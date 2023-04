La Vân Hi bị mắng tơi tả trong phim cổ trang, netizen chê đánh phấn quá dày, thua xa thời 'Hương mật tựa khói sương'

Bộ phim Trường nguyệt tẫn minh do La Vân Hi, Bạch Lộc đóng chính vừa lên sóng đã gây xôn xao mạng xã hội. Trong ngày 6/4, La Vân Hi lên thẳng vị trí No.1 Hot Search Weibo với nội dung khá tiêu cực.

Từ khóa liên quan đến La Vân Hi ở lần lên No.1 này là chê bai nhan sắc hiện tại của anh, đồng thời nhắc đến giai đoạn đỉnh cao khi La Vân Hi đóng phim Hương mật tựa khói sương.

La Vân Hi điển trai, đầy sức sống thời đóng phim "Hương mật tựa khói sương". Ảnh: Weibo

Dù chỉ là vai phụ nhưng La Vân Hi vẫn nổi đình nổi đám. Ảnh: Weibo

Một số khán giả cho rằng ở phim mới Trường nguyệt tẫn minh, La Vân Hi trang điểm quá dày, vì lớp phấn phủ lên mặt anh cứ gọi là lộ rõ mồn một nên tạo cảm giác giả tạo.

Nếu chỉ nhìn ảnh photoshop, có thể thấy là La Vân Hi vẫn rất đẹp trai. Tuy nhiên, khi xem qua video clip, mọi khuyết điểm vì trang điểm đậm đều lộ rõ. Khán giả dù có yêu mến La Vân Hi đến mấy cũng khó lòng bỏ qua được.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả cho rằng La Vân Hi thời đóng vai Nhuận Ngọc ở Hương mật tựa khói sương đẹp trai và có khí chất mỹ nam cổ trang hơn hiện tại rất nhiều. Tại Hương mật tựa khói sương, La Vân Hi chỉ đóng vai phụ, yêu đơn phương vai nữ chính Cẩm Mịch do Dương Tử thủ vai.

Còn đây là hình ảnh của La Vân Hi trong phim mới 'Trường nguyệt tẫn minh'. Ảnh: Youku

Nam diễn viên khiến fan xót xa vì quá gầy và trang điểm đậm. Ảnh: Youku

Dù nhận kết thúc không có hậu nhưng La Vân Hi vẫn nổi lên nhanh chóng, trở thành mỹ nam cổ trang được hàng triệu người yêu mến. Mấy năm gần đây, La Vân Hi đóng khá nhiều phim. Tuy nhiên, do lý do khách quan lẫn chủ quan mà anh chàng xuống sắc trông thấy. Vấn đề cân nặng hay chuyện La Vân Hi sụt cân nhanh chóng luôn là chủ đề được khán giả bàn tán, bình luận sôi nổi trên mạng xã hội Weibo lẫn Douyin.

La Vân Hi đóng vai Đàm Đài Tẫn. Ảnh: Youku

Ở những góc quay cận mặt, khuyết điểm của La Vân Hi lộ rõ mồn một. Ảnh: Youku

Trường nguyệt tẫn minh có nội dung kể về mối tình ngang trái, đẫm nước mắt giữa ma thần Đàm Đài Tẫn (La Vân Hi) và Lê Tô Tô (Bạch Lộc) - con gái của chưởng giáo Hành Dương tông, một môn phái thuộc chính đạo.

Nhằm ngăn chặn Đàm Đài Tẫn, Lê Tô Tô quay về 500 năm trước, thời điểm anh vẫn chưa trở thành kẻ đáng sợ nhất tam giới. Sau đó, cả hai không ngờ lại yêu nhau. Thế nhưng dĩ nhiên, mối tình này sẽ vướng phải trùng trùng sóng gió.