Mất 10 năm để tìm ra cách mua vàng không bao giờ lo lỗ

Tôi bắt đầu mua vàng cách đây hơn 10 năm, với đủ mọi tâm thế. Có lúc mua vì nghe người khác nói giá sắp tăng, có lúc mua vì thấy ai cũng mua, cũng có lúc vừa mua xong đã ngồi canh bảng giá mỗi ngày. Phải đến khi nghe một chủ tiệm vàng nói một câu rất đơn giản, tôi mới nhận ra suốt nhiều năm qua mình đã làm mọi thứ… phức tạp hóa lên.

Cách mua vàng không lo lỗ, hóa ra không cần cao siêu đến vậy.

Bí quyết đầu tiên: Mua đều, đừng đợi “giá đẹp”

Điều thay đổi cách tôi mua vàng hoàn toàn là khi tôi bỏ thói quen canh giá. Trước đây, tôi luôn nghĩ phải mua đúng đáy thì mới “khôn”. Nhưng thực tế, với người mua vàng tích sản nhỏ lẻ, chuyện đó gần như không cần thiết.

Nếu mỗi tháng chỉ mua 1 - 2 chỉ vàng, thậm chí 3 - 5 chỉ tùy khả năng tài chính, thì việc giá tăng hay giảm trong ngắn hạn không tạo ra chênh lệch quá lớn . Giá có tăng vài trăm nghìn một chỉ, tổng số tiền chênh cũng không đáng kể so với việc bạn duy trì được thói quen mua đều đặn trong nhiều năm.

Tôi bắt đầu chọn một ngày cố định trong tháng. Có tiền là mua, không hỏi “giá hôm nay cao hay thấp”. Mua xong thì thôi, không mở app xem giá nữa.

Sau nhiều năm quan sát, tôi nhận ra: người mua vàng không lo lỗ thường không phải người đoán giá giỏi, mà là người kỷ luật nhất .

Kỷ luật ở đây là m ỗi tháng mua một lượng phù hợp với thu nhập, k hông vì giá tăng mà dừng mua, k hông vì giá giảm mà dồn tiền mua một lần lớn.

Việc mua đều giúp giá mua được “trung bình hóa” theo thời gian. Có tháng mua cao, có tháng mua thấp, nhưng nhìn cả chặng đường dài, rủi ro gần như được san phẳng.

Sai lầm lớn nhất: Nghĩ tới chuyện bán ra trong ngắn hạn

Một bài học quan trọng khác mà tôi phải trả giá bằng tiền: đừng mua vàng tích sản mà lúc nào cũng nghĩ tới chuyện bán .

Ngay khi bạn mua vàng với mục tiêu “đợi lên giá rồi bán kiếm lời”, bạn đã bước sang một câu chuyện khác - đầu cơ. Và đầu cơ thì không có gì đảm bảo chắc chắn, kể cả với người nhiều kinh nghiệm.

Tôi từng bán vàng chỉ sau vài tháng vì thấy giá nhích lên, lời không đáng bao nhiêu nhưng lại mất đi cơ hội giữ vàng lâu dài. Ngược lại, những miếng vàng tôi giữ yên 5 - 10 năm thì gần như không bao giờ khiến tôi thất vọng.

Càng mua vàng lâu, tôi càng ít quan tâm tới biến động ngắn hạn. Giá có thể tăng mạnh, cũng có thể điều chỉnh, nhưng nếu xác định giữ dài hạn thì những dao động đó chỉ là “nhiễu”.

Với tôi, vàng không phải công cụ để làm giàu nhanh. Nó là nơi giữ tiền, giữ giá trị, đặc biệt là trong những giai đoạn thị trường nhiều biến động. Chỉ cần giữ đủ lâu, tôi không cần phải lo chuyện lỗ.

Nhìn lại, cách mua vàng của tôi bây giờ gói gọn trong 3 điều rất đơn giản. Thứ nhất, c hỉ mua bằng tiền nhàn rỗi; Thứ hai, m ua đều, không canh giá; Thứ ba; m ua để giữ dài hạn, không nghĩ tới bán sớm.

Nghe thì đơn giản, nhưng phải mất gần 10 năm tôi mới thực sự làm được trọn vẹn. Và khi làm được rồi, mua vàng không còn là câu chuyện hồi hộp hay áp lực nữa, mà trở thành một thói quen tài chính bình thường. Không có cách nào đảm bảo mua vàng lúc nào cũng “lãi ngay”. Nhưng nếu mua đúng cách, đủ lâu, thì chuyện không lo lỗ là hoàn toàn có thể.