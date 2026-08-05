Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cùng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) vừa phát cảnh báo khẩn cấp sau đợt bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella quy mô lớn. Vụ bê bối "trứng độc" này đang dấy lên hồi chuông cảnh báo mạnh mẽ về an toàn thực phẩm trên toàn thế giới. Nhất là đối với thực phẩm cực phổ biến như trứng.

Đợt thu hồi tự nguyện quy mô lớn gần đây bao gồm 1.589.577 tá trứng (tương đương hơn 19 triệu quả) do Công ty Dịch vụ Gia cầm Midwest Poultry Services (trụ sở tại Indiana) sản xuất và phân phối từ các trang trại ở Texas (Hoa Kỳ).

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Bê bối "trứng độc" lan rộng 17 tiểu bang: 26 người nhập viện khẩn cấp

Theo cập nhật mới nhất từ cơ quan chức năng, đợt bùng phát nhiễm khuẩn Salmonella liên quan đến lô trứng này đã khiến ít nhất 98 người mắc bệnh trải dài trên 17 tiểu bang tại Mỹ (như Texas, California, New York, Louisiana...). Trong đó, có tới 26 bệnh nhân gặp triệu chứng nghiêm trọng phải nhập viện điều trị. Các ca bệnh bắt đầu được ghi nhận từ tháng 11 năm 2025 và kéo dài đến cuối tháng 6 năm 2026.

Nguyên nhân thu hồi bắt nguồn từ việc công ty sản xuất tự phát hiện nguy cơ ô nhiễm qua giám sát môi trường.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã lấy mẫu tại trang trại bị ảnh hưởng ở Texas và cho kết quả dương tính với vi khuẩn Salmonella. Xét nghiệm di truyền khẳng định chủng vi khuẩn thu được hoàn toàn trùng khớp với chủng gây bệnh cho các bệnh nhân trong cộng đồng.

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Toàn bộ lô trứng bị thu hồi thuộc chủng trứng vỏ trắng và vỏ nâu (gà nuôi thả tự do), đóng gói dưới các thương hiệu phổ biến như Kroger, Simple Truth, Brookshire's, Country Morning, Sunups... có hạn sử dụng từ ngày 20/7 đến 17/8/2026 và mang mã P-1950 hoặc 0840962 trên bao bì.

Salmonella nguy hiểm thế nào đối với sức khỏe?

Salmonella là vi khuẩn gây ngộ độc thực phẩm hàng đầu, thường tồn tại trong ruột động vật và có thể nhiễm vào trứng qua phân gà hoặc quá trình đóng gói. Sau khi xâm nhập vào cơ thể từ 6 giờ đến 6 ngày, vi khuẩn tấn công niêm mạc ruột, giải phóng độc tố gây viêm cấp tính.

Các triệu chứng phổ biến nhất của nhiễm trùng Salmonella bao gồm:

- Tiêu chảy

- Buồn nôn

- Nôn mửa

- Đau bụng co thắt

- Sốt

- Ớn lạnh

- Đau đầu

- Có máu trong phân

Dù đa số người trưởng thành khỏe mạnh có thể tự hồi phục sau một tuần, vi khuẩn này lại đặc biệt nguy hiểm với trẻ em dưới 5 tuổi, người cao tuổi và người suy giảm miễn dịch. Nếu không can thiệp kịp thời, vi khuẩn có thể xâm nhập vào máu gây nhiễm trùng huyết, mất nước nặng và tử vong.

CDC kêu gọi: Tuyệt đối không nấu và xử lý trứng theo 2 kiểu này

Để ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm Salmonella, các chuyên gia y tế và Trung tâm An toàn Thực phẩm (CFS) khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không thực hiện (hoặc cần thay đổi) 2 thói quen sai lầm sau:

- Không ăn trứng sống hoặc trứng chần lòng đào: Mọi món trứng chưa chín như trứng chần, trứng ngâm tương lòng đào, tiramisu hay nước sốt salad tự làm từ trứng sống là con đường ngắn nhất đưa vi khuẩn vào cơ thể. Vi khuẩn này chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thực phẩm được đun nấu đạt nhiệt độ tâm tối thiểu 75 độ C, hoặc khi cả lòng đỏ và lòng trắng đã đông đặc hoàn toàn. Nếu làm món ăn bắt buộc dùng trứng chưa chín, người dân nên chọn sản phẩm trứng đã qua tiệt trùng.

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- Không rửa vỏ trứng bằng nước trước khi cất tủ lạnh: Nhiều người có thói quen rửa trứng bằng nước vì cho rằng sẽ sạch phân chim và bụi bẩn. Tuy nhiên, vỏ trứng tự nhiên có một lớp màng bảo vệ dạng mỏng (cuticle) cùng hàng ngàn lỗ khí nhỏ. Việc rửa bằng nước sẽ phá hủy lớp màng này, tạo điều kiện cho vi khuẩn Salmonella ẩm ướt bên ngoài thẩm thấu trực tiếp vào bên trong quả trứng. Chỉ nên rửa trứng ngay trước khi chế biến nếu vỏ quá bẩn và phải nấu chín ngay lập tức.

3 dấu hiệu nguy hiểm phải đến bệnh viện ngay lập tức

CDC khẩn thiết cảnh báo người dân nếu nghi ngờ ăn phải trứng nhiễm khuẩn hay xuất hiện các dấu hiệu rối loạn dưới đây sau khi ăn trứng thì cần đến cơ sở y tế ngay lập tức:

- Triệu chứng tiêu hóa nghiêm trọng: Tiêu chảy liên tục kéo dài trên 2 ngày hoặc đi ngoài ra máu.

- Sốt cao kèm nôn mửa: Sốt trên 39 độ C đi kèm tình trạng nôn mửa kéo dài khiến cơ thể không thể giữ được nước hay thức ăn.

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- Dấu hiệu mất nước cấp tính: Lượng nước tiểu giảm đáng kể, khô miệng họng, thường xuyên hoa mắt và chóng mặt khi đứng dậy.

Trước nguy cơ an toàn thực phẩm gia tăng, người tiêu dùng ở bất cứ đâu cũng cần chủ động kiểm tra kỹ mã sản phẩm trên hộp trứng, bảo quản đúng cách và tuân thủ nguyên tắc ăn chín uống sôi để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Nguồn và ảnh: Today, HK01