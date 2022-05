Suýt nữa La Vân Hi đã mất vai đẹp kinh điển ở Hương Mật vào tay mỹ nam này: Gợi cảm đấy nhưng đóng là flop chắc!

Hương Mật Tựa Khói Sương là một trong những bom tấn của dòng phim tiên hiệp Hoa ngữ, đã đưa những cái tên như Dương Tử, Đặng Luân và La Vân Hi lên tầm cao mới. Nhắc đến La Vân Hi, vai diễn Nhuận Ngọc của anh trong phim đã trở thành hình mẫu kinh điển của nam thần cổ trang thế hệ mới, đầy tiên khí và vô cùng đáng nhớ. Song, La Vân Hi lại suýt nữa không có cơ hội đóng vai này nếu ứng cử viên số 1 không từ chối.

Năm đó, ứng cử viên đầu tiên cho vai Nhuận Ngọc chẳng phải La Vân Hi, mà là nam thần Bạch Kính Đình. Là cái tên khá đình đám lúc bấy giờ, Bạch Kính Đình không chỉ nhận được lời mời từ ekip Hương Mật Tựa Khói Sương mà còn có cả Thiên Thịnh Trường Ca (có Trần Khôn, Nghê Ni đóng chính). Sau một thời gian đắn đo, ngôi sao "mặt học sinh body phụ huynh" nổi tiếng đã lựa chọn Thiên Thịnh Trường Ca.

Bạch Kính Đình đã từ chối vai Nhuận Ngọc

Vào lúc ấy, ekip Hương Mật Tựa Khói Sương đã mở một cuộc casting nhỏ cho vai Nhuận Ngọc, và bất ngờ thay La Vân Hi đã "trúng tuyển". Với thế mạnh học múa lâu năm, cộng thêm thân hình uyển chuyển, đậm khí chất cổ trang, La Vân Hi đã được lựa chọn trở thành nam phụ Hương Mật Tựa Khói Sương, và giờ đây chúng ta đã có chàng Nhuận Ngọc đẹp như tiên tử mà ai ai cũng yêu mến.

Nhờ có La Vân Hi mà hình ảnh chàng Nhuận Ngọc mới trở nên kinh điển đến thế

Mặt khác, Bạch Kính Đình cũng ghi dấu ấn sâu nét với dự án cổ trang Thiên Thịnh Trường Ca. Nam diễn viên gây bất ngờ khi không hề bị "dìm hàng" trong cổ phục, trái lại vẫn tỏa sáng và thu hút không thua gì lúc đóng phim hiện đại. Thế nhưng so với Nhuận Ngọc, vai Cố Nam Y của Bạch Kính Đình không bùng nổ bằng, chắc chắn khiến mỹ nam sinh năm 1993 vô cùng nuối tiếc.

Ngược lại nếu Bạch Kính Đình đóng Nhuận Ngọc thì vai diễn này chưa chắc sẽ thành công như La Vân Hi do kinh nghiệm biểu diễn võ thuật cổ trang của anh chàng không nhiều và nhuần nhuyễn bằng.

Bạch Kính Đình cũng là nam thần cổ trang đẹp nức nở, nhưng không nổi bằng La Vân Hi năm đó