Người vợ tiết lộ “tuyệt chiêu” khiến chồng đổ đứ đừ, bảo sao được chồng cưng như trứng mỏng

Một đoạn clip chia sẻ chuyện gia đình trên kênh TikTok Nhi Nguyễn đang nhận được nhiều sự quan tâm của hội chị em. Không cầu kỳ hay đưa ra những "bí kíp" cao siêu, người vợ kể lại "bí kíp" để được chồng cưng chiều. Thế nhưng, đằng sau câu chuyện tưởng như hài hước ấy lại là một quan điểm về hôn nhân khiến nhiều người suy ngẫm.

Nhiều người thường hỏi tại sao cô lại được chồng yêu thương, chiều chuộng đến vậy. Có người còn nửa đùa nửa thật hỏi: "Chị ơi, nhả vía để được chồng cưng chiều đi!".

Và câu trả lời của người vợ khá đơn giản.

1. Quan tâm chồng từ những điều nhỏ nhất

Cô chia sẻ rằng một trong những việc mình thường làm là chuẩn bị cơm trưa để chồng mang theo đi làm. Đôi khi tình cảm vợ chồng không nằm ở những món quà đắt tiền hay những hành động quá lớn lao, mà bắt đầu từ những việc rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày.

Một bữa cơm được chuẩn bị bằng sự quan tâm, một câu hỏi han sau ngày làm việc mệt mỏi hay đơn giản là nhớ đến sở thích của đối phương... đều có thể trở thành cách để hai người cảm nhận được tình yêu của nhau.

"Hôm nay mình sẽ nói cho các chị em biết những gì mình nấu cơm trưa để chồng mang đi làm. Đó con đường mà để lấy được tình cảm của đàn ông là đi qua bao tử và đi qua cái đường nào nữa thì tùy chị em tự hiểu nha" - người vợ chia sẻ.

2. Đừng chỉ mong được yêu, hãy biết cách yêu lại

Điều đáng chú ý trong chia sẻ của cô không phải là chuyện nấu cơm hay chăm chồng, mà là quan điểm: Một mối quan hệ muốn đi đường dài thì cần sự vun đắp từ cả hai phía.

"Ông bà ta nói không có sai, cũng có thể có người yêu mình đắm say mà mình không cần làm gì, nhưng mà mọi người nghĩ để đi được đường dài với nhau thì nếu cứ như vậy có thật sự là tốt đẹp không? Bởi vậy chăm chồng đúng cách là kim chỉ nam của mình đó mọi người".

Thực tế, cũng có những người may mắn được bạn đời yêu thương, chiều chuộng mà chẳng cần phải làm gì. Nhưng nếu muốn cùng nhau xây dựng một cuộc sống lâu dài, chỉ nhận về mình thôi là chưa đủ.

Bởi hôn nhân không phải cuộc thi xem ai được đối phương phục vụ nhiều hơn.

Đó là mối quan hệ mà cả hai đều cần biết quan tâm, chia sẻ và đáp lại tình cảm của người còn lại.

3. "Chăm chồng đúng cách" không có nghĩa là hy sinh một chiều

Người vợ cũng nhấn mạnh một điều, đừng ai nghĩ rằng: "Tại sao mình phải làm điều này, điều kia cho người ta?". Theo cô, trong cuộc sống, không chỉ riêng vợ chồng mà bất kỳ mối quan hệ nào cũng cần có sự cho đi và nhận lại.

"Cuộc đời này ai cũng vậy chứ không riêng gì vợ chồng sống với nhau, phải có qua có lại mới toại lòng nhau" - người vợ chia sẻ.

Tuy nhiên, "chăm chồng" ở đây không nhất thiết có nghĩa là người vợ phải một mình lo toan tất cả mọi việc. Quan trọng hơn vẫn là sự tự nguyện và trân trọng lẫn nhau. Một người biết quan tâm đến bạn đời, người còn lại cũng biết ghi nhận và đáp lại. Một người cố gắng vì gia đình, người kia cũng không xem đó là điều hiển nhiên.

Khi sự chăm sóc xuất phát từ tình yêu thay vì nghĩa vụ, những việc rất nhỏ cũng có thể khiến người ta cảm thấy được yêu thương.

Hạnh phúc gia đình đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị

Đoạn clip của cô vợ nhanh chóng nhận được sự chú ý có lẽ bởi câu chuyện quá đỗi quen thuộc với nhiều gia đình.

Không phải ai cũng có thể duy trì những điều lãng mạn như thuở mới yêu. Nhưng một bữa cơm nóng, một lời hỏi han, một lần chủ động chia sẻ việc nhà hay đơn giản là nhớ người kia thích gì... đều là những cách để tình cảm được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Hôn nhân không phải là chuyện một người cố gắng để được yêu chiều, mà là hai người cùng cố gắng để cuộc sống của nhau trở nên dễ chịu và hạnh phúc hơn.

Và có lẽ, "bí quyết được chồng cưng chiều" mà cô vợ muốn nói đến cuối cùng không nằm ở việc phải làm bao nhiêu món ăn hay chăm sóc đối phương thế nào, mà nằm ở một điều đơn giản hơn: biết yêu thương, biết cho đi và cũng biết trân trọng những gì mình nhận lại.

Nguồn: TikTok Nhi Nguyễn