Tại sao ngày càng nhiều phụ nữ phấn đấu có một căn nhà cho riêng mình?

Ngày còn trẻ, người ta thường mơ về một ngôi nhà đẹp. Nhưng càng trưởng thành, nhiều phụ nữ lại dành dụm từng đồng để có được một căn nhà của riêng mình, dù nhỏ cũng được, xa trung tâm một chút cũng chẳng sao. Bởi sau những lần chuyển trọ, những mối quan hệ đổi thay, những kế hoạch tưởng đã chắc chắn rồi bất ngờ đổ vỡ, họ hiểu rằng có một nơi để ở và có một nơi thực sự thuộc về mình là hai chuyện khác nhau. Một căn nhà đứng tên mình không thể giải quyết hết những khó khăn trong cuộc sống, nhưng ít nhất, khi công việc không thuận lợi, tình cảm không như ý hay ngoài kia có quá nhiều điều khiến người ta mệt mỏi, họ vẫn có một chốn để quay về.

Ở đó, họ được tự quyết định mình sẽ sống thế nào, được đóng cửa nghỉ ngơi khi muốn và không phải phụ thuộc vào sự đồng ý của bất kỳ ai để tiếp tục ở lại. Với nhiều phụ nữ, khát vọng mua nhà suy cho cùng không phải để chứng tỏ mình thành đạt, mà là để cuộc đời có thêm một phần vững vàng do chính tay mình tạo dựng.

Một căn nhà riêng không chỉ để ở, mà còn là quyền được lựa chọn cuộc sống của mình

Trong quan niệm truyền thống, chuyện nhà cửa của phụ nữ thường gắn với gia đình. Khi còn nhỏ, họ sống cùng cha mẹ; khi kết hôn, nhiều người chuyển đến nhà chồng hoặc cùng bạn đời xây dựng tổ ấm. Sự ổn định về nơi ở vì thế đôi khi được mặc định là điều sẽ đến cùng hôn nhân. Thế nhưng, cuộc sống hiện đại đang khiến không ít phụ nữ nhìn nhận vấn đề theo cách khác.

Họ hiểu rằng kết hôn và sở hữu một nơi ở ổn định là hai chuyện không nhất thiết phải phụ thuộc vào nhau. Một người phụ nữ có thể mong muốn lập gia đình, yêu thương chồng con và xây dựng cuộc sống chung, đồng thời vẫn muốn có tài sản riêng để bảo đảm sự độc lập của mình. Ngược lại, người chưa kết hôn cũng không cần chờ đến khi tìm được bạn đời mới bắt đầu nghĩ về chuyện an cư.

Khi có một căn nhà thuộc quyền sở hữu của mình, phụ nữ có thêm khả năng quyết định những vấn đề rất cụ thể trong đời sống. Họ có thể lựa chọn nơi ở phù hợp với công việc, sắp xếp không gian theo nhu cầu cá nhân, đón người thân đến thăm hoặc dành một căn phòng cho sở thích đã ấp ủ từ lâu. Quan trọng hơn, họ có thể tự cân nhắc chuyện ở lại hay chuyển đi mà không hoàn toàn phụ thuộc vào lựa chọn của người khác.

Những quyền quyết định ấy nghe có vẻ nhỏ, nhưng với người từng phải sống trong một môi trường nhiều ràng buộc, chúng lại mang ý nghĩa đáng kể. Được tự do sắp xếp đồ đạc, nấu món mình thích, mời bạn bè đến nhà hay đơn giản là tận hưởng một buổi tối yên tĩnh mà không phải giải thích với ai có thể trở thành một dạng hạnh phúc rất thực tế.

Càng trưởng thành, nhiều phụ nữ càng hiểu rằng tự do không chỉ nằm ở khả năng đi đến bất cứ đâu, mà còn ở việc có một nơi để trở về theo ý mình.

Phụ nữ muốn có nhà riêng bởi họ hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng diễn ra như dự định

Có những người phụ nữ dành nhiều năm vun vén cho một gia đình, nhưng khi hôn nhân kết thúc mới nhận ra chuyện nơi ở có thể trở thành vấn đề lớn đến mức nào. Cũng có người từng sống cùng cha mẹ, anh chị em hoặc người thân, đến một thời điểm phải thay đổi chỗ ở vì hoàn cảnh gia đình. Một số khác liên tục chuyển nhà thuê, quen với việc đóng gói đồ đạc, thay đổi đường đi làm và thích nghi với môi trường mới mỗi khi hợp đồng không còn phù hợp.

Không phải ai trải qua những điều ấy cũng cần mua nhà, nhưng chúng có thể khiến nhu cầu ổn định trở nên rõ ràng hơn.

Một căn nhà riêng không bảo đảm cuộc sống sẽ tránh được mọi biến cố. Người sở hữu nhà vẫn có thể đối mặt với áp lực trả nợ, chi phí sửa chữa, những thay đổi trong công việc hoặc khó khăn tài chính. Tuy nhiên, nếu căn nhà được mua bằng kế hoạch phù hợp với khả năng chi trả, nó có thể tạo thêm một nền tảng để người phụ nữ chủ động ứng phó trước những thay đổi.

Đôi khi, điều khiến một người phụ nữ quyết tâm tích góp không phải là mong muốn được người khác ngưỡng mộ. Cô ấy chỉ không muốn mỗi lần cuộc sống xảy ra chuyện lại phải bắt đầu bằng câu hỏi: Mình sẽ đi đâu?

Cảm giác ấy càng rõ ràng với những người từng trải qua đổ vỡ. Sau một cuộc chia tay, điều khó khăn không chỉ là kết thúc một mối quan hệ mà còn có thể là việc sắp xếp lại toàn bộ cuộc sống, từ nơi ở, đồ đạc đến những thói quen đã hình thành trong nhiều năm. Khi ấy, có một không gian do mình chủ động quyết định có thể giúp quá trình ổn định lại cuộc sống bớt phần chông chênh.

Nhưng không nhất thiết phải trải qua một biến cố mới hiểu giá trị của sự độc lập. Nhiều phụ nữ trẻ lựa chọn tiết kiệm từ sớm chính bởi họ muốn chuẩn bị trước cho tương lai. Họ có thể vẫn đang hạnh phúc trong tình yêu, vẫn có gia đình yêu thương và những mối quan hệ tốt đẹp, nhưng không muốn đặt toàn bộ cảm giác an toàn của bản thân vào một người khác.

Đó không phải sự bi quan đối với hôn nhân hay thiếu tin tưởng vào những người xung quanh. Đơn giản là cách một người trưởng thành tự chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình.

Điều phụ nữ thực sự tìm kiếm sau cánh cửa nhà đôi khi chỉ là sự bình yên

Một căn nhà có thể được đo bằng mét vuông, vị trí, giá bán hay giá trị tài sản. Nhưng trải nghiệm sống trong căn nhà ấy lại được tạo nên bởi những điều khó quy đổi thành tiền.

Đó có thể là một buổi sáng thức dậy trong căn phòng có ánh nắng, tự pha một tách cà phê rồi chuẩn bị đi làm. Là cuối tuần không cần ra ngoài, chỉ muốn dọn dẹp, thay ga giường, nấu một bữa cơm và đọc vài trang sách. Là được trồng loại cây mình thích ngoài ban công, chọn màu rèm cửa hay đặt một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Những điều bình thường đến mức ít khi được nhắc tới ấy lại có thể là mục tiêu mà một người phụ nữ đã dành nhiều năm để hướng đến.

Khi đã trải qua những giai đoạn phải đáp ứng kỳ vọng của gia đình, công việc và các mối quan hệ, nhiều người bắt đầu trân trọng việc có một không gian riêng. Ở đó, họ không cần cố gắng trở thành người vợ chu đáo, người con hiểu chuyện, người đồng nghiệp luôn sẵn sàng hay một người phụ nữ lúc nào cũng phải vui vẻ. Họ chỉ cần được sống đúng với trạng thái của mình.

Một căn nhà riêng vì thế còn mang ý nghĩa của ranh giới cá nhân. Nó nhắc người phụ nữ rằng ngoài những trách nhiệm dành cho người khác, cô ấy cũng có quyền dành sự quan tâm cho chính mình.

Tất nhiên, không phải cứ sở hữu nhà mới có thể sống độc lập, cũng không phải người thuê nhà sẽ thiếu đi cảm giác bình yên. Một căn phòng thuê được chăm chút cẩn thận vẫn có thể là tổ ấm đáng yêu, còn một căn nhà đứng tên mình nhưng đi kèm khoản vay vượt quá khả năng chi trả có thể trở thành nguồn áp lực kéo dài. Sự độc lập thực sự còn đến từ thu nhập, kỹ năng nghề nghiệp, các mối quan hệ hỗ trợ và khả năng đưa ra quyết định phù hợp với hoàn cảnh.

Bởi vậy, mong muốn mua nhà là điều đáng trân trọng, nhưng không nên biến nó thành thước đo thành công của phụ nữ. Có người mua nhà ở tuổi 28, có người đến tuổi 45 mới đủ điều kiện sở hữu căn hộ đầu tiên, cũng có người lựa chọn thuê nhà lâu dài để linh hoạt với công việc và cuộc sống. Mỗi lựa chọn đều có thể hợp lý nếu xuất phát từ nhu cầu thực tế và được cân nhắc kỹ càng.

Điều đáng nói không phải người phụ nữ ấy đã sở hữu bất động sản trị giá bao nhiêu, mà là cô ấy có đang tiến gần hơn đến cuộc sống mình mong muốn hay không. Sau cùng, khi một người phụ nữ nói rằng cô ấy muốn phấn đấu có một căn nhà riêng, đằng sau câu nói ấy có thể là rất nhiều điều chưa được kể. Có người muốn bảo đảm cuộc sống cho con cái, có người muốn đón cha mẹ về chăm sóc, có người muốn chuẩn bị cho tuổi già, cũng có người chỉ mong đến một ngày không còn phải chuyển nhà vì những lý do nằm ngoài lựa chọn của mình.

Và có lẽ, một trong những cảm giác dễ chịu nhất của tuổi trưởng thành là sau một ngày dài, được mở cửa bước vào không gian mình đã tự tay gây dựng, đặt túi xuống, bật đèn lên và biết rằng tối nay mình có thể nghỉ ngơi theo cách mình muốn.

Không phải để chứng minh mình mạnh mẽ hơn ai, cũng không phải vì không cần đến tình yêu hay sự đồng hành của người khác. Chỉ là khi đã có thêm khả năng tự chăm lo cho cuộc sống, người phụ nữ có thể bước vào các mối quan hệ bằng sự lựa chọn và yêu thương, thay vì phải ở lại chỉ vì không còn nơi nào khác để đi.