Lấy một người chồng “không có gì để chê”, cô vợ vẫn muốn ly hôn: Sự thật nhiều ông chồng chỉ hiểu khi đã quá muộn

Có những cuộc hôn nhân không tan vỡ vì một trận cãi vã lớn. Không ngoại tình, không bạo lực, không ai bỏ bê gia đình, chỉ là sau rất nhiều năm, một người bỗng nhận ra mình đang sống cạnh một người rất tốt nhưng lại cô đơn đến mức không chịu nổi.

Câu chuyện bắt đầu từ một người chồng “rất được”

Một người phụ nữ kể, vợ chồng cô đã cưới nhau 5 năm. Chồng làm kỹ thuật, ít nói và khá khô khan. Cô làm công việc liên quan đến viết lách, tính cách nhiều cảm xúc hơn.

Thời yêu nhau, cô đã từng thấy tình cảm của hai người có phần nhạt. Nhưng mẹ cô khuyên: lấy chồng đừng chọn người mồm mép, quan trọng là đàn ông đạo đức, tử tế, có trách nhiệm.

Cô nghe lời.

Tranh minh họa

Và quả thực, anh là một người chồng tốt theo cách rất nhiều gia đình mong muốn. Anh chăm chỉ, chịu khó, thương con, làm việc nhà, không ngại gánh vác việc gia đình. Nhìn từ bên ngoài, chẳng có lý do gì để cô phải phàn nàn.

Nhưng có những thứ chỉ người trong cuộc mới biết.

5 năm hôn nhân, cô chưa từng được chồng tặng quà vào một ngày lễ, chưa từng nghe một câu kiểu “Anh nhớ em”, “Anh yêu em”. Anh cũng hiếm khi chủ động ôm hay hôn vợ. Hai người gần như không có những buổi đi chơi riêng để hẹn hò, đổi gió.

Anh làm xong việc thì lên phòng xem bóng đá hoặc làm việc riêng. Cô cắt tóc, anh cũng không nhận ra. Cô nhiều lần hỏi: “Anh còn yêu em không?”, anh chỉ cười, nhìn cô như thể không hiểu tại sao vợ lại hỏi một câu kỳ lạ đến vậy.

Nhưng thực ra, cô không cần một câu trả lời. Cô chỉ đang cố tìm một dấu hiệu cho thấy mình vẫn là một người phụ nữ được yêu, chứ không đơn thuần là người vợ cùng anh hoàn thành nghĩa vụ gia đình.

Đến ngày cô nói “Ly hôn đi”

Ba tháng trước, hai người có một cuộc cãi vã. Nói là cãi vã nhưng thực tế chỉ có tiếng cô, bởi anh vẫn chọn cách im lặng rồi bỏ đi.

Trong lúc tuyệt vọng, cô nói: “Ly hôn đi”.

Anh ngỡ ngàng, nhưng rồi vẫn bỏ đi.

Mọi chuyện tưởng như đã đến hồi kết cho đến khi mẹ chồng biết chuyện. Bà không trách con dâu, cũng không ép hai người phải giữ cuộc hôn nhân bằng mọi giá. Bà chỉ tìm cách nói chuyện với con trai.

Và bà nói một câu rất thấm: “Phụ nữ lấy chồng không chỉ cần một người cùng mình gánh trách nhiệm, mà còn cần một người khiến mình cảm thấy được yêu. Con có thể làm tròn mọi bổn phận của một người chồng, nhưng nếu chỉ có bổn phận mà thiếu đi sự quan tâm, thì lâu dần, người nằm cạnh con vẫn có thể thấy mình cô độc. Những việc nhà, chuyện con cái, cơm nước… vợ con có thể tự làm, nhưng cảm giác được chồng yêu thương thì không ai có thể làm thay con".

Người chồng sau đó thừa nhận mình đã bất lực. Anh không phải không còn tình cảm, mà không tin mình có thể thay đổi và khiến vợ hạnh phúc. Thậm chí anh còn nghĩ vợ có người khác nên mới muốn ly hôn.

Đến ngày hai người chuẩn bị lên tòa, mẹ chồng gọi điện, bảo họ nghe lại đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa bà và con trai.

Người vợ bật khóc. Còn anh nhìn cô, mắt đỏ hoe rồi nói: “Mình về nhà em nhé”.

Tranh minh họa

Có một sự thật về hôn nhân mà nhiều người chỉ hiểu sau khi đã sống với nhau rất lâu

Chúng ta thường đánh giá một người chồng bằng những thứ rất dễ nhìn thấy: có kiếm tiền không, có ngoại tình không, có đánh vợ không, có làm việc nhà không, có chăm con không.

Những điều ấy đều quan trọng.

Nhưng một cuộc hôn nhân còn có một phần khác khó đo đếm hơn: người kia có cảm thấy mình được yêu khi ở bên bạn hay không?

Một người chồng có thể không làm gì sai, nhưng vẫn khiến vợ cô đơn. Một người vợ có thể vẫn chu toàn mọi việc, nhưng người chồng vẫn cảm thấy mình không còn được nhìn thấy.

Hôn nhân không phải bản hợp đồng trong đó chỉ cần hoàn thành đủ nghĩa vụ là được nghiệm thu.

Có những người sống với nhau rất lâu, tiền bạc vẫn chung, con cái vẫn chăm, cơm vẫn ăn cùng mâm, nhưng hai trái tim đã đứng ở hai phía của một căn phòng.

Và điều đáng sợ nhất không phải là một ngày vợ nói “Em hết yêu anh rồi”.

Mà là cô ấy đã nói câu ấy sau rất nhiều năm âm thầm chờ một người hỏi: “Em đang buồn chuyện gì vậy?”

Bởi vậy, người tốt chưa chắc đã là người biết yêu. Còn một cuộc hôn nhân bền lâu không chỉ cần hai người không phản bội nhau, mà cần cả hai vẫn nhìn thấy nhau giữa những năm tháng rất dài.