Người phụ nữ khoe bộ sưu tập bình hoa khiến chị em mê mẩn: Có chiếc mua hơn 10 năm, có món đồ cũ đẹp bất ngờ

Cuối tuần, thay vì tất bật với những cuộc hẹn, có người lại thích dành một buổi sáng ghé chợ hoa, chọn vài bó hoa tươi rồi trở về nhà thong thả cắm vào những chiếc bình yêu thích. Một video chia sẻ về thú chơi hoa và sưu tầm bình cắm hoa đã thu hút sự chú ý bởi những món đồ vừa đẹp vừa có câu chuyện riêng. Chủ nhân sở hữu nhiều chiếc bình từ các thương hiệu nổi tiếng, nhưng cũng không ngại tận dụng những món đồ mua ở cửa hàng đồ cũ, thậm chí là một chiếc hũ vốn không được thiết kế để cắm hoa. Điều khiến người xem thích thú không chỉ là giá trị của bộ sưu tập, mà còn là cách người phụ nữ này lựa chọn hoa, phối màu và chăm chút từng góc nhỏ trong nhà.

Chiếc bình Iittala mua hơn 10 năm vẫn đẹp, cắm hoa đơn giản cũng đủ cuốn hút

Một trong những món đồ đáng chú ý của bộ sưu tập là chiếc bình thủy tinh đến từ Iittala, thương hiệu thiết kế của Phần Lan. Theo lời chủ nhân, chiếc bình đã được mua từ hơn 10 năm trước. Khi tìm lại lịch sử mua hàng, cô phát hiện cửa hàng từng bán sản phẩm này vẫn tiếp tục nhận mua hộ các mẫu bình cùng dòng, khiến cô không khỏi thích thú.

Chiếc bình được giới thiệu với tên gọi gợi liên tưởng đến hồ nước, có nhiều lựa chọn về màu sắc và kích thước. Mẫu mà cô sở hữu mang sắc hồng cá hồi rất nhạt, gần như trong suốt, tạo cảm giác mềm mại và dễ kết hợp với nhiều loại hoa. Điểm đặc trưng của thiết kế là phần miệng khá rộng, vì vậy việc sắp xếp các cành hoa sao cho cân đối đòi hỏi một chút khéo léo.

Chủ nhân chia sẻ rằng khi cắm hoa vào chiếc bình này, cô thường điều chỉnh các cành có chiều cao tương đối đồng đều để tổng thể trông gọn gàng. Nếu sử dụng cùng một loại hoa, việc sắp xếp cũng trở nên đơn giản hơn. Đây là mẹo khá dễ áp dụng với những người mới bắt đầu cắm hoa, bởi không phải lúc nào kết hợp nhiều loại hoa và màu sắc cũng tạo ra một bình hoa đẹp.

Một ưu điểm khác của bình thủy tinh trong suốt là có thể quan sát phần thân hoa ngâm trong nước. Khi thấy nước đục hoặc cành hoa có dấu hiệu không còn tươi, người cắm có thể chủ động vệ sinh bình, thay nước và xử lý lại phần gốc. Ngoài tính thẩm mỹ, lựa chọn bình phù hợp còn giúp việc chăm sóc hoa hằng ngày thuận tiện hơn.

Điều thú vị là dù đã sở hữu chiếc bình hơn một thập kỷ, cô vẫn tiếp tục sử dụng nó. Với những người yêu thích đồ trang trí nhà cửa, đây có lẽ cũng là một trong những niềm vui đáng giá nhất: Tìm được một thiết kế có thể đồng hành qua nhiều năm, dù sở thích cắm hoa và cách bài trí không gian đã thay đổi.

Bình hoa bằng sáp Diptyque và những thiết kế Georg Jensen: Mỗi món có một vẻ đẹp riêng

Nếu bình Iittala gây ấn tượng bằng sự mềm mại của thủy tinh, chiếc bình đến từ Diptyque lại đặc biệt ở chất liệu. Thương hiệu Pháp vốn nổi tiếng với những sản phẩm nến thơm và hương thơm dành cho không gian sống, còn chiếc bình được giới thiệu trong video làm hoàn toàn từ sáp.

Với chất liệu tương đối khác lạ này, chủ nhân phải chú ý hơn trong quá trình sử dụng. Cô cho biết mình vệ sinh bình một cách nhẹ nhàng, tránh nhiệt độ cao và những vật sắc có thể làm trầy xước bề mặt. Khi đặt bình lên bàn, cô thường lót bên dưới một cuốn sách hoặc tạp chí để hạn chế tiếp xúc trực tiếp với mặt bàn, đồng thời tránh nguy cơ bề mặt sáp để lại dấu vết.

Chiếc bình có màu đen trầm, nhưng theo thời gian đã xuất hiện những sắc nâu đỏ nhẹ trên bề mặt. Thay vì xem đó là một khuyết điểm, chủ nhân lại cảm thấy sự thay đổi ấy khiến món đồ có thêm vẻ đẹp riêng. Đặc biệt vào mùa thu đông, cô thích sử dụng chiếc bình để cắm những loại hoa mang màu sắc đậm, tạo nên sự tương phản nổi bật.

Trong video, cô còn giới thiệu hoa móng kangaroo, một loại hoa được người thân trong gia đình đặc biệt yêu thích. Hoa có bề mặt gợi cảm giác như nhung, mang sắc đỏ rượu vang khá lạ mắt. Tuy nhiên, lớp lông mịn trên hoa có thể dễ rụng, vì vậy cần chú ý khi sắp xếp và trưng bày.

Bên cạnh Diptyque, bộ sưu tập còn có hai chiếc bình của Georg Jensen, thương hiệu thiết kế Đan Mạch. Chủ nhân nhận xét cả hai đều rất tiện dụng, đặc biệt là những mẫu có phần thân phình rộng nhưng cổ bình thu nhỏ lại. Kiểu dáng này giúp giữ các cành hoa tương đối ổn định, đồng thời cho phép chúng tỏa ra tự nhiên mà không cần sắp xếp quá cứng nhắc.

Cô ví cách những cành hoa bung ra khỏi miệng bình giống một thác nước nhỏ hoặc chiếc chổi xòe, tạo cảm giác phóng khoáng và có phần ngẫu hứng. Đây cũng là một cách cắm hoa thú vị: Không nhất thiết phải ép mọi cành hoa vào một hình dáng hoàn hảo, đôi khi chính sự tự nhiên lại khiến bình hoa trở nên có sức sống hơn.

Đồ cũ, bình gốm Nhật Bản và những chiếc hũ có tuổi đời: Không phải món đồ đẹp nào cũng cần mua mới

Điểm khiến bộ sưu tập trở nên gần gũi hơn nằm ở những món đồ không có xuất xứ từ thương hiệu lớn. Trong đó có một chiếc hũ được mua tại cửa hàng bán đồ cũ, vốn đi kèm nắp đậy và không hẳn được thiết kế để làm bình hoa. Tuy nhiên, chủ nhân lại cảm thấy hình dáng của nó rất phù hợp để cắm hoa, nên quyết định tận dụng theo cách riêng.

Chiếc hũ có những họa tiết mang phong cách phương Đông như cây thông, chim hạc và các đường viền dát màu vàng nhạt. Chủ nhân hài hước liên tưởng món đồ với không khí cung đình trong bộ phim truyền hình Trung Quốc nổi tiếng Hậu cung Chân Hoàn truyện. Thậm chí, trên thân hũ còn có một đường nứt, dường như từng được sửa chữa. Với cô, dấu vết ấy không làm món đồ kém đẹp mà ngược lại còn khiến nó trở nên thú vị hơn.

Một chiếc bình khác có hình dáng vỏ sò nhỏ nhắn, mang vẻ mềm mại và nữ tính. Nhờ kích thước gọn, món đồ thích hợp để trang trí phòng tắm, phòng thay đồ hoặc những góc nhỏ không cần đến một bình hoa quá lớn. Đây cũng là gợi ý đáng tham khảo cho những căn hộ có diện tích hạn chế, bởi chỉ một vài bông hoa được cắm trong chiếc bình xinh xắn cũng có thể tạo nên điểm nhấn dễ chịu.

Trong buổi cắm hoa lần này, một người thân tên Noah còn muốn tự tay thử cắm hoa. Những bông đồng tiền, quả trang trí nhỏ màu vàng và hoa lan Nam Phi được kết hợp với nhau, tạo thành bình hoa mang vẻ tự nhiên. Chủ nhân đặc biệt yêu thích lan Nam Phi bởi mùi hương nhẹ nhàng, dễ chịu, khiến không gian có thêm cảm giác thư giãn.

Cuối cùng là một chiếc bình được mua lại từ cửa hàng đồ cũ, dưới đáy có dòng chữ “Japan” nhưng không ghi tên thương hiệu. Vì không có thêm thông tin nhận diện, cô cho rằng đó có thể chỉ là một sản phẩm thủ công thông thường. Thế nhưng, chiếc bình lại mang màu sắc dịu dàng, tình cờ rất hợp với bộ trang phục cô đang mặc, khiến tổng thể khung hình trở nên hài hòa.

Nhìn vào bộ sưu tập này, có thể thấy thú chơi bình hoa không nhất thiết chỉ dành cho những người sẵn sàng chi nhiều tiền mua đồ trang trí đắt đỏ. Một chiếc bình từ thương hiệu danh tiếng có thể đáng yêu thích vì thiết kế và chất liệu, nhưng một món đồ cũ cũng có thể hấp dẫn bởi màu sắc, hoa văn hoặc những dấu vết thời gian. Quan trọng hơn cả là cách chủ nhân sử dụng chúng trong đời sống hằng ngày.

Với những ai muốn bắt đầu chăm chút góc nhà bằng hoa tươi, không nhất thiết phải sở hữu ngay một bộ sưu tập lớn. Một chiếc bình thủy tinh đơn giản, vài cành hoa mua ở chợ cuối tuần hoặc một chiếc hũ gốm có sẵn trong nhà cũng đủ để thử nghiệm. Chỉ cần lưu ý đến độ cao của cành hoa, tỷ lệ giữa bình và hoa, lựa chọn màu sắc phù hợp và thay nước thường xuyên, việc cắm hoa đã có thể trở thành một thú vui dễ chịu.

Sau cùng, điều đáng ngưỡng mộ trong video không chỉ là những chiếc bình đẹp mà còn là thói quen dành thời gian cho ngôi nhà của mình. Giữa những ngày bận rộn, việc đi chợ hoa, tự tay lựa từng cành rồi tìm một chiếc bình phù hợp có thể trở thành khoảng thời gian thư giãn rất riêng. Một góc bàn có thêm bình hoa tươi không làm mọi vấn đề trong cuộc sống biến mất, nhưng đủ để khiến khoảnh khắc trở về nhà trở nên vui hơn một chút.