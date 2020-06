Nhân Quốc tế thiếu nhi 1/6 nói về 3 bài học lớn dân công sở nên học từ... trẻ con

Hành trình sự nghiệp giống như một ngôi trường mà ở đó, chúng ta - những dân công sở trưởng thành mỗi ngày đều phải học hỏi rất nhiều thứ từ mọi người xung quanh: Học cách tự tin như cô bạn đồng nghiệp, học cách làm việc hiệu quả từ vị sếp khả kính, học đổi mới bản thân từ những sai sót khi làm việc,...



Chúng ta học nhiều nhưng có bao giờ bạn nghĩ rằng, những điều cần học đôi khi lại nằm trong chính những đứa trẻ với tuổi đời chưa đếm đủ các đầu ngón tay hay không? Thật khó để công nhận ấy vậy mà trẻ con luôn có cách để biến mình trở thành một “người thầy” của chúng ta đấy.

Nhân Quốc tế thiếu nhi hãy nói về những gì mà người lớn, dân công sở cần học ở trẻ con nhé!

1. Mỗi ngày mới là một sự khởi đầu mới

Sau một đêm ngủ dậy, dù ngày hôm qua đã có chuyện gì xảy ra khiến bản thân khóc ròng nhưng trẻ con luôn tràn đầy hứng khởi xem mỗi ngày mới là một sự khởi đầu mới. Chúng khám phá con đường đến trường bất kể cho đã đi qua hàng trăm lần trước đó, chúng phiêu lưu và rót đầy niềm vui, sự hăng say vào trong đầu mình mỗi sớm mai thức dậy.

Vậy mà dường như, dân công sở đã quên với điều này, rất nhiều người thay vì tận hưởng ngày mới để làm việc hết mình thì lại chọn cách vùi mình ở ngày hôm qua. Hôm qua gặp sự cố khi làm việc, dù chuyện đã giải quyết xong mà vẫn cứ day dứt buồn lòng; hôm qua bị sếp mắng, hôm nay mất hẳn tinh thần làm việc,... Đừng lãng phí thời gian và năng lượng như thế, giống như trẻ con, chúng ta luôn có một cơ hội đợi chờ mình mang tên “ngày mai”.

2. Can đảm làm những việc mình chưa từng làm trước đây

Trẻ con trong sáng nên thế giới của chúng dường như rộng thênh thang vô hạn không bị kiềm giữ bởi hai chữ “sĩ diện” như người lớn. Chúng sẵn sàng thử những việc trước đây mình chưa từng làm, dám bước ra khỏi mảnh đất an toàn của bản thân. Một lần khiêu vũ giữa trường ư? Một cuộc thi hát ở trung tâm thiếu nhi thành phố ư?... Chỉ cần được khuyến khích, chúng sẽ thử sức mình mà chẳng ngại chi.

Trong khi dân công sở lại luôn để nỗi sợ chế ngự, suốt ngày quanh quẩn ở vòng an toàn khiến cho bản thân, từ vấn đề kỹ năng nghiệp vụ cho đến sự thăng tiến đều giậm chân tại chỗ. Hãy học hỏi ở trẻ con, cho phép mình can đảm bước ra khỏi vùng an toàn mà thử trải nghiệm những điều mới mẻ hơn qua đó nâng cấp và phát triển bản thân hơn.

3. Tự tạo niềm vui cho mình, hạnh phúc trong những điều nhỏ bé nhất

Thử để một đứa trẻ con vào khu vui chơi thiếu nhi nào đó, hoặc một cánh đồng nhỏ ở quê nhà,... có lẽ chúng sẽ ham chơi đến quên cả ăn, quên cả ngủ, khi về nhà luôn đọng lại một niềm vui khó tả. Thậm chí, chẳng cần đi đâu, ở nhà với trò cắt giấy, nặn đất sét thôi cũng khiến chúng gần như bị hút vào một thế giới riêng.

Đó chính là khả năng của trẻ con: luôn biết tự tạo niềm vui cho mình và tìm thấy hạnh phúc ở những điều nhỏ bé nhất. Ai cũng đã từng như thế, nhưng tiếc rằng, thời gian qua đi, khi trưởng thành, chúng ta đã quên hết tất cả. Và rồi cứ thế, mỗi người mãi chạy theo những điều lớn lao hơn vì tưởng rằng hạnh phúc nằm trong đó, tiền tài, danh vọng chẳng hạn.

Không nhất thiết phải như thế đâu dân công sở ạ, cuộc sống vẫn đủ đặc sắc để mang đến niềm vui cho chúng ta. Giản dị thôi, dành tí thời gian cho gia đình hoặc đọc 1 quyển sách, xem 1 bộ phim hay, tin chắc chúng ta sẽ thư thả và nhẹ nhõm hơn rất nhiều thay vì dốc hết sức lực thời gian lao đầu vào công việc chỉ để kiếm tiền.