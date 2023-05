Nhận biết triệu chứng nhiễm độc và những thực phẩm có nguy cơ chứa độc tố Botulinum theo khuyến cáo của WHO

Gần đây nhất, đã lại xuất hiện các ca ngộ độc Botulinum tại TP Hồ Chí Minh do ăn chả lụa bán dạo. Tối 25-5, bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng Ban quản lý An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, 15 mẫu gồm bánh mì, chả lụa lấy từ thức ăn thừa của bệnh nhân và cơ sở sản xuất đều âm tính, không phát hiện vi khuẩn C. botulinum. Hiện chưa thể xác nhận nguồn gây ngộ độc botulinum cho các bệnh nhân vừa qua là từ đâu.



Chia sẻ với báo Người Lao động, TS-BS Lê Quốc Hùng, Trưởng Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM) cho biết: Nếu ngộ độc botulinum mà được sử dụng thuốc BAT (thuốc giải độc botulinum đặc hiệu) sớm thì chỉ trong vòng 48-72 tiếng là bệnh nhân có khả năng thoát khỏi tình trạng bị liệt, không phải thở máy. Trong trường hợp không có thuốc giải độc BAT thì phải có điều trị hỗ trợ, chủ yếu là nuôi dưỡng và thở máy. Bởi chất độc botulinum làm tổn thương hệ thần kinh dẫn tới liệt cơ. Khi liệt cơ thì không thể thở được và dẫn tới tử vong.

Thời gian qua, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) liên tục có công văn gửi các địa phương, đơn vị về việc tăng cường công tác phòng chống ngộ độc do Clostridium Botulinum.

Trước các vụ việc ngộ độc do độc tố Botulinum khiến một số người nhập viện nguy kịch và đã có ca tử vong tại Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới có khuyến cáo phòng ngừa như sau:

Để phòng ngừa ngộ độc do vi khuẩn Clostridium Botulinum, người dân cần sớm nhận biết các triệu chứng phổ biến và cảnh giác với các thực phẩm có nguy cơ nguy cơ chứa độc tố Botulinum.

Các triệu chứng phổ biến khi nhiễm độc tố Botulinum bao gồm: Mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt (mất thăng bằng), thường đi kèm với là mờ mắt, khô miệng, khó nuốt và nói, cùng với các triệu chứng nghiêm trọng hơn.

Để giảm nguy cơ mắc bệnh này, bạn hãy thực hành chế biến và tiêu thụ thực phẩm đúng cách, lưu ý những loại thực phẩm có nguy cơ chứa độc tố botulinum:

Để bảo vệ bản thân khỏi ngộ độc thực phẩm nói chung, hãy làm theo 5 chìa khóa an toàn thực phẩm của WHO:

- Giữ tay và các bề mặt sạch sẽ

- Bảo quản riêng biệt thức ăn sống và chín

- Nấu kỹ thức ăn

- Bảo quản thực phẩm ở nhiệt độ phù hợp

- Sử dụng nước sạch và thực phẩm tươi sống.