Nhắc đến Mai Phương Thúy ai cũng nhớ thời 71kg, giờ Hoa hậu duy trì vóc dáng săn chắc nhờ môn thể thao không dễ chơi

Nhắc đến Mai Phương Thúy, nhiều người không chỉ nhớ tới đôi chân dài trứ danh hay ngôi vị Hoa hậu Việt Nam 2006, mà còn nhớ giai đoạn cô từng gây xôn xao khi tiết lộ cân nặng chạm mốc 71kg. Không né tránh những lời bàn tán, người đẹp thẳng thắn thừa nhận bản thân từng tăng cân đáng kể và quyết định thay đổi lối sống để lấy lại vóc dáng.

Hiện tại, ở tuổi 38, Mai Phương Thúy xuất hiện với hình ảnh khỏe khoắn, thân hình cân đối và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc trên sân tennis - môn thể thao cô theo đuổi để rèn luyện thể lực và duy trì vóc dáng sau hành trình giảm cân.

Từng chạm mốc 71kg và quyết tâm thay đổi

Mai Phương Thúy từng chia sẻ có giai đoạn cân nặng lên tới 71kg. Với chiều cao nổi bật 1,79 m, vóc dáng của cô vẫn cân đối hơn nhiều người, nhưng bản thân Hoa hậu cho biết cô không còn cảm thấy nhẹ nhàng và linh hoạt như trước.

Thay vì lao vào những phương pháp giảm cân cấp tốc, Mai Phương Thúy lựa chọn cách tiếp cận bền vững. Cô điều chỉnh chế độ ăn uống, kiểm soát lượng thực phẩm nạp vào, tăng cường vận động và duy trì tập luyện đều đặn.

Quá trình này không diễn ra trong vài tuần hay vài tháng mà là sự thay đổi dần dần trong lối sống. Nhờ kiên trì, người đẹp từng bước lấy lại vóc dáng gọn gàng, khỏe mạnh và giữ được phong độ trong nhiều năm qua.

Tennis trở thành thói quen giúp Mai Phương Thúy giữ dáng

Sau khi lấy lại vóc dáng, Mai Phương Thúy không dừng việc tập luyện. Gần đây, cô thường xuyên xuất hiện trên sân tennis và chia sẻ những khoảnh khắc luyện tập cùng bạn bè.

Không giống các môn tập trong phòng gym, tennis mang đến cảm giác vừa vận động vừa giải trí. Mỗi trận đấu đòi hỏi người chơi phải di chuyển liên tục, phản xạ nhanh, tính toán chiến thuật và phối hợp linh hoạt giữa mắt, tay và chân. Chính sự đa dạng này giúp nhiều người duy trì việc tập luyện lâu dài mà không dễ nhàm chán.

Với Mai Phương Thúy, tennis dường như đã trở thành một phần trong lối sống năng động, giúp cô giữ thể lực và duy trì vóc dáng sau hành trình giảm cân.

Vì sao tennis được xem là môn thể thao "vàng" cho sức khỏe?

Không chỉ mang tính giải trí, tennis còn được các chuyên gia đánh giá là một trong những môn thể thao vận động toàn thân.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Một buổi chơi tennis kéo dài khoảng 60 phút có thể giúp tiêu hao hàng trăm calo, tùy vào cường độ vận động và thể trạng mỗi người. Người chơi phải liên tục chạy, tăng tốc, đổi hướng và thực hiện các cú đánh, nhờ đó cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn so với nhiều hoạt động thường ngày.

Dĩ nhiên, hiệu quả giảm hoặc duy trì cân nặng vẫn phụ thuộc vào tổng thể lối sống, bao gồm chế độ ăn uống và mức độ vận động mỗi ngày.

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Việc xen kẽ giữa các pha bứt tốc và khoảng nghỉ ngắn giúp tim và phổi hoạt động hiệu quả hơn. Khi tập luyện đều đặn, tennis có thể góp phần tăng sức bền tim mạch, cải thiện tuần hoàn máu và nâng cao thể lực.

Rèn luyện gần như toàn bộ nhóm cơ

Không chỉ cánh tay, tennis còn huy động cơ vai, ngực, lưng, bụng, hông và chân trong từng pha đánh bóng và di chuyển. Nhờ đó, người chơi có thể tăng sức mạnh cơ bắp, cải thiện khả năng giữ thăng bằng và độ linh hoạt của cơ thể.

Tốt cho xương

Là môn thể thao chịu tải, tennis giúp kích thích quá trình tạo xương. Đây là một trong những lợi ích đặc biệt quan trọng với phụ nữ trung niên, khi mật độ xương có xu hướng giảm theo tuổi tác.

Giảm căng thẳng, cải thiện tâm trạng

Bên cạnh lợi ích về thể chất, tennis còn giúp giải tỏa áp lực tinh thần. Việc tập trung vào trận đấu cùng cảm giác hưng phấn sau khi vận động giúp cơ thể giải phóng endorphin – hormone có liên quan đến cảm giác vui vẻ và thư giãn.

Muốn chơi tennis lâu dài, đừng bỏ qua những lưu ý này

Dù mang lại nhiều lợi ích, tennis cũng là môn thể thao có cường độ vận động khá cao. Người mới bắt đầu nên học kỹ thuật cơ bản từ huấn luyện viên, khởi động kỹ trước khi vào sân và lựa chọn giày chuyên dụng để giảm nguy cơ chấn thương ở cổ chân, đầu gối, vai hoặc khuỷu tay.

Đồng thời, cần tập luyện phù hợp với thể trạng, không nên thi đấu quá sức ngay từ đầu. Với người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp hoặc các vấn đề về xương khớp, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi tham gia luyện tập cường độ cao.

Hành trình của Mai Phương Thúy cho thấy việc giữ vóc dáng không đến từ một phương pháp "thần kỳ", mà là kết quả của những thay đổi tích cực trong lối sống. Sau khi giảm cân thành công, việc duy trì thói quen vận động với môn tennis không chỉ giúp Hoa hậu giữ được thân hình săn chắc mà còn góp phần nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống.