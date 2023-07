Người trường thọ có 3 điểm chung trên khuôn mặt, muốn sống thọ nên tích cực làm thêm 4 điều này càng sớm càng tốt

Các nghiên cứu đã tiến hành tìm hiểu các đặc điểm chung của những người sống thọ và nhận ra rằng họ thường sở hữu một số điểm chung trên khuôn mặt.



3 điểm chung trên khuôn mặt của người trường thọ

1. Nước da hồng hào

Nước da hồng hào thường phản ánh hệ tuần hoàn bên trong cơ thể và quá trình trao đổi chất đang hoạt động hiệu quả. Quá trình lưu thông máu diễn ra hiệu quả giúp thúc đẩy việc cung cấp oxy và chất dinh dưỡng cho tất cả các bộ phận của cơ thể, từ đó giúp tăng cường sức khỏe cho cơ thể, góp phần kéo dài tuổi thọ.

Những người có nước da hồng hào cũng thường có thói quen ăn uống lành mạnh, tập thể dục đầy đủ, áp dụng một lịch trình sinh hoạt đều đặn, ngủ đủ giấc và thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời.

2. Răng chắc khỏe

Sức khỏe của răng miệng có quan hệ mật thiết với sức khỏe tổng thể của chúng ta. Những người sống thọ thường có hàm răng chắc khỏe. Điều này giúp họ có thể nhai kỹ và ăn được hầu hết tất cả các món ăn, từ đó giúp cho cơ thể hấp thụ được nhiều chất dinh dưỡng hơn.

3. Đôi mắt sáng

Người trường thọ cũng sở hữu một đôi mắt sáng và ánh mắt luôn tràn đầy năng lượng. Đôi mắt sáng thể hiện trạng thái vui tươi cho thấy một người có sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần ổn định. Những người trường thọ cũng thường sở hữu tinh thần phấn chấn và luôn giữ thái độ tích cực, lạc quan khi đối mặt với những thử thách trong cuộc sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội và rèn luyện sức khỏe.





Ngoài những đặc điểm kể trên, chúng ta vẫn có thể thực hiện thêm 4 thói quen lành mạnh để tăng cường sức khỏe, giúp sống thọ sống lâu.

4 thói quen giúp tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ

1. Chế độ ăn uống lành mạnh

Chế độ ăn uống lành mạnh là yếu tố quan trọng giúp cơ thể phòng ngừa bệnh tật và kéo dài tuổi thọ. Các chuyên gia đều chỉ ra rằng việc tăng cường ăn các thực phẩm giàu dinh dưỡng tốt cho sức khỏe chẳng hạn như các loại hạt, rau, củ, quả và hạn chế ăn các thực phẩm giàu chất béo, thịt đỏ có thể đem lại lợi ích cho sức khỏe.

Các loại hạt, rau, củ, quả rất giàu protein, chất xơ, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe. Hơn nữa, chúng còn là nguồn cung cấp một số vitamin và khoáng chất tuyệt vời như đồng, magie, kali, folate, niacin và vitamin B6 và vitamin E.

Nhiều nghiên cứu cũng đã liên kết chế độ ăn đa dạng thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật với khả năng giảm nguy cơ tử vong sớm, nguy cơ mắc ung thư, hội chứng chuyển hóa, bệnh tim, trầm cảm và suy giảm chức năng não bộ.

2. Thái độ sống tích cực

Thái độ tích cực và lạc quan cũng có thể tác động mạnh mẽ đến tuổi thọ. Một cuộc khảo sát cho biết lối sống tích cực là một trong những ‘chìa khoá’ để kéo dài tuổi thọ.

Một nghiên cứu do Đại học Yale, Mỹ thực hiện đã phát hiện ra rằng những người cao tuổi có thái độ tích cực giảm được 40% nguy cơ mắc bệnh so với những người hay có suy nghĩ tiêu cực. Đặc biệt, nghiên cứu chỉ ra rằng những người lớn tuổi có suy nghĩ tích cực về lão hóa và tuổi thọ có thể sống lâu hơn 7,5 năm so với những người có suy nghĩ tiêu cực về lão hóa.

Cuộc khảo sát đã phỏng vấn 100 người cao tuổi với nhiều câu hỏi khác nhau về thói quen, lối sống và tình trạng sức khỏe của họ. Những người có tuổi thọ cao đã nói rằng suy nghĩ tích cực là một phần quan trọng giúp họ luôn vui vẻ, góp phần kéo dài tuổi thọ.

3. Tập thể dục điều độ

Một nghiên cứu được thực hiện bởi Viện Ung thư Quốc gia, Mỹ và được công bố trên tạp chí JAMA Network Open chỉ ra rằng tập thể dục thể thao thường xuyên có thể giúp bạn sống lâu hơn. Các môn thể thao như quần vợt, bóng ném, bơi lội, chạy bộ hay đi bộ đều có thể giúp tăng cường sức khỏe và làm giảm nguy cơ tử vong sớm, đặc biệt là tử vong do ung thư hoặc do bệnh tim mạch.

Các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu quan sát trên hơn 272.000 người trong độ tuổi từ 59 đến 82 trong vòng 12 năm. Nghiên cứu chỉ ra rằng việc tham gia các hoạt động thể chất trong thời gian khuyến nghị 2,5 - 5 tiếng tập thể dục cường độ vừa phải hoặc 1,25 đến 2,5 tiếng tập thể dục cường độ mạnh mỗi tuần có thể giúp giảm 13% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

4. Duy trì thói quen sinh hoạt đều đặn

Thói quen sinh hoạt đều đặn chẳng hạn như làm việc, ăn uống, nghỉ ngơi đúng giờ, ngủ đủ giấc cũng đóng vai trò quan trọng với sức khỏe. Điều này giúp chúng ta tránh được tình trạng làm việc quá sức, thay vào đó giúp cơ thể có đủ thời gian nghỉ ngơi, góp phần duy trì sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần ở trạng thái tốt nhất.

Kết luận

Tuổi thọ không chỉ phụ thuộc vào gen di truyền mà còn đòi hỏi chúng ta phải tích cực thay đổi lối sống, duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, vận động hợp lý, làm việc và nghỉ ngơi điều độ, đầy đủ. Do đó, nếu bạn muốn cơ thể khỏe mạnh ngay cả khi về già, hãy bắt đầu thực hiện các thói quen tốt kể trên càng sớm càng tốt.

Nguồn: Aboluowang