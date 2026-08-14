Bác sĩ nội trú siêu đẹp trai "chốt đơn" sau 3 tháng yêu, có gì mà viral triệu view MXH đến vậy?

Giữa những ca trực kéo dài, những hành lang bệnh viện luôn sáng đèn và áp lực đặc thù của nghề y, bác sĩ Đặng Quang Đại (27 tuổi, Bắc Kạn) và Lê Thị Vân (24 tuổi, Thanh Hóa) đã tình cờ bước vào cuộc đời nhau.

Một người là bác sĩ nội trú Ngoại khoa, một người là nữ sinh viên y khoa năm cuối. Từ những buổi trực ở Bệnh viện Việt Đức, một buổi chụp ảnh áo blouse cho đến lời tỏ tình giữa đêm, cả hai đã viết nên một chuyện tình thú vị của một cặp đôi tri thức.

Từng chê vợ "phèn" nhưng lại quyết tâm cưới sau 3 tháng tìm hiểu

Ấn tượng đầu tiên của Đại về cô sinh viên năm ấy khá mờ nhạt. Anh chỉ thấy Vân giản dị, tóc tai bình thường, không trang điểm, đeo khẩu trang và mặc chiếc áo blouse đã hơi ngả màu. Đại hài hước nhận xét về vợ ngày ấy: "Nói chung là nhìn phèn".

Sau đó, Đại được phân công giảng bài cho sinh viên nên có thêm cơ hội tiếp xúc với Vân. Anh dần chú ý đến cô gái chăm chỉ đi khám bệnh nhân, thường xuyên hỏi bài và tò mò tìm hiểu kiến thức.

Còn Vân lại có một ấn tượng rất khác. "Nói thật là hồi ấy, các bạn sinh viên như mình hâm mộ bác sĩ nội trú lắm. Khi mình đi ở Bệnh viện Việt Đức, một tháng là mình trực 4 buổi mà cả 4 buổi đều trực cùng anh Đại, xác suất trùng lịch như vậy rất hiếm, nên đợt thực tập ấy mình chỉ nhớ mỗi anh Quang Đại thôi" - Vân chia sẻ.

Cặp đôi quen biết nhau như vậy, nhưng mãi một năm sau, tại một buổi chụp ảnh áo blouse thì Đại mới thực sự có ấn tượng khác về Vân.

Đại kể lại: "Lúc sinh viên là Vân rất bình thường... Nhưng đến lúc đi chụp ảnh một cái, là bắt đầu trang điểm lên, mặc áo blouse trắng tinh phẳng phiu, tỏa sáng luôn".

Thế nhưng lúc ấy, một người đang bận với những năm tháng căng thẳng nhất của quá trình đào tạo bác sĩ nội trú. Một người cũng đang chuẩn bị hoàn thành nốt chặng đường sinh viên y khoa, nên chẳng ai vội vàng.

Buổi hẹn đầu tiên của bác sĩ nội trú và cô sinh viên y khoa: Mang quyển sách dày cộp vào rạp phim

Khoảng 3-4 tháng sau khi gặp nhau tại buổi chụp hình, hai người có buổi hẹn đầu tiên ở rạp chiếu phim. Buổi hẹn đầu cũng có những tình huống dở khóc dở cười mà chắc chỉ có ai trong ngành mới có thể hiểu được.

Khi ấy, Vân đang là sinh viên năm cuối và chỉ còn hai ngày nữa là thi môn cuối. Đại rủ cô đi xem phim đúng đợt cô bận ôn thi, nên Vân đã từ chối. Nhưng cuối cùng vẫn nhận lời mời của anh.

Nếu nhiều cặp đôi thường nhớ buổi hẹn đầu tiên là một bữa tối lãng mạn hay những câu chuyện ngọt ngào, thì kỷ niệm của Đại và Vân lại đặc biệt theo đúng chất… bác sĩ.

Vân mang theo quyển sách y khoa dày cộp đến rạp chiếu phim cùng Đại. Ban đầu, Đại cố gắng đổi chủ đề để hai người có thể trò chuyện vui vẻ hơn, nhưng Vân lại hỏi bài rồi tham khảo kiến thức từ anh, nên anh khó lòng từ chối. Đại khi ấy đúng kiểu: "3 phần bất lực - 7 phần nuông chiều" và chính sự nghiêm túc, đáng yêu ấy lại khiến anh càng ấn tượng hơn về cô sinh viên năm cuối này.

Chuyện tình của bác sĩ nội trú "triệu view" trên MXH: Những sóng gió đến từ cộng đồng mạng

Quang Đại là một bác sĩ nội trú có hoạt động trên mạng xã hội (kênh TikTok BSNT. Đặng Quang Đại của anh có 5,4 triệu lượt thích) nên nhận được sự quan tâm của nhiều người. Khi anh và Vân công khai mối quan hệ, cả hai cũng phải đối diện với những phản ứng trái chiều.

"Bọn mình cũng xác định là tìm hiểu nhau trong 3 tháng, thì chồng mình tỏ tình. Nhưng chồng mình là bác sĩ nội trú và cũng xây dựng hình ảnh trên MXH nên được rất nhiều bạn gái yêu mến. Có những bạn mà vừa xinh đẹp vừa cao ráo, nhiều lắm luôn ấy. Khi mà bọn mình công khai, thì cũng rất là nhiều bạn 'quay xe', nhiều ý kiến trái chiều lắm, có người ủng hộ, cũng có người tỏ ra không thích" - Vân tâm sự.

Thậm chí khi ấy, Vân từng nghĩ rằng cả hai nên yêu nhau trong im lặng để tránh những phiền toái không đáng có.

Nhưng Đại lại có quan điểm hoàn toàn khác: "Thật ra vợ mình thương mình, nên bảo hay là không công khai, cứ yêu nhau lặng thầm thôi. Mình thì nghĩ khác: 'Mình sống thế nào thì trên mạng xã hội mình cũng như thế thôi. Chúng mình cứ công khai không sao cả, có vấn đề gì thì thực sự đây cũng là lựa chọn của anh".

Màn tỏ tình lúc 12h đêm, xung quanh toàn là... muỗi

Lần đầu tiên Đại định tỏ tình, anh hẹn Vân đi ăn tại một nhà hàng. Nhưng vì công việc ở khoa, anh đến muộn và cuối cùng phải hoãn lại. Không bỏ cuộc, Đại quyết định "phục thù" với phương án thứ 2.

Một buổi tối, sau khi ở nhà học bài, khoảng 7h tối anh phóng xe đi mua quà cho Vân. Đến 10h tối, anh gọi điện hẹn gặp cô: "Em ơi, anh vừa đi mổ xong với thầy rồi, anh đang ở gần nhà em, mình có hẹn gặp nhau một chút được không?"

Hai người gặp nhau tại một hồ gần nhà. Không nhà hàng sang trọng. Không ánh nến lung linh. Không có khung cảnh lãng mạn như trong phim. Chỉ có hai người ngồi cạnh nhau, một hộp quà được Đại giấu sau lưng và… những chú muỗi không ngừng vo ve.

Gần 12h đêm, khi Vân nhắc Đại rằng đã muộn, nên về thôi. Đó chính là lúc anh quyết định tỏ tình. Một màn tỏ tình không quá hoàn hảo về mặt khung cảnh, nhưng lại trở thành kỷ niệm mà cả hai nhớ mãi.

Sau khoảng thời gian tìm hiểu, Đại và Vân chính thức bước vào mối quan hệ. Và chỉ khoảng một tháng sau, cả hai đã nắm tay nhau về quê, lần lượt ra mắt gia đình hai bên để xin cưới.

Là bác sĩ nội ý nên khá "nghèo", nhưng Đại đã dành số tiền thưởng khi tham gia chương trình "Ai là triệu phú" để mua một chiếc nhẫn cầu hôn Vân.

Lần này, không còn hồ nước, không còn muỗi và cũng không phải một cuộc hẹn tranh thủ sau ca mổ. Màn cầu hôn diễn ra trong một nhà hàng với ánh đèn lung linh, trở thành dấu mốc đẹp trước khi cả hai chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Yêu thương phải tranh thủ giữa cuồng quay, áp lực của công việc

Bước vào cuộc sống hôn nhân, cả hai vẫn phải đối mặt với những áp lực của nghề y. Đại thường bắt đầu công việc từ 6h sáng và có khi đến 7h tối mới về nhà. Những ngày làm việc căng thẳng khiến anh gần như không còn sức lực cho những việc khác.

Quang Đại chia sẻ: "Bọn mình là bác sĩ nên thực sự cái áp lực trong công việc kinh khủng khiếp. Mình cũng xác định là hai vợ chồng cùng bận nhưng mà không phải mỗi riêng gia đình mình, các gia đình đồng nghiệp khác cũng vậy. Làm ở ngành này, chỉ gặp được người trong ngành, còn gặp người ngoài khó lắm".

Cuộc sống của hai người vì thế không phải lúc nào cũng giống một câu chuyện tình màu hồng. Có những ngày cả hai cùng bận, cùng mệt và cùng không có nhiều thời gian dành cho đối phương.

Nhưng thay vì đòi hỏi người kia phải hoàn hảo, họ lựa chọn cách hỗ trợ nhau. "Nói chung thì bếp núc các thứ, em thấy khó khăn quá thì anh có thể giải quyết cho. Nhưng mà phải tìm được một cái ngành mình ưng ý, học tiếp để xác định còn hành nghề về sau" - Đại nhắn gửi đề người vợ của anh như vậy.

Từ hai người xa lạ trong bệnh viện, Đại và Vân đã trở thành hai người đồng hành trong cả công việc lẫn cuộc sống. Tình yêu của cặp đôi bác sĩ vì thế không quá cầu kỳ hay hoa mỹ.

Nó giống chính cuộc sống của những người làm nghề y: bận rộn, nhiều áp lực, đôi khi chẳng có thời gian cho những điều hoàn hảo, nhưng nếu gặp được một người đủ thấu hiểu thì những khoảnh khắc bình thường nhất cũng có thể trở thành kỷ niệm đáng quý.

(Nguồn: Vợ chồng son, TikTok BSNT. Đặng Quang Đại)