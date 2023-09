Nguyên nhân bé sơ sinh tử vong sau tiêm vaccine ở Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc

Nguyên nhân khiến cháu bé tử vong do bị rối loạn chuyển hóa acid béo ở trẻ sơ sinh.

Ngày 8/9, sản phụ Đ.T.Y. (SN 1991, quê xã Hoàng Đan, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc) mang song thai 38 tuần lần 3 trên IVF (thụ tinh trong ống nghiệm), nhập viện.

Sản phụ Y. đã trải qua 2 lần sinh.

Sản phụ được mổ lấy thai lúc 7h30 ngày 9/9, 2 bé trai chào đời cân nặng lần lượt là 2,9kg và 3kg.

Sau sinh, sản phụ và 2 bé khỏe mạnh.

Đến khoảng 10h ngày 10/9, 2 bé được tiêm vaccine viêm gan B.

Đến 11h45, 1 trong 2 bé đột ngột tím tái, xuất hiện tình trạng khó thở, suy hô hấp và được các bác sĩ cấp cứu. Tuy nhiên, 1 bé đã tử vong.

Đến 15h, bé còn lại cũng xuất hiện triệu chứng tương tự và được các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu, sau đó chuyển tới Bệnh viện Nhi Trung ương để tiếp tục điều trị.

Đối với bé tử vong, sau khi cấp cứu và xét nghiệm gen, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Trung ương kết luận: "Nguyên nhân tử vong do bé bị rối loạn chuyển hóa acid béo ở trẻ sơ sinh, là một trong những bệnh lý bẩm sinh hiếm gặp chỉ có thể phát hiện khi xét nghiệm bằng gen chuyên sâu".

Như vậy, cháu bé tử vong bất thường không phải do tiêm vaccine viêm gan B.

"Vài năm gần đây, các chuyên gia tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gặp gần 10 trường hợp trẻ tử vong do tiêm phòng vaccine viêm gan B nhưng nguyên nhân hoàn toàn không phải do tiêm phòng, chỉ là do thời điểm tiêm viêm gan B sau sinh mà triệu chứng của bệnh chuyển hóa bẩm sinh, thường nặng lên lúc trẻ được bú sau 1 ngày", Bệnh viện Nhi Trung ương thông tin.