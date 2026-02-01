Người phụ nữ rút sổ tiết kiệm 860 triệu đồng mua vàng, 10 năm sau lãi 130% nhưng thừa nhận: “Tôi lãi đậm nhưng thấp thỏm, mất ăn mất ngủ”

Vào năm 2015, bà Khương, sinh sống tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã đưa ra một quyết định khiến nhiều người xung quanh bất ngờ. Khi đó, bà rút 230.000 NDT (khoảng 860 triệu đồng) từ sổ tiết kiệm ngân hàng để mua 1.000 gram vàng (tương đương hơn 26 cây vàng).

Thời điểm ấy, quyết định của bà Khương vấp phải không ít ý kiến phản đối. Nhiều người cho rằng giữ vàng là “chôn vốn”, không tạo ra dòng tiền, lại kém linh hoạt nếu cần tiền gấp. Một số khác lo ngại rủi ro khi giá vàng biến động mạnh, có thể khiến người mua chịu lỗ nếu bán không đúng thời điểm. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, bà Khương vẫn tin rằng vàng là tài sản có khả năng giữ giá lâu dài, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế tiềm ẩn nhiều bất ổn.

Đầu năm 2025, khi giá vàng tăng mạnh, bà Khương quyết định bán toàn bộ số vàng đã mua từ 10 năm trước. Kết quả, ngoài việc thu hồi đủ 230.000 NDT tiền vốn, bà còn lãi thêm hơn 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng), tương đương mức sinh lời khoảng 130%.

Câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc, thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước “tầm nhìn dài hạn” của bà Khương, cho rằng đây là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả của việc đầu tư vàng nếu biết kiên nhẫn và chờ đợi đúng thời điểm. Tuy nhiên, trái với suy nghĩ của nhiều người, bản thân bà Khương không coi đây là một hành trình nhẹ nhàng hay an nhàn.

Bà Khương thừa nhận, 10 năm nắm giữ vàng là quãng thời gian đầy áp lực. “Mỗi lần thấy giá vàng biến động, tôi đều lo lắng. Khi giá tăng, tôi lại do dự không biết có nên bán ra hay tiếp tục giữ. Khi giá giảm hoặc đi ngang trong thời gian dài, tôi càng sợ mình đã quyết định sai” , bà nói.

Có những giai đoạn giá vàng chững lại, bà Khương từng nghĩ rằng mình đã “đi sai đường” và cân nhắc bán sớm để tránh nguy cơ thua lỗ. Tuy nhiên, sau nhiều lần đắn đo, bà vẫn chọn cách tiếp tục giữ vàng, một phần vì tin vào giá trị lâu dài của kim loại quý này, phần khác vì chưa tìm được kênh đầu tư thay thế đủ an toàn và đáng tin cậy.

Nhìn lại chặng đường đã qua, bà Khương cho rằng yếu tố may mắn đóng vai trò rất lớn. “Nếu lúc đầu tôi bán sớm vì sốt ruột, hoặc nếu thị trường không tăng mạnh như những năm gần đây, kết quả có lẽ đã hoàn toàn khác” , bà chia sẻ.

Thực tế, câu chuyện của bà Khương phản ánh khá rõ bản chất của thị trường vàng. Vàng từ lâu được xem là tài sản trú ẩn, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế bất ổn, lạm phát gia tăng hoặc thị trường tài chính biến động mạnh. Lịch sử từng ghi nhận, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, khi nhiều loại tài sản lao dốc, vàng lại tăng giá và trở thành “phao cứu sinh” cho nhiều nhà đầu tư.

Tuy nhiên, vàng không phải là kênh đầu tư “mua rồi để đó cũng sinh lời”. Khác với cổ phiếu có cổ tức hay trái phiếu trả lãi định kỳ, lợi nhuận từ vàng hoàn toàn phụ thuộc vào biến động giá. Trong những giai đoạn giá vàng đi ngang hoặc giảm kéo dài, nhà đầu tư dễ rơi vào tình trạng chôn vốn, thậm chí chịu thua lỗ nếu buộc phải bán ra.

Bên cạnh đó, giá vàng còn chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố phức tạp như chính sách tiền tệ, lãi suất, tỷ giá, căng thẳng địa chính trị và tâm lý thị trường. Chính vì vậy, việc đầu tư vàng đòi hỏi người tham gia phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về tâm lý và khả năng chấp nhận rủi ro.

Các chuyên gia tài chính Trung Quốc cho rằng trường hợp của bà Khương là ví dụ điển hình cho tâm lý “vừa mừng vừa lo” của nhà đầu tư cá nhân. Lợi nhuận lớn có thể đến sau nhiều năm kiên nhẫn, nhưng nếu thiếu sự tỉnh táo và chiến lược quản lý rủi ro, nhà đầu tư rất dễ đưa ra quyết định sai lầm trong những thời điểm then chốt.

Từ câu chuyện này, bài học rút ra không chỉ nằm ở việc chọn đúng thời điểm mua vàng, mà còn ở thái độ thận trọng, không quá tự tin vào lợi nhuận và biết phân bổ vốn hợp lý. Vàng có thể là một phần quan trọng trong danh mục đầu tư, nhưng không nên là lựa chọn duy nhất hay “đặt cược tất tay”.

Dù đã thu được khoản lãi đáng mơ ước, bà Khương vẫn nhấn mạnh rằng đầu tư chưa bao giờ là con đường dễ dàng. “Có lãi thì ai cũng vui, nhưng đầu tư đồng nghĩa với rủi ro. Quan trọng là phải chuẩn bị sẵn sàng về tâm lý và không bao giờ chủ quan” , bà chia sẻ.

