Người tình tin đồn của Rosé: Tài lẻ đàn hát chuẩn "gu", là fan cứng của IU và có mối quan hệ đặc biệt với V (BTS)

Ngay sau khi kết thúc đêm đầu tiên tại Lễ hội âm nhạc Coachella 2023, Rosé (BLACKPINK) đã tiếp tục lộ loạt hint hẹn hò với tài tử - nam diễn viên Kang Dong Won. Trước tin đồn này, đại diện của cả hai công ty đều lên tiếng cho rằng rất khó xác nhận vì là lịch trình riêng của nghệ sĩ. Dù chưa biết Rosé và Kang Dong Won có thật sự hẹn hò hay không nhưng hiện tại mọi sự chú ý đều đổ dồn vào nam diễn viên của bộ phim bom tấn Peninsula.

Kang Dong Won và Rosé hiện đang vướng tin đồn hẹn hò

Sở hữu tài lẻ đàn - hát đúng gu của “nàng thơ” Rosé

Xuất thân là người mẫu, có sự nghiệp diễn xuất thành công nhưng Kang Dong Won còn có cả tài lẻ ca hát và chơi đàn guitar. Anh từng thể hiện ca khúc nhạc phim Golden Slumber (Giấc Ngủ Hoàng Kim) và từng được thực hiện video vào năm 2018. Bên cạnh đó, nếu như Rosé từng tiết lộ cô thích những anh chàng chơi được nhạc cụ thì Kang Dong Won còn có khả năng chơi đàn guitar. Điều này càng khiến cho cộng đồng mạng xôn xao nghi vấn Kang Dong Won và Rosé hẹn hò.

Kang Dong Won từng thể hiện ca khúc nhạc phim do chính anh tham gia

Anh còn sở hữu tài năng chơi đàn guitar đúng chuẩn "gu" của Rosé

Là “fan cứng” của “em gái quốc dân” IU

Tại chương trình Entertainment Company Live của đài KBS vào giữa năm 2022, Kang Dong Won, IU và Lee Joo Young đã trở thành khách mời đặc biệt để quảng bá cho phim điện ảnh Người Môi Giới.

Đặc biệt trong chương trình này, Kang Dong Won đã tự tin xung phong thể hiện ca khúc Blueming và The Story Only Know của IU. Nam diễn viên còn tiết lộ The Story Only Know là ca khúc mà anh thích nhất trong số những sản phẩm âm nhạc của “em gái quốc dân”. Trước tình cảm của Kang Dong Won, IU cũng tiết lộ không thể tập trung quay phim vì vẻ đẹp trai của nam diễn viên.

Kang Dong Won từng khiến IU ngại ngùng vì thể hiện hit của cô nàng

Kang Dong Won từng chia sẻ về mối quan hệ với V (BTS)

Sau khi ra mắt bộ phim Broker, Kang Dong Won từng gây thích thú khi chia sẻ về việc người bạn thân V (BTS) từng đến ủng hộ anh tại buổi chiếu thử. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi không hề biết cậu ấy đến để ủng hộ tôi, đến tận khi gặp nhau tôi mới nhận ra. Tôi rất biết ơn cậu ấy, một người em trai đáng yêu và tốt bụng”.

Kang Dong Won tiết lộ mối nhân duyên giúp anh và V (BTS) trở thành bạn bè thân thiết: “Chúng tôi quen nhau qua 1 người bạn chung. Taehyung và tôi đều đến từ Geochang. Thật ra Geochang không phải quê gốc của tôi nhưng tôi đã học cấp 3 ở đó. Taehyung đã bảo rằng muốn làm quen với tôi.

Vậy nên chúng tôi và Park Hyo Shin đã gặp nhau và trở nên thân thiết”. Sau đó, Kang Dong Won nói đùa: “Nhưng tôi vẫn không thích những thứ như quan hệ học đường, quan hệ quê hương hoặc quan hệ gia đình”.