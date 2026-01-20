Trước Tết tuyệt đối đừng nấu món này quá nhiều, nếu không muốn đầu năm nặng vía

Càng gần Tết, gian bếp của nhiều gia đình Việt càng đỏ lửa. Người thì tranh thủ nấu sẵn để "ăn dần cho nhàn", người lại muốn tạo không khí Tết sớm bằng những món quen thuộc, đậm đà. Thế nhưng, theo quan niệm phong thủy đời sống, có một món nếu nấu quá nhiều trước Tết lại dễ khiến không khí gia đình trở nên nặng nề, thậm chí ảnh hưởng đến cảm giác sinh hoạt trong những ngày đầu năm mới.

Món ăn đó không xa lạ, thậm chí rất phổ biến mỗi dịp cuối năm: thịt kho đậm (thịt kho tàu, thịt kho mặn, thịt kho trứng).

Vì sao thịt kho luôn xuất hiện trước Tết?

Không thể phủ nhận, thịt kho là món ăn mang nhiều ý nghĩa:

Thịt tượng trưng cho sự đủ đầy

Nồi thịt kho lớn thể hiện sự sung túc

Có thể ăn nhiều ngày, tiện lợi cho gia đình bận rộn

Chính vì thế, nhiều nhà bắt đầu kho thịt từ rất sớm, thậm chí trước Tết cả tuần, ăn liên tục để "vào guồng Tết".

Tuy nhiên, xét theo phong thủy bếp núc, thịt kho là món mang tính "tụ" rất mạnh.

Thịt kho – món ăn dễ "tụ khí" nếu dùng dồn dập

Thịt kho thường có những đặc điểm:

Đậm vị, nhiều mỡ

Được nấu kỹ, kho lâu

Ăn nguội nhiều bữa liền

Theo phong thủy đời sống, những món như vậy nếu xuất hiện liên tục sẽ dễ tạo trọc khí – loại khí nặng, ì, khiến con người cảm thấy uể oải cả về thể chất lẫn tinh thần.

Nhiều gia đình không để ý, nhưng thường có chung cảm giác:

Càng gần Tết càng mệt dù chưa nghỉ

Ăn xong hay buồn ngủ, nặng người

Không khí trong nhà thiếu sự thoải mái, dễ cáu gắt

Dân gian hay gọi vui là "nặng vía", nhưng thực chất đó là biểu hiện của khí bị ứ đọng, đặc biệt trong không gian bếp.

Sai lầm nằm ở tần suất, không phải ở món ăn

Phong thủy không hề cấm nấu thịt kho trước Tết. Vấn đề nằm ở việc nấu quá nhiều và ăn quá dồn dập trong thời gian ngắn.

Khi một món mang tính tụ cao như thịt kho trở thành món chính suốt nhiều ngày:

Cơ thể không có thời gian "xả"

Gian bếp luôn nặng mùi

Sinh khí mới khó có chỗ để vào

Người xưa thường rất khéo: thịt kho chỉ ăn xen kẽ, đi cùng canh thanh, rau luộc, để giữ cho bữa ăn không bị nặng.

Vì sao đầu năm dễ "nặng vía" dù không có chuyện gì xấu?

Nhiều người sau Tết hay nói vui: "Không hiểu sao đầu năm thấy nặng người, nặng nhà". Trên góc nhìn phong thủy đời sống, nguyên nhân đôi khi bắt đầu từ những ngày trước Tết.

Khi cơ thể và không gian sống bước sang năm mới trong trạng thái:

Đã tích quá nhiều khí nặng

Ăn uống thiếu cân bằng

Bếp chưa kịp "thở"

Thì sinh khí đầu năm khó lưu thông trọn vẹn. Cảm giác mệt mỏi, trì trệ vì thế dễ xuất hiện, dù không hề có biến cố cụ thể.

Nấu thịt kho thế nào để không "đè" vận mới?

Các chuyên gia phong thủy đời sống khuyên:

Không nên nấu thịt kho quá sớm trước Tết

Không ăn liên tục nhiều bữa liền

Luôn xen kẽ với món canh thanh, rau xanh

Sau khi nấu nên giữ bếp thông thoáng, tránh mùi ám

Quan trọng nhất là đừng nấu trong tâm thế lo sợ thiếu thốn. Khi nấu vì áp lực, món ăn cũng dễ mang năng lượng nặng nề theo.

Ăn uống hợp lý không chỉ giúp khỏe người, mà còn giúp không khí gia đình bước sang năm mới một cách dễ chịu hơn – điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi đã đi qua không ít cái Tết "ăn thì ngon, nhưng người lại mệt".