp miệng. Nếu ekip sản xuất thực hiện phần lồng tiếng tốt hơn thì Trường nguyệt tẫn minh sẽ còn hấp dẫn hơn nữa.

Hiện tại, Trường nguyệt tẫn minh đã cán mốc nhiệt độ 10.000 trên nền tảng Youku. Tính đến hiện tại, Trường nguyệt tẫn minh cũng là bộ phim phá mốc 10.000 nhanh nhất trên Youku. Trong ngày thứ 2 phim lên sóng, lượt tìm kiếm trên Baidu là 790.000, đứng Top 2 từ đầu năm đến nay.

"Trường nguyệt tẫn minh" đã cán mốc nhiệt độ trên 10.000. Ảnh: Youku

Bộ phim đang gây chú ý và nhận nhiều bình luận khen chê trái chiều. Ảnh: Weibo

Trường nguyệt tẫn minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.