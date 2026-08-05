Những ngày thời tiết oi bức, nhiều người có thói quen uống nước đá, ăn đồ lạnh hoặc ngồi điều hòa hàng giờ liền. Sau một thời gian, cơ thể bắt đầu xuất hiện hàng loạt dấu hiệu như đầy bụng, chân tay nặng nề, phù nhẹ, bụng phình to, đi ngoài phân dính, luôn trong trạng thái mệt mỏi dù không làm việc quá sức.

Theo quan niệm Đông y, đây là biểu hiện của tình trạng ẩm thấp tích tụ trong cơ thể. Một trong những nguyên liệu được sử dụng phổ biến để cải thiện tình trạng này chính là gừng tươi.

Vì sao gừng được ví như "khắc tinh" của ẩm thấp?

Trong Đông y, gừng có vị cay, tính ấm, giúp ôn trung, tán hàn, hỗ trợ tiêu hóa và kích thích hoạt động của tỳ vị. Khi hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn, cơ thể cũng tăng khả năng chuyển hóa nước và đào thải dịch dư thừa.

Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu hiện đại cũng cho thấy hoạt chất gingerol và shogaol trong gừng có đặc tính chống viêm, chống oxy hóa và hỗ trợ chuyển hóa năng lượng. Khi kết hợp với chế độ ăn uống hợp lý, gừng có thể góp phần giảm tích nước, cải thiện cảm giác đầy hơi và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tuy nhiên, các chuyên gia đều lưu ý rằng gừng không phải "thần dược" giúp giảm mỡ bụng chỉ sau vài ngày, mà chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách và kết hợp với lối sống lành mạnh.

1. Gừng kết hợp đậu đỏ và yến mạch

Đây được xem là một trong những công thức được nhiều người yêu thích vào bữa sáng. Gừng giúp làm ấm hệ tiêu hóa, đậu đỏ hỗ trợ lợi tiểu, giảm tích nước, trong khi yến mạch bổ sung lượng chất xơ dồi dào, giúp tăng cảm giác no và cải thiện nhu động ruột.

Sự kết hợp này đặc biệt phù hợp với những người thường xuyên bị đầy bụng, táo bón hoặc cảm giác nặng nề sau khi ngủ dậy.

2. Trà gừng, nhãn và kỷ tử

Nếu thường xuyên bị lạnh tay chân, cơ thể uể oải hoặc cảm thấy thiếu năng lượng, trà gừng kết hợp nhãn và kỷ tử là lựa chọn đáng cân nhắc.

Trong Đông y, nhãn giúp bổ khí huyết, kỷ tử hỗ trợ gan thận, còn gừng giúp làm ấm cơ thể. Tuy nhiên, thức uống này không phù hợp với người thường xuyên nóng trong, nổi mụn, khô miệng hoặc táo bón.

3. Canh gừng nấu sườn, ngô và cà rốt

Không quá cay như nhiều người nghĩ, món canh này có vị thanh ngọt tự nhiên, phù hợp cho cả gia đình. Ngô và cà rốt cung cấp chất xơ, vitamin cùng nhiều khoáng chất, trong khi gừng giúp giảm cảm giác lạnh bụng sau khi ăn.

Đây là món ăn thích hợp trong những ngày mưa hoặc khi cơ thể có dấu hiệu mệt mỏi, chán ăn.

4. Gừng kết hợp vỏ quýt và phục linh

Trong nhiều bài thuốc Đông y, gừng thường được dùng cùng vỏ quýt khô và phục linh. Vỏ quýt giúp hành khí, hỗ trợ tiêu hóa, còn phục linh có tác dụng lợi tiểu và giảm phù.

Sự kết hợp này thường được áp dụng với người hay đầy hơi, bụng chướng hoặc cảm giác nặng mặt, nặng chân do giữ nước.

Gừng có thực sự giúp giảm mỡ bụng?

Đây là câu hỏi được rất nhiều người quan tâm. Trên thực tế, gừng không có khả năng "đốt cháy" mỡ bụng trực tiếp như nhiều quảng cáo trên mạng xã hội.

Điều mà gừng có thể làm là hỗ trợ tiêu hóa, giảm đầy hơi, hạn chế tích nước và góp phần tăng nhẹ quá trình sinh nhiệt của cơ thể. Nhờ vậy, nhiều người cảm thấy vòng bụng "gọn" hơn sau một thời gian sử dụng.

Nếu muốn giảm mỡ bụng thực sự, yếu tố quyết định vẫn là chế độ ăn cân bằng, kiểm soát tổng năng lượng nạp vào và duy trì vận động đều đặn.

Không phải ai cũng nên dùng gừng mỗi ngày

Theo ThS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, gừng là thực phẩm có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng không nên lạm dụng. Người có cơ địa nóng, viêm loét dạ dày tiến triển, đang sốt cao hoặc mắc một số bệnh lý đặc biệt cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng thường xuyên. Ông cũng lưu ý rằng không nên coi gừng là phương pháp điều trị thay thế thuốc trong các bệnh lý chuyển hóa hay tiêu hóa. (Nguồn: Báo Sức khỏe & Đời sống).

Ngoài ra, các chuyên gia khuyến nghị nên hạn chế uống trà gừng vào buổi tối vì tính ấm của gừng có thể khiến một số người khó ngủ.

Muốn cơ thể nhẹ nhàng hơn, đừng chỉ trông chờ vào gừng

Thực tế, tình trạng "ẩm thấp" hay cảm giác nặng nề của cơ thể không chỉ xuất phát từ một loại thực phẩm hay một nguyên liệu duy nhất.

Nếu thường xuyên thức khuya, ít vận động, ăn nhiều đồ chiên rán, uống nhiều nước ngọt hoặc lạm dụng đồ uống lạnh thì chỉ riêng gừng cũng khó có thể cải thiện tình trạng này.

Điều quan trọng hơn cả là xây dựng một lối sống khoa học: ngủ đủ giấc, uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn và duy trì vận động mỗi ngày.

Khi được sử dụng hợp lý, gừng có thể trở thành một "trợ thủ" hữu ích giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn, hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và góp phần kiểm soát cân nặng. Nhưng cũng giống như bất kỳ thực phẩm nào khác, hiệu quả chỉ đến khi nó được đặt trong một chế độ ăn uống và sinh hoạt lành mạnh tổng thể.