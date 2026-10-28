Ngắm đã đời 5 bình hoa của "phú bà" Ngọc Loan: Cả dòng họ phải gật gù khen khéo!

Nhắc đến những mỹ nhân showbiz khéo tay, Ngọc Loan Trần là cái tên khiến cả cõi mạng phải gật gù. Không chỉ có gu ăn mặc hay chăm chút không gian sống, người đẹp sinh năm 1993 còn đặc biệt mê hoa và thường xuyên tự tay biến những cành hoa tưởng chừng rất quen thuộc thành những bình hoa đẹp mắt.

Xem Ngọc Loan cắm hoa mới thấy đây không đơn thuần là thú vui lúc rảnh. Từ cách chọn bình, phối màu đến căn chỉnh độ cao thấp của từng cành đều cho thấy gu thẩm mỹ khá tinh tế. Có bình rực rỡ, sum suê, có bình lại thanh thoát chỉ với vài cành nhưng đặt vào nhà là lập tức trở thành điểm nhấn. Dưới đây là 5 màn cắm hoa nhìn thôi đã thấy đã mắt, hội mê nhà đẹp hoàn toàn có thể lưu lại để tham khảo.

1. Bình loa kèn trắng: Cắm một màu mà vẫn đẹp có lớp lang

Với loa kèn trắng, Ngọc Loan chọn chiếc bình nâu sẫm dáng bầu, phần miệng thu nhỏ giúp giữ các cành hoa tỏa ra khá gọn. Cô bắt đầu từ những cành ở giữa rồi lần lượt mở rộng sang hai bên, tạo phom tròn lớn, có độ vươn thay vì gom hoa thành một khối đều tăm tắp. Độ dài cành được điều chỉnh để bông nọ không che kín bông kia, nhìn từ phía trước vẫn thấy rõ những lớp hoa nối tiếp nhau.

Điểm hút mắt nhất là cách phối hoa đang nở với nụ còn xanh. Những bông loa kèn trắng mở rộng, để lộ phần họng vàng xanh, được hướng về nhiều phía; xen giữa là các nụ thuôn dài vươn lên và chếch ra ngoài. Nhờ vậy, dù chỉ dùng một loại hoa, thành phẩm vẫn có sự thay đổi về hình dáng, đường nét. Lá xanh chạy dọc cành cũng giúp nối những khoảng trống, khiến tán hoa đầy đặn mà không bị nặng mắt.

Chiếc bình màu trầm tạo phần nền chắc chắn cho cả khối hoa trắng phía trên. Khi đặt trên miếng lót đan tròn, bên cạnh cửa kính nhìn ra cây xanh, tổng thể vừa có nét mộc mạc vừa hợp với không gian nội thất sang trọng. Không cần thêm nhiều đồ trang trí xung quanh, riêng tán hoa trắng bung rộng đã đủ khiến góc bàn sáng bừng.

2. Giỏ sen hồng: Cầu kỳ từ từng lớp cánh đến cả góc bày

Ở lần cắm sen hồng, Ngọc Loan dùng giỏ đan có quai cong, mang đến cảm giác gần gũi ngay từ phần vật đựng. Những bông sen được tạo dáng cánh rõ lớp, xòe rộng như những ngôi sao nhiều tầng, khoe sắc hồng đậm nhạt đan xen. Cô bố trí bông cao, bông thấp, có bông hướng thẳng về trước, có bông nghiêng sang bên, giúp từng đóa có khoảng riêng để nổi bật.

Các cành sen vươn qua và quanh phần quai giỏ, khiến đường cong của quai trở thành một phần trong bố cục. Xen giữa những bông nở lớn là nụ sen, gương sen xanh và lá bản rộng. Phần lá được đưa xuống thấp, có chiếc trải quanh chân giỏ, vừa che phần cắm vừa tạo nền xanh cho sắc hồng. Nhìn tổng thể, giỏ sen có độ đầy nhưng vẫn giữ nét tự nhiên, như một góc đầm sen được thu nhỏ mang vào nhà.

Độ chăm chút còn nằm ở những món bày cùng. Ngọc Loan kết hợp nón lá, vật dụng đan tre và các mẹt đồ ăn lót lá xanh, để màu sắc, chất liệu tiếp nối nhau từ hoa xuống mặt bàn. Bên cạnh những cánh sen hồng rực là sắc tre nâu và lá xanh dịu mắt, khiến khung hình có không khí truyền thống rất rõ. Thành phẩm vì thế đáng ngắm ở cả góc rộng lẫn những cảnh quay cận.

3. Hướng dương phối xanh: Đẹp phóng khoáng, càng nhìn càng nhiều chi tiết

Bình hướng dương lại là một màn phối hoa có đường nét mạnh hơn hẳn. Ngọc Loan dùng bình nâu xám dáng bầu, kết hợp những bông hướng dương vàng nhụy sẫm với các cụm hoa xanh tròn, tạo phần thân chính đầy đặn. Màu vàng xuất hiện thành từng điểm nổi bật giữa nền xanh, nên mắt người xem có thể lần lượt di chuyển từ bông này sang bông khác thay vì chỉ tập trung vào một cụm ở giữa.

Một chi tiết thú vị trong quá trình thực hiện là cô tỉa bớt cánh vàng ở một số bông hướng dương. Khi cắm xen cùng những bông còn nguyên cánh, các phần nhụy tròn sẫm màu tạo thêm sự thay đổi về hình khối và bề mặt. Cụm hoa vì thế trông có nét thô mộc, hơi “hoang dã”, rất hợp với màu bình và lượng lá xanh được sử dụng.

Phần tạo dáng đáng chú ý nhất nằm ở các cành phụ: những ngọn xanh dài vươn cao, uốn cong sang hai phía, trong khi các dải lá mảnh được cuộn thành đường vòng rồi thả rủ xuống. Phía trên có độ bật, phần giữa dày dặn, phía dưới lại mềm và dài, giúp bình hoa trông sinh động từ nhiều góc. Đặc biệt, dải xanh buông qua miệng bình xuống mặt bàn khiến thành phẩm có cảm giác đang tiếp tục lan ra ngoài, đầy phóng khoáng.

4. Bình hoa tím xanh: Phối nhiều sắc độ mà vẫn rất “ăn rơ”

Trong màn cắm hoa tím xanh, Ngọc Loan chọn bình trắng cao, bề mặt có những đường vân ngang nhẹ. Phần bình sáng và khá giản dị trở thành nền cho tổ hợp hoa nhiều màu, nhiều hình dáng phía trên. Cô xây dựng tán hoa rộng, để những cụm lớn nằm ở các vị trí khác nhau thay vì xếp đối xứng, nhờ đó tổng thể có cảm giác tự nhiên và nhiều lớp.

Bảng màu được chuyển khá phong phú: tím lavender, tím đậm, xanh lam, xanh tím rồi điểm thêm hồng. Các cụm cẩm tú cầu đầy đặn được đặt cạnh những cánh lan mềm, những bông tròn tím đậm và hoa dáng loa kèn thanh dài. Chính sự thay đổi giữa khối tròn, cánh xòe và đường cong thuôn khiến bình hoa có nhiều chi tiết mà vẫn liên kết về màu sắc. Những cành lá sẫm phía sau giúp các sắc hoa sáng nổi rõ hơn, tạo chiều sâu khi nhìn chính diện.

Phom hoa cũng được xử lý để tránh cảm giác một “quả cầu” đặt trên miệng bình. Một số cành hoa nhỏ vươn cao làm phần đỉnh thoáng hơn, trong khi những cành phía bên phải kéo dài và cong xuống, tạo nét rủ mềm. Nhìn gần là cuộc phối màu cầu kỳ, nhìn xa lại thấy một tổng thể có độ bung rất đẹp. Hội mê sắc tím hẳn sẽ khó lướt qua đoạn thành phẩm, bởi góc nào cũng có một lớp màu mới để ngắm.

5. Sen hồng kem và tiểu cảnh: Bình hoa nhỏ, cả khung hình đầy chất thơ

Ở lần cắm sen còn lại, Ngọc Loan chọn sắc trắng kem phớt hồng, nhẹ nhàng hơn hẳn giỏ sen hồng rực. Những bông nở nhiều lớp có phần cánh ngoài ánh hồng, bên trong sáng màu hơn, được kết hợp cùng nụ tròn và gương sen xanh. Chiếc bình thấp màu xanh giữ phần chân gọn, để các cành hoa có khoảng vươn lên, tỏa ngang và nghiêng sang hai phía.

Thay vì đưa tất cả bông lên cùng một độ cao, cô giữ một cụm hoa nở thấp ở gần miệng bình, rồi dùng những cành dài hơn để mở rộng bố cục. Nụ sen và gương sen được xen vào giữa, tạo những khoảng nghỉ bên cạnh các bông nhiều cánh. Nhờ đó, bình hoa vừa có phần đầy đặn để thu hút ánh nhìn, vừa có những đường cành thanh mảnh tạo nét nhẹ nhàng.

Sau phần hoa là màn bày bàn khiến video càng xem càng cuốn. Ngọc Loan trải tấm lót họa tiết tranh, dựng bình phong đỏ thu nhỏ và đặt thêm bộ bàn ghế tí hon cùng ấm chén. Những món đồ có kích thước nhỏ làm bình sen phía sau trông như một khu vườn trong tiểu cảnh, mang đến cảm giác rất duyên khi quay cận.

Cuối cùng, những chiếc bánh màu hồng, trắng, xanh được đặt trên đĩa hình lá và khay đỏ, tiếp nối bảng màu của hoa và phụ kiện. Từ sắc men xanh đến màu đỏ trầm của bình phong, mọi chi tiết đều góp vào không khí Á Đông của góc bày.

08:04:12 query returned open=false 08:06:32 dblclick "# 5 lần cắm hoa "đỉnh chóp" của phú bà Ngọc Loan: Bình nào cũng đẹp như một góc triển lãm tại gia **Xem Ngọc Loan cắm hoa mới thấy, ngoài khoản diện đẹp, cô còn rất biết cách khiến nhà mình lúc nào cũng có góc để ngắm.**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:06:55 dblclick "The Face Vietnam 2016" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:07:08 dblclick "Thế nhưng, l" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:07:26 dblclick "Có lần cô chọn vẻ thanh thoát của hoa trắng, có lần phối sắc tím rực rỡ; riêng những màn bày sen còn có cả phụ kiện và món ăn đi cùng, xem đến cuối mới thấy hết độ chăm chút." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:07:52 dblclick "Trên chiếc bàn đá rộng, từng bó hoa, cành lá được bày ra, rồi qua các bước sắp xếp lại thành những tác phẩm đầy đặn, có màu sắc và đường nét rất riêng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:08:27 dblclick "người ta" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:08:36 dblclick "trang sức" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:08:54 dblclick ": Một màu thôi vẫn đủ khiến cả góc nhà bừng sáng**" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:08:56 dblclick "1. Bình hoa loa kèn trắng" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:30:18 dblclick "trên bàn đá sáng màu" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:35:09 dblclick "Với màn cắm hoa đầu tiên, Ngọc Loan chọn những cành loa kèn trắng, kết hợp chiếc bình nâu sẫm có dáng bầu và bề mặt vân ngang. Từ vài cành dựng ở giữa, cô lần lượt bổ sung hoa ra các phía, tạo thành một tán rộng, đầy đặn nhưng vẫn có những khoảng thoáng để nhìn rõ từng bông. Điểm đẹp nằm ở cách hoa nở và nụ xanh được đan xen: những bông trắng hướng ra ngoài, trong khi các nụ thuôn dài vươn lên, tạo đường nét thanh mảnh giữa tán hoa lớn. Sắc trắng, xanh và nâu đứng cạnh nhau vừa dịu mắt vừa nổi bật. Đặt cạnh cửa kính nhìn ra cây xanh, bình hoa khiến cả góc nhà có cảm giác tươi mát hơn hẳn — kiểu chỉ cần một bình lớn là đã đủ trang trí. **2. Giỏ sen hồng: Ngắm hoa thôi chưa đủ, phải xem cả cách bày bàn** Ở video thứ hai, Ngọc Loan mang đến sắc hồng rực rỡ với những bông sen được tạo dáng cánh cầu kỳ. Cô cắm sen vào giỏ đan có quai cong, để các cành cao thấp xen kẽ, kết hợp lá sen, gương sen và những nụ còn khép. Những bông nở xòe, cánh xếp rõ lớp khiến tổng thể trông mềm mại mà vẫn nổi bật. Nhưng phần hoa mới chỉ là mở đầu. Khi hoàn thiện góc bày, cô thêm chiếc nón lá, vật dụng đan tre và những mẹt đồ ăn lót lá xanh, tạo nên một khung cảnh đậm nét truyền thống. Màu hồng của sen đi cùng sắc xanh, nâu mộc mạc nhìn rất ăn ý; càng xem càng thấy từng chi tiết đều được chọn để góp vào không khí chung. Một giỏ hoa xinh đã thích mắt, được đặt trong cả một góc bày chỉn chu thế này lại càng muốn ngắm lâu. **3. Hướng dương phối xanh: Rực rỡ nhưng vẫn có chút "hoang dã"** Với bình hướng dương, Ngọc Loan chuyển sang cách phối nhiều đường nét hơn. Những bông hoa vàng nhụy sẫm được đặt xen giữa các cụm hoa xanh tròn, nổi bật trên nền lá và cành phụ. Chiếc bình màu nâu xám giữ cho tổng thể có vẻ mộc, làm sắc vàng phía trên càng thêm hút mắt. Ấn tượng nhất là những cành xanh dài vươn cao, uốn cong ra ngoài cùng các dải lá mảnh buông xuống phía trước. Nhờ đó, bình hoa có cả độ cao, chiều ngang lẫn những nét rủ mềm, trông phóng khoáng như một khu vườn thu nhỏ. Ngọc Loan còn thao tác tỉa bớt cánh ở một số bông, tạo sự khác biệt giữa những phần nhụy tròn và các bông hướng dương còn nguyên cánh. Càng nhìn kỹ càng có thêm chi tiết thú vị, chứ không chỉ là một bình hoa vàng rực quen thuộc. **4. Bình hoa tím xanh: Bảng màu khiến hội mê mộng mơ khó lướt qua** Trong một lần khác, Ngọc Loan chọn chiếc bình trắng cao làm nền cho cả một tổ hợp tím, xanh và hồng. Những cụm hoa tròn, cánh hoa xòe, bông dáng loa kèn cùng các cành hoa nhỏ vươn cao được sắp xếp đan xen, tạo bề mặt phong phú và nhiều lớp. Sắc tím được chuyển từ nhạt đến đậm, chen giữa là xanh lam và vài điểm hồng khiến bình hoa trông rực rỡ mà vẫn có sự liên kết. Phom cắm cũng rất đáng ngắm: phía trên có những cành thanh mảnh tạo độ cao, phần giữa đầy đặn, phía dưới lại có hoa và lá vươn rủ ra ngoài. Chiếc bình trắng giúp bảng màu phía trên được nổi bật trọn vẹn. Đây đúng là kiểu hoa đặt ở đâu cũng dễ trở thành tâm điểm, nhất là với hội thích một góc nhà có chút lãng mạn, cầu kỳ. **5. Sen hồng kem và tiểu cảnh: Một màn bày hoa có cả câu chuyện** Nếu giỏ sen hồng trước đó gây chú ý bằng sắc màu tươi tắn, lần cắm sen này lại nghiêng về vẻ nhẹ nhàng với những bông trắng kem phớt hồng. Ngọc Loan dùng bình thấp màu xanh, sắp các cành sen tỏa ra với độ cao khác nhau, kết hợp hoa nở nhiều lớp, nụ tròn và gương sen xanh. Có cành vươn cao, có bông nằm thấp gần miệng bình, khiến tổng thể trông thanh thoát. Phần khiến video càng xem càng cuốn là cách cô dựng tiểu cảnh quanh hoa. Tấm trải bàn họa tiết tranh, bình phong đỏ thu nhỏ, bộ bàn ghế tí hon và ấm chén được lần lượt đặt vào khung hình. Cuối cùng, những chiếc bánh tạo hình hoa lá trên đĩa xanh và khay đỏ hoàn thiện một góc bày nhỏ xinh, đậm cảm hứng Á Đông. Bình sen lúc này trở thành phông nền mềm mại cho cả khung cảnh, chi tiết nào cũng có nét duyên riêng. Xem hết 5 lần cắm hoa mới thấy Ngọc Loan khá chịu khó đổi màu, đổi phom và cả cách trưng bày để mỗi góc nhà mang một cảm giác khác nhau. Cô có thể làm một bình hoa lớn thật nổi bật, cũng có thể thêm vài món nhỏ để biến bàn hoa thành một khung cảnh đáng ngắm. Hội mê chăm nhà có lẽ sẽ hiểu cảm giác này: hoa đẹp đã vui, tự tay sắp xếp rồi tìm được một góc đặt thật hợp lại càng thích. Còn với người xem, chỉ cần ngắm thành phẩm thôi cũng đủ muốn cuối tuần mua một bó hoa về thử sức." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:35:18 dblclick "1. Bình hoa loa kèn trắng **" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:35:22 dblclick "1. Bình loa kèn trắng: Cắm một màu mà vẫn đẹp có lớp lang" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:36:03 dblclick "ezgif-6c4c1e9541ec889f" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:36:51 dblclick "ezgif-6a88bf0fd25a54e6" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:37:00 dblclick "2. Giỏ sen hồng: Cầu kỳ từ từng lớp cánh đến cả góc bày" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:40:27 dblclick "ezgif-611008d7bab352fa" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:41:11 dblclick "ezgif-638572ab640776ff" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:41:56 dblclick ": nhìn xa thấy bố cục, lại gần còn có từng lớp cánh và món nhỏ để khám phá." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:42:08 dblclick "ezgif-6e2cac6bf35ef1d5" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:42:16 dblclick "3. Hướng dương phối xanh: Đẹp phóng khoáng, càng nhìn càng nhiều chi tiết" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:42:22 dblclick "3. Hướng dương phối xanh: Đẹp phóng khoáng, càng nhìn càng nhiều chi tiết" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:42:59 dblclick "Một chi tiết thú vị trong quá trình thực hiện là cô tỉa bớt cánh vàng ở một số bông hướng dương. Khi cắm xen cùng những bông còn nguyên cánh, các phần nhụy tròn sẫm màu tạo thêm sự thay đổi về hình khối và bề mặt. Cụm hoa vì thế trông có nét thô mộc, hơi "hoang dã", rất hợp với màu bình và lượng lá xanh được sử dụng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:43:37 dblclick "ezgif-6a9dd0016624909c" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:43:53 dblclick "ezgif-6a92854f64dd4d1e" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:44:27 dblclick "ezgif-6cc3ba1741d0cfb5" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:44:35 dblclick "4. Bình hoa tím xanh: Phối nhiều sắc độ mà vẫn rất "ăn rơ"" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:46:03 dblclick "ezgif-6b801b6766b4b3e1" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:46:31 dblclick "ezgif-649b0f8b0eff9cdb" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:47:02 dblclick "ezgif-6004024e14c7e4c2" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:47:10 dblclick "ezgif-6004024e14c7e4c2" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:47:17 dblclick "5. Sen hồng kem và tiểu cảnh: Bình hoa nhỏ, cả khung hình đầy chất thơ" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:48:17 dblclick "ezgif-6021a78f6412abaa" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:49:02 dblclick "ezgif-689557987a210b2e" sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=false 08:49:12 dblclick "Cuối cùng, những chiếc bánh màu hồng, trắng, xanh được đặt trên đĩa hình lá và khay đỏ, tiếp nối bảng màu của hoa và phụ kiện. Từ sắc men xanh đến màu đỏ trầm của bình phong, mọi chi tiết đều góp vào không khí Á Đông của góc bày. Đây là kiểu chăm nhà khiến người xem thích ở cả hai phần: lúc theo dõi từng món được đặt vào vị trí và lúc khung hình cuối cùng hiện ra thật hài hòa." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:49:22 dblclick "Đây là kiểu chăm nhà khiến người xem thích ở cả hai phần: lúc theo dõi từng món được đặt vào vị trí và lúc khung hình cuối cùng hiện ra thật hài hòa." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true 08:49:26 dblclick "Thay vì đưa tất cả bông lên cùng một độ cao, cô giữ một cụm hoa nở thấp ở gần miệng bình, rồi dùng những cành dài hơn để mở rộng bố cục. Nụ sen và gương sen được xen vào giữa, tạo những khoảng nghỉ bên cạnh các bông nhiều cánh. Nhờ đó, bình hoa vừa có phần đầy đặn để thu hút ánh nhìn, vừa có những đường cành thanh mảnh tạo nét nhẹ nhàng." sidepanelOpen=false autoUpdate=true isAdv=true