Cô vợ cao tay xử lý scandal ngoại tình của chồng nhẹ như không, nhan sắc ở tuổi U60 gây ngỡ ngàng

Có những cuộc hôn nhân tưởng như đã đi đến hồi kết sau một scandal, nhưng cuối cùng người trong cuộc lại chọn cách quay về. Hồng Hân và Trương Đan Phong là một trường hợp như vậy. Mối tình chị em từng bị nghi ngờ ngay từ đầu, sau nhiều năm chung sống lại trải qua một trong những ồn ào lớn nhất khi Trương Đan Phong bị đặt nghi vấn có quan hệ tình cảm với nữ quản lý. Nhưng điều đáng nói là Hồng Hân không để truyền thông quyết định số phận cuộc hôn nhân của mình.

Từ chuyện tình bị phản đối đến cuộc hôn nhân nhiều sóng gió

Hồng Hân và Trương Đan Phong quen nhau khi cùng đóng phim năm 2004. Thời điểm đó, Hồng Hân đã là nữ diễn viên nổi tiếng Hong Kong (Trung Quốc), còn Trương Đan Phong vẫn là một gương mặt trẻ chưa có nhiều tên tuổi. Hai người lại chênh nhau 11 tuổi, trong khi Hồng Hân đã có một cậu con trai riêng. Vì vậy, chuyện tình của họ từng nhận không ít lời bàn tán, thậm chí có người cho rằng Trương Đan Phong đến với Hồng Hân vì danh tiếng.

Bất chấp những lời dị nghị, cả hai vẫn quyết định tiến tới hôn nhân vào năm 2009. Sau khi kết hôn, Trương Đan Phong dành nhiều tình cảm cho con riêng của vợ, đối xử như con ruột. Năm 2014, Hồng Hân sinh con gái chung của hai người. Gia đình bốn người từng có khoảng thời gian được xem là khá hạnh phúc và kín tiếng.

Nhưng đến năm 2018-2019, cuộc hôn nhân bắt đầu trở thành tâm điểm chú ý. Trương Đan Phong vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm với nữ quản lý Biện Huỳnh. Những hình ảnh và thông tin được lan truyền trên mạng khiến dư luận đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa hai người. Trương Đan Phong phủ nhận chuyện ngoại tình, còn Biện Huỳnh cũng từng sử dụng biện pháp pháp lý để bảo vệ danh dự của mình.

Trong lúc dư luận liên tục yêu cầu một lời giải thích, Hồng Hân lại không lựa chọn cách công khai chỉ trích chồng. Cô từng lên tiếng bảo vệ Trương Đan Phong và cho rằng mối quan hệ giữa chồng với nữ quản lý chỉ liên quan đến công việc.

Nhiều người khi ấy không hiểu vì sao Hồng Hân vẫn lựa chọn ở lại.

Thậm chí đến tháng 5/2023, Hồng Hân từng bất ngờ tuyên bố trên mạng xã hội rằng cô và Trương Đan Phong không còn là vợ chồng. Thế nhưng chỉ ít lâu sau, nữ diễn viên xin lỗi vì phát ngôn trong lúc cảm xúc không ổn định và cho biết hai người quyết định tiếp tục cùng nhau giải quyết những vấn đề trong hôn nhân.

Điều đáng nói không phải là “tha thứ”, mà là quyền quyết định cuộc đời mình

Nhìn lại câu chuyện của Hồng Hân, điều đáng suy ngẫm nhất không nằm ở việc cô đã tha thứ cho chồng hay chưa. Bởi những người bên ngoài không thể biết hết những gì thực sự diễn ra bên trong một cuộc hôn nhân.

Điều đáng chú ý hơn là Hồng Hân đã không để đám đông thay mình quyết định một chuyện riêng tư nhất của đời mình.

Khi scandal xảy ra, công chúng thường muốn một kết thúc rất rõ ràng: nếu chồng bị nghi ngoại tình thì phải ly hôn, nếu người vợ ở lại thì bị cho là yếu đuối. Nhưng hôn nhân thực tế không đơn giản như một câu chuyện trên mạng xã hội. Có những cặp đôi chọn chia tay vì không thể tiếp tục, cũng có những người quyết định cho nhau thêm cơ hội sau khi đã nhìn lại vấn đề.

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Việc Hồng Hân từng tuyên bố chia tay rồi sau đó thay đổi quyết định cũng cho thấy một điều rất con người: người trong cuộc có thể dao động, có thể tổn thương và cũng có quyền sửa lại lựa chọn của mình.

Quan trọng là sự lựa chọn ấy phải xuất phát từ chính họ, chứ không phải vì sợ lời thiên hạ.

Một người phụ nữ ở lại trong hôn nhân không nhất thiết là người yếu đuối. Nhưng một người phụ nữ muốn tiếp tục cũng cần có giới hạn, sự tỉnh táo và quyền tự bảo vệ mình. Tha thứ không đồng nghĩa với việc phủ nhận tổn thương; ở lại cũng không có nghĩa là chấp nhận mọi thứ.

Sau cùng, Hồng Hân và Trương Đan Phong vẫn tiếp tục cuộc sống riêng và cùng chăm sóc các con. Những ồn ào năm xưa có thể chưa bao giờ hoàn toàn biến mất khỏi ký ức công chúng, nhưng nó cũng trở thành một phép thử đối với cuộc hôn nhân của họ.

Có lẽ trong hôn nhân, điều khó nhất không phải là quyết định “rời đi” hay “ở lại”, mà là đủ tỉnh táo để biết mình đang lựa chọn vì tình yêu, vì gia đình hay chỉ vì sợ mất một người. Và câu trả lời ấy, cuối cùng, chỉ người trong cuộc mới có quyền đưa ra.