Ngừng mua từ lúc giá vàng 90 triệu 1 cây, ca sĩ VBiz tiết lộ: "3 KHÔNG" khi mua vàng

Mua vàng hàng tháng để tích lũy là thói quen của không ít người. Nhưng trong bối cảnh hiện tại, khi giá vàng có nhiều biến động - đặc biệt là trong vòng 2 tuần trở lại đây, nhiều người đã tạm dựng mua vào. Quyết định này cũng không có gì khó hiểu hay đáng bàn cãi, suy cho cùng, đó đơn giản chỉ là lựa chọn của từng cá nhân.

Mới đây, ca sĩ Phương Linh - Người khá thường xuyên chia sẻ về vấn đề tiết kiệm, mua vàng, đầu tư,... cũng đã bày tỏ về việc dừng mua vàng.

Chia sẻ trên Facebook cá nhân, giọng ca Vbiz tiết lộ cô đã dừng mua vàng từ lúc giá vàng 90 triệu đồng/lượng.

"Mua vàng tích trữ đều nhưng đến ngưỡng 90 triệu 1 cây vào ngày vía Thần Tài năm ngoái là ngưng. Không quan tâm, không đua đòi, không FOMO. Gì thì gì nó cũng phải hợp lý. Năm nay, tháng mấy hợp lí thì mình lại mua tiếp... Tiền mình tiêu theo cách mình muốn chứ" - Phương Linh viết.

Phương Linh

Trước đây, trong một video chia sẻ trên kênh TikTok, Phương Linh từng tiết lộ đam mê của cô là mua vàng, song song với đó là "nuôi heo đất".

"Người có ít vàng ấy quý vị, thì cứ hay mang ra đếm, còn người mà người ta có nhiều, là người ta thấy nó cũng chỉ bình thường thôi. Còn mình thì mình cứ thích kiểu loay hoay, lấy ra lấy vào để chơi... Con lợn thuỷ tinh tiết kiệm vàng này, theo kinh nghiệm của mình thì nên mua lợn nhỏ nắp tròn, có nút đậy. Con này đựng được nhẫn tròn trơn 5 chỉ" - Phương Linh từng chia sẻ.

Một lần khác, khi livestream giao lưu cùng fan hâm mộ trên TikTok, Phương Linh cũng tỉ tê tâm sự: "Linh tiết kiệm lắm quý vị, bây giờ Linh đập con heo này ra xong Linh sẽ lấy băng keo dán lại rồi Linh lại nuôi tiếp, chứ không có bỏ tiền ra mua con mới đâu, bởi vì 1 con heo này cũng mắc lắm, hơn một trăm ngàn lận".

Sau đó, cô còn tiết lộ thêm chỉ "nuôi" heo bằng đúng tờ tiền mệnh giá lớn nhất, trung bình mỗi ngày 1 tờ. Đập heo xong, cô hồ hởi khoe: "Giờ Phương Linh đi mua vàng đây quý vị".

Phương Linh từng rất đam mê mua vàng (Nguồn: @peachslim77, @phuonglinh.official)

Giá vàng biến động thất thường, người mua vàng cần lưu ý điều gì?

1 - Đừng mua vàng chỉ vì FOMO

Khi giá vàng tăng hoặc giảm, cảm giác phổ biến nhất là sợ bỏ lỡ cơ hội. Nhiều người lao vào mua chỉ vì thấy ai cũng nói về vàng. Nhưng mua vàng trong tâm thế hoảng sợ FOMO thường không mang lại lợi ích lâu dài.

Bởi sau đó chỉ cần giá điều chỉnh nhẹ, cũng khiến người mua lo lắng, mất ngủ và dễ bán ra trong lúc giá chưa kịp hồi phục. Nếu không có kế hoạch rõ ràng mà chỉ mua vàng theo cảm xúc, biến động ngắn hạn của giá vàng sẽ khiến bạn mệt mỏi nhiều hơn.

2 - Đừng bỏ qua chênh lệch mua - bán

Một sai lầm phổ biến là chỉ nhìn giá vàng đang tăng hay giảm bao nhiêu mà quên mất khoảng chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra. Khoảng này có thể lên tới vài trăm nghìn, thậm chí cả triệu đồng mỗi lượng tùy thời điểm.

Điều đó có nghĩa là vừa mua xong, bạn đã "âm" ngay một khoản nếu bán lại liền. Khi giá vàng biến động mạnh, mức chênh lệch này thường còn bị nới rộng hơn. Trước khi mua, cần xác định rõ mình đang giữ vàng để tích lũy dài hạn hay đầu cơ ngắn hạn, vì mỗi mục tiêu sẽ chịu tác động rất khác từ phần chênh lệch này.

3 - Đừng dồn hết tiền vào vàng

Vàng giúp giữ giá trị tài sản, nhưng không có nghĩa là càng nhiều vàng càng an toàn. Giá vàng vẫn có thể đi ngang hoặc giảm mạnh trong từng giai đoạn, đặc biệt nếu bạn mua ở vùng giá cao.

Nếu dồn phần lớn tiền tiết kiệm vào vàng, bạn có thể rơi vào tình trạng "giàu trên giấy" nhưng thiếu tiền mặt cho những việc quan trọng như chi tiêu, đầu tư cơ hội khác hay xử lý tình huống khẩn cấp. Vàng nên là một phần trong bức tranh tài chính tổng thể, không phải toàn bộ bức tranh. Giữ sự cân bằng giữa tiền mặt, tiết kiệm, đầu tư và vàng sẽ giúp bạn không bị căng thẳng mỗi khi giá vàng biến động thất thường.