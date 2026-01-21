Cận Tết, có 5 công thức món ăn dễ nấu mà siêu ngon này rất hợp ăn với cơm, cả gia đình sẽ thích mê!

Khi trời lạnh, nhiều người cho rằng ăn nhiều thịt và cá có thể tăng nhiệt độ cơ thể và giữ ấm. Đây là một quan niệm sai lầm. Hơn thế đây là thời điểm cuối năm, bạn phải tham dự nhiều buổi tiệc tùng, tiêu thụ rất nhiều đồ ăn nhiều đạm... Ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ có thể làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hoá và cơ thể, khiến bạn cảm thấy nặng nề hơn. Thay vào đó, những ngày cận Tết, hãy nấu 5 món ăn đơn giản mà dễ nấu lại thanh mát mà chúng tôi gợi ý ngay dưới đây. Chúng giàu protein, ít chất béo, bổ dưỡng và ăn kèm với cơm rất ngon. Chúng cũng rất tốt cho sức khỏe của bạn.

1. Bông cải xanh xào tôm

Nguyên liệu: 450g tôm tươi, 1 cây bông cải xanh, một ít hạt ngô ngọt, 5 tép tỏi băm, một nhánh gừng băm nhỏ, gia vị, tinh chất cốt gà, rượu nấu ăn, dầu hào.

Cách làm món bông cải xanh xào tôm

Bước 1: Rửa sạch rồi bóc vỏ tôm, sau đó rạch một đường dọc theo sống lưng để loại bỏ chỉ đen. Cho tôm vào bát, thêm chút gia vị, bột tiêu, trộn đều rồi ướp trong khoảng 10 phút. Bông cải xanh bạn cắt thành từng nhánh nhỏ sau đó rửa sạch, để ráo nước. Ngô ngọt rửa sạch, để ráo nước.

Bước 2: Đun sôi nước trong nồi, cho một chút muối và vài giọt dầu ăn vào rồi thêm bông cải xanh để chần. Ngay khi nước sôi trở lại, vớt bông cải xanh ra và rửa sạch với nước lạnh. Tiếp đó bạn thả ngô ngọt vào, chần nhanh rồi vớt ra. Khi nước sôi lại, cho một ít rượu nấu ăn vào, sau đó chần tôm cho đến khi đổi màu. Vớt tôm ra và để ráo nước.

Bước 3: Làm nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào sau đó phi thơm tỏi và gừng băm nhỏ. Sau đó cho tất cả các nguyên liệu vào, kể cả ngô ngọt đã chần. Xào trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu hoà quyện, rưới một ít rượu nấu ăn dọc theo mép chảo, thêm dầu hào, gia vị và tiếp tục xào cho đến khi các nguyên liệu chín, thấm đậm đà hương vị.

2. Váng đậu xào mộc nhĩ và thịt heo thái sợi

Nguyên liệu: 150g váng đậu khô, 3-5 cây nấm hương, 3 cây mộc nhĩ, 150g thịt nạc thăn, lượng gia vị vừa phải, tinh chất cốt gà, bột bắp, dầu hào, bột tiêu, tỏi tây (hoặc ngồng tỏi - tuỳ sở thích).

Cách làm món váng đậu xào mộc nhĩ và thịt heo thái sợi

Bước 1: Rửa sạch rồi dùng khăn bếp thấm khô thịt heo. Sau đó thái thịt heo thành từng miếng dạng dải nhỏ, cho vào bát. Tiếp đó thêm 1 thìa canh dầu hào, một chút gia vị, 1 thìa canh bột bắp vào rồi trộn đều. Cuối cùng rưới một chút dầu ăn vào để khoá ẩm cho thịt và ướp trong khoảng 15 phút. Ngâm váng đậu khô ít nhất 2 tiếng trước khi chế biến và cắt thành từng miếng dày.

Bước 2: Khi làm món này bạn nên sử dụng nấm hương tươi, độ ẩm tự nhiên của chúng sẽ làm cho món xào mềm ẩm và đậm đà hơn. Rửa sạch nấm hương rồi thái thành các miếng mỏng vừa phải. Mộc nhĩ ngâm trước chi nở mềm rồi thái thành từng miếng nhỏ. Nếu thích bạn có thể cho thêm một ít ngồng tỏi hoặc tỏi tây thái khúc để tăng thêm hương vị.

Bước 3: Đun sôi nước, cho mộc nhĩ và váng đậu vào chần nhanh rồi vớt ra ngay khi nước sôi, để ráo. Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho chút dầu ăn vào. Khi dầu nóng thêm thịt heo vào xào đến khi đổi màu thì lấy ra, để dùng sau. Cho thêm một ít dầu vào chảo và phi thơm tỏi băm. Cho mộc nhĩ, nấm hương và váng đậu vào, xào trên lửa lớn đến khi các nguyên liệu quyện vào nhau, dậy mùi thơm. Nêm gia vị, tinh chất cốt gà cho vừa ăn. Cuối cùng, cho thịt heo xé sợi và tỏi tây vào, xào lại trên lửa lớn đến khi các nguyên liệu hoà quyện, thấm gia vị là có thể tắt bếp.

3. Trứng xào hành tây và nấm

Nguyên liệu: 3-4 quả trứng, một ít nấm mỡ, nước tương, gia vị, tinh chất cốt gà, 1-2 cây hành lá.

Cách làm món trứng xào hành tây và nấm

Bước 1: Rửa sạch và để ráo nấm mỡ, sau đó thái thành từng miếng dày. Hành tây bóc bỏ lớp vỏ vàng sau đó rửa sạch và thái lát mỏng vừa phải. Tiếp theo đun sôi nước, cho nấm vào chần sơ qua rồi vớt ra để ráo. Kế đó bạn cho hành tây vào chần qua, vớt ra, để ráo. Đập trứng vào bát, thêm một chút gia vị rồi đánh đều thành hỗn hợp hoà quyện. Tiếp theo, đun nóng dầu trong chảo, khi dầu nóng khoảng 60%, đổ hỗn hợp trứng vào và đảo đều bằng đũa.

Bước 2: Tiếp đó bạn cho hành tây và gốc hành lá đã chần vào, tiếp tục xào đến khi dậy mùi thơm. Thêm một chút gia vị hoặc nước tương và tinh chất cốt gà để nêm nếm. Cuối cùng, cho hành lá băm nhỏ vào, xào trên lửa lớn đến khi các nguyên liệu được trộn đều, thấm gia vị thì tắt bếp, lấy ra đĩa.

4. Đậu phụ sốt thịt băm

Nguyên liệu: 1 hộp đậu phụ non, 150g thịt băm, một ít gừng và tỏi băm, nước tương, dầu hào, tinh bột bắp, một chút gia vị, tương ớt, rượu nấu ăn, bột thì là, 1 cây hành lá thái nhỏ.

Cách làm món đậu phụ sốt thịt băm

Bước 1: Cắt đậu phụ non thành các khối vuông nhỏ rồi để riêng. Cho một ít dầu vào nồi, sau đó cho thịt băm, tỏi băm và gừng băm vào xào đến khi chúng đổi màu. Tiếp theo, cho một thìa canh tương ớt vào và tiếp tục xào đến khi thơm. Đổ một ít rượu nấu ăn dọc theo mép nồi, sau đó cho nước tương và gia vị vào, đảo đều. Kế tiếp bạn thêm lượng nước vừa đủ vào (sao cho khi thả đậu phụ vào thì lượng nước đủ ngập bề mặt đậu phụ).

Bước 2: Tiếp theo cho đậu phụ non đã cắt vào nồi sốt thịt băm. Đậy nắp và đun sôi. Sau khi đậu phụ chín, bạn cho nước bột bắp đã chuẩn bị vào để tạo độ sánh sệt cho nước sốt của món ăn. Nước sốt không nên quá đặc có thể dễ dàng trộn với cơm. Cuối cùng, rắc thêm một ít bột thì là và hành lá thái nhỏ vào là hoàn thành.

5. Cà tím trộn

Nguyên liệu: 2-3 quả cà tím (tùy vào khẩu phần ăn), 1/2 quả ớt chuông xanh, 5 tép tỏi băm nhỏ, nước tương, giấm balsamic, gia vị, nước dùng gà và dầu mè.

Cách làm món cà tím trộn

Bước 1: Cắt bỏ cuống rồi rửa sạch cà tím sau đó cắt cà tím làm đôi theo chiều dọc. Tiếp theo cho cà tím vào nồi chiên không dầu có chức năng hấp và hấp đến khi chín. Lấy cà tím đã hấp chín ra, để nguội một chút, rồi xé thành từng sợi lớn bằng tay.

Bước 2: Ớt chuông loại bỏ hạt sau đó thái sợi. Tiếp đó cho cà tím, ớt chuông và tỏi băm vào âu trộn. Sau đó đun nóng một ít dầu mè rưới đều lên tỏi để kích thích mùi thơm. Tiếp theo bạn cho 2 thìa canh nước tương, 1 thìa canh giấm balsamic, một chút gia vị vào, trộn đều và ướp trong tủ lạnh 15 phút trước khi ăn.

Trên đây là 5 món ăn dễ nấu, ngon miệng và bổ dưỡng cho bữa cơm ngày cận Tết. Những công thức này chắc chắn sẽ làm hài lòng cả gia đình bạn.