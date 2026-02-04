'Tôi mất trắng 21 tỷ đồng và 200 cây vàng' - Hối hận muộn màng của nạn nhân vụ sập app vàng, mù quáng tin lời chào 'không thu phí gia công'

“Tôi mất hơn 5,8 triệu nhân dân tệ (21 tỷ đồng) và khoảng 200 cây vàng”, chị Trương Tiểu Như (tên đã được thay đổi), nạn nhân của vụ sập vàng Jie Wo Rui bức xúc chia sẻ.

Giống như trường hợp của Trương Tiểu Như, nhiều người dùng cũng liên tục phản ánh rằng số tiền họ đã nạp vào “Trang sức Jie Wo Rui”, cũng như lượng vàng họ gửi bán hoặc dùng để trao đổi, hiện đang rơi vào tình trạng đóng băng.

Đơn vị vận hành “Trang sức Jie Wo Rui” thực chất là Công ty TNHH Trang sức Jie Wo Rui Thâm Quyến, đăng ký tại khu công nghiệp Shuibei, quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông. Khu vực này vốn được biết đến là trung tâm giao dịch vàng quốc gia của Trung Quốc.

Dấu hiệu bất thường xuất hiện từ cuối năm 2025, khi nền tảng liên quan đến Jie Wo Rui bắt đầu xuất hiện hàng loạt dấu hiệu bất thường, bao gồm giao hàng chậm, bộ phận chăm sóc khách hàng không phản hồi. Đến ngày 20/1/2026, nền tảng chính thức dừng hoàn toàn việc rút tiền mặt và giao vàng vật chất, khiến hàng chục nghìn người dùng xếp hàng chờ rút tiền trong vô vọng.

Ngày 28/1, chính quyền quận La Hồ công bố một “Bản báo cáo tình hình”, cho biết đã thành lập tổ công tác đặc biệt để can thiệp và điều tra, đồng thời tiến hành tiếp xúc với nhà đầu tư, rà soát tài sản và triển khai công việc hoàn trả. Báo cáo cũng nêu rõ người phụ trách và đội ngũ quản lý chủ chốt của Công ty Jie Wo Rui vẫn đang làm việc, và tổ công tác đang xác minh các yêu cầu do nhà đầu tư đưa ra.

Theo dữ liệu từ Tianyancha, Công ty Jie Wo Rui được thành lập vào tháng 6/2014, người đại diện pháp luật hiện nay là Trương Chí Đằng. Phạm vi kinh doanh bao gồm: bán sản phẩm vàng, trang sức, bạc, tái chế trang sức, luyện kim loại quý.

Mô hình mà nền tảng Jie Wo Rui sử dụng là đặt cọc để khóa giá vàng, về bản chất tương tự giao dịch hợp đồng tương lai: người tham gia chỉ cần bỏ ra một khoản ký quỹ nhỏ để thỏa thuận mua hoặc bán vàng ở một mức giá định trước trong tương lai. Điểm khác biệt then chốt là đối tác giao dịch của người tiêu dùng không phải là thị trường hay nhà đầu tư, mà chính là nền tảng.

Theo các báo cáo, ban đầu Jie Wo Rui chỉ là nhà buôn nguyên liệu vàng tại khu Shuibei, thu mua và tái chế vàng từ thượng nguồn rồi cung cấp cho các tiểu thương hạ nguồn, hưởng chênh lệch giá-mô hình phổ biến trong ngành vàng. Những năm gần đây, công ty này mở rộng sang bán lẻ kim loại quý và giao dịch vàng khóa giá cho nhà đầu tư cá nhân.

Nhờ có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực vàng và cửa hàng vật lý, Jie Wo Rui tạo được niềm tin lớn. Kết hợp với các chiến lược như miễn phí gia công, khóa giá vàng thấp, nền tảng nhanh chóng thu hút đông đảo người dùng. Theo tài liệu quảng bá của công ty, số người dùng đăng ký lên tới khoảng 150.000 người.

Nhiều người tiêu dùng cho biết, tiền nạp vào để mua vàng hoặc ký gửi bán đều được chuyển vào tài khoản Alipay hoặc thẻ ngân hàng cá nhân, không phải tài khoản công ty. Ngay cả tiền rút trước đây từ việc bán vàng hay nhận vàng vật chất cũng được chuyển từ tài khoản cá nhân.

Từ tháng 12/2025, tình trạng giao hàng chậm đối với vàng và bạc trên các nền tảng như “Trang sức Jie Wo Rui” và “Long Ye Jin” bắt đầu gia tăng. Sau ngày 24/12, nhiều đơn mua bạc thỏi không được giao hàng, nhân viên nền tảng cũng mất liên lạc.

Dù vậy, trong tháng 12, nền tảng vẫn quảng bá chương trình mua vàng không thu phí gia công cho tháng 1, tiếp tục thu hút người nạp tiền mới. Sang tháng 1, các nền tảng này liên tục từ chối yêu cầu rút tiền của người dùng.

Sau ngày 20/1, nền tảng áp dụng hạn mức mỗi tài khoản chỉ được rút 500 NDT/ngày hoặc 1 gram vàng/ngày, nhưng trên thực tế chỉ một số ít người rút được.

Một người tiêu dùng cho biết, ngày 20/1 đã nạp 21.528 NDT mua vàng nhưng sau khi thanh toán thì không liên hệ được người bán lẫn chăm sóc khách hàng, hàng không giao mà tiền cũng không hoàn lại. Thẻ ngân hàng dùng để nạp tiền sau đó còn bị ngân hàng đóng băng do rủi ro.

Theo phản ánh, số người xếp hàng chờ rút tiền vượt quá 20.000 người.

Tháng 1 năm nay, Chi nhánh Thâm Quyến của Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc đăng bài cảnh báo: nhiều nền tảng trái phép đang núp bóng “đầu tư vàng” hay “khóa giá vàng”, quảng bá ngưỡng tham gia thấp, lợi nhuận cao, hoàn vốn nhanh, nhưng thực chất là trò lừa đảo mang tính cá cược.

Trước đó, Hiệp hội Vàng & Trang sức Thâm Quyến cũng nhiều lần cảnh báo một số doanh nghiệp lợi dụng danh nghĩa giao dịch vàng để tiến hành đặt cược giá lên-giá xuống không có vàng vật chất, hành vi có dấu hiệu tổ chức đánh bạc trái phép.

Sau khi sự việc bị phanh phui, Jie Wo Rui đưa ra hai phương án: Hoàn trả một lần 20% tiền gốc hoặc trả 40% tiền gốc trong 12 đợt. Cả hai phương án không nêu rõ thời gian thanh toán, và không được đa số người tiêu dùng chấp nhận.

Trong thông báo ngày 25/1, công ty cho biết sẽ thanh lý tài sản vật chất theo giám sát, áp dụng hoàn tiền từng giai đoạn hoặc chi trả chiết khấu một lần cho khách hàng đạt thỏa thuận.

Theo: Tiger Brokers, SCMP






