Công việc công nhân xây dựng vốn quen thuộc với những vết va đập hay cơn đau nhức cơ bắp mỏi mệt sau mỗi ca làm. Chính vì vậy, khi vùng vai phải bắt đầu xuất hiện những cơn đau âm ỉ, người đàn ông 45 tuổi (Mỹ) này chỉ tặc lưỡi bỏ qua và tự trấn an rằng vài ngày nghỉ ngơi sẽ khỏi.

Thế nhưng, tình trạng đau vai không hề thuyên giảm mà liên tục leo thang qua từng tuần. Cơn đau nhức buốt âm thầm nhói lên mỗi khi làm việc nặng, rồi dần dần chuyển sang sưng tấy nóng rát, làm xáo trộn sinh hoạt hằng ngày và khiến anh khó chịu mỗi đêm.

Tròn 2 tháng chịu đựng, khi vùng vai phải sưng biến dạng và cơn đau dữ dội bùng phát đến mức không thể co tay hay nhấc nhẹ cánh tay lên, người công nhân mới vội vã tìm đến phòng cấp cứu.

Tiếp nhận bệnh nhân trong tình trạng vai sưng to bất thường, các bác sĩ ban đầu nhận định đây có thể là một ca trật khớp vai phức tạp hoặc chấn thương gãy xương do tai nạn lao động. Bệnh nhân lập tức được đưa vào phòng chụp X-quang để xác định vị trí tổn thương.

Một phần xương ở vai của bệnh nhân gần như... biến mất

Tuy nhiên, khi hình ảnh phim X-quang vừa hiện lên trên màn hình máy tính, toàn bộ đội ngũ y bác sĩ đều bất giác nhìn nhau vì... bất ngờ. Bức ảnh không hề cho thấy một đường gãy hay vết trật khớp thông thường, mà là một khoảng trống hoác đến rợn người: Đầu cầu xương cánh tay cùng toàn bộ phần ổ khớp vai của bệnh nhân đã hoàn toàn tiêu biến, giống như bị "gọt sạch" không còn dấu vết.

Vị bác sĩ điều trị của nam công nhân này cho biết: Cấu trúc khớp vai vốn được ví như một ổ khóa hoàn hảo, nơi đầu tròn của xương cánh tay khớp gọn gàng vào hố khớp xương bả vai để tạo nên phạm vi vận động linh hoạt nhất cơ thể. Thế nhưng trên tấm phim, phần đầu tròn nâng đỡ đó đã "bốc hơi", khiến xương cánh tay mất đi điểm tựa hoàn toàn, trôi nổi vô định trong khối mô mềm và đứt gãy kết nối sinh học với phần thân trên. Những gì còn sót lại ở vùng khớp vai chỉ là vài mảnh xương vụn nhỏ nằm dạt dẹo rải rác.

Từ cơn đau vai đến căn bệnh hiếm gặp "nuốt" mất xương

Để đánh giá quy mô tàn phá, các bác sĩ lập tức chỉ định chụp cộng hưởng từ MRI. Kết quả trả về tiếp tục bóc tách một kịch bản tồi tệ hơn: Hệ thống gân cơ chóp xoay, đóng vai trò như những sợi dây cáp đệm chịu lực giữ ổn định cho khớp đã bị đứt rời hoàn toàn 3 trong 4 gân chính. Gồm có gân cơ trên gai, gân cơ dưới gai và gân cơ dưới vai. Không còn điểm tựa xương, đứt sạch gân đệm, cánh tay phải của bệnh nhân đã hoàn toàn mất khả năng về mặt cơ chế vận động.

Sau khi hội chẩn khẩn cấp, các bác sĩ đưa ra kết luận: Bệnh nhân mắc Hội chứng vai Milwaukee (Milwaukee shoulder syndrome). Đây là một tình trạng bệnh lý hiếm gặp nhưng sở hữu độc tính phá hủy xương khớp vô cùng tàn khốc.

Căn bệnh này được ghi nhận lần đầu vào năm 1981 từ trường hợp của 4 phụ nữ lớn tuổi tại Wisconsin (Mỹ). Bản chất của chứng bệnh bắt nguồn từ sự tích tụ bất thường của các tinh thể canxi (đặc biệt là hydroxyapatite) ngay bên trong bao khớp.

Nam công nhân 45 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp: Hội chứng vai Milwaukee

Bác sĩ điều trị cho nam công nhân giải thích, sự xuất hiện của các tinh thể này tạo ra một phản ứng dây chuyền, kích thích cơ thể giải phóng hàng loạt enzyme ăn mòn cực mạnh. Các enzyme này liên tục tấn công mô sụn, ăn đứt các sợi gân chóp xoay và bào mòn luôn cả phần xương cứng xung quanh. Vòng lặp viêm nhiễm cấp tính này diễn ra thần tốc, âm thầm bóp nát và làm tiêu biến toàn bộ cấu trúc khớp vai chỉ trong vỏn vẹn vài tuần đến vài tháng.

Với người đàn ông 45 tuổi, công việc xây dựng nặng nhọc cùng những chấn thương gân vai nhỏ tích tụ từ trước đã tạo điều kiện hoàn hảo để căn bệnh kích hoạt và tiến triển bộc phát dữ dội.

Đừng xem nhẹ những cơn đau vai dai dẳng!

Do tình trạng tàn phá xương khớp đã tiến triển đến mức độ nặng nhất, việc điều trị nội khoa thông thường bằng thuốc chống viêm hay colchicine không còn tác dụng phục hồi cấu trúc. Sau khi được xử lý giảm đau cấp tốc tại phòng cấp cứu, bệnh nhân được chuyển thẳng sang khoa phẫu thuật chỉnh hình để chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay toàn bộ khớp vai.

Biến cố của người công nhân 45 tuổi này là lời hồi chuông cảnh báo tới tất cả mọi người. Tình trạng đau vai hay sưng tấy không đơn thuần chỉ là phản ứng mệt mỏi do lạm dụng sức lao động.

Không được chủ quan với cơn đau vai dai dẳng lâu ngày hoặc đột ngột nhưng dữ dội (Ảnh minh họa)

Việc chủ quan chịu đựng cơn đau dai dẳng có thể cướp đi khả năng vận động vĩnh viễn. Khi phát hiện các dấu hiệu đau vai kéo dài bất thường, người bệnh cần đến ngay các cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám và can thiệp kịp thời trước khi tổn thương đi quá xa.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, 39 Health