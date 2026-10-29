“Phú bà Long Biên” khoe vườn rau sân thượng sau 2 năm chăm sóc: Xanh mướt xịn nức nở, chị em nhìn chỉ muốn về nhà trồng ngay

Nhắc đến doanh nhân Ngô Thùy Linh, người được nhiều cư dân mạng gọi bằng biệt danh “phú bà Long Biên”, không ít người đã quen với những video đời sống, nấu nướng và chăm sóc gia đình được cô chia sẻ trên trang cá nhân. Những món ăn được chuẩn bị chỉn chu, căn bếp đầy đủ tiện nghi hay những khoảnh khắc sinh hoạt thường ngày đều mang đến cho người xem cảm giác thích thú. Thế nhưng, trong video mới đây, điều khiến chị em chú ý lại không hẳn là món ăn ngon mà chính là khu vườn rau xanh mướt trên sân thượng nhà cô. Nhìn những luống rau tốt tươi, được sắp xếp gọn gàng và chăm sóc cẩn thận, nhiều người hẳn sẽ hiểu vì sao một khoảng xanh giữa nhà phố lại đáng mơ ước đến vậy.

@ngothuylinh

Lên sân thượng hái rau nấu lẩu, “phú bà Long Biên” tiện khoe luôn khu vườn đáng mơ ước

Trong video mới chia sẻ, doanh nhân Ngô Thùy Linh ghi lại khoảnh khắc lên sân thượng hái rau để chuẩn bị món lẩu tôm Tứ Xuyên cho gia đình. Với những người thường xuyên theo dõi trang cá nhân của cô, chuyện Thùy Linh tự tay vào bếp nấu những món ăn hấp dẫn không còn xa lạ. Tuy nhiên, lần này, khu vườn cung cấp nguyên liệu cho bữa ăn mới thực sự trở thành điểm nhấn.

@ngothuylinh

Qua những hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy khu vực trồng rau trên sân thượng được bố trí khá bài bản, sạch sẽ và cao ráo. Các "luống rau" xanh tốt, mọc đều, tạo cảm giác mát mắt. Thay vì một vài chậu cây nhỏ đặt ở góc ban công, khu vườn của gia đình Ngô Thùy Linh có không gian riêng dành cho việc trồng trọt, chăm sóc và thu hoạch rau phục vụ những bữa cơm hằng ngày.

@ngothuylinh

Điều khiến nhiều chị em thích thú có lẽ là cảm giác chỉ cần bước lên sân thượng đã có thể chọn những loại rau mình muốn ăn. Không phải lúc nào cũng cần chuẩn bị nguyên liệu từ trước, một bữa lẩu hay bữa cơm gia đình có thể bắt đầu bằng việc đi một vòng quanh vườn, lựa những cây rau vừa đến độ thu hoạch rồi mang xuống bếp.

Giữa nhịp sống thành thị, khi phần lớn rau củ đều được mua ở chợ hoặc siêu thị, việc có thể tự tay trồng và hái rau ngay tại nhà rõ ràng là một trải nghiệm thú vị. Khu vườn không chỉ mang lại nguồn thực phẩm do gia đình chủ động chăm sóc mà còn khiến công việc bếp núc thêm phần vui vẻ.

Trồng rau suốt 2 năm, từ su hào đến chanh leo đều tốt tươi

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên Ngô Thùy Linh chia sẻ về vườn rau sân thượng của gia đình. Trong những video trước đó, cô từng hào hứng giới thiệu thành quả trồng trọt sau hai năm chăm sóc.

“Vậy là nhà Linh đã trồng rau được hai năm rồi đấy mọi người ạ. Nhanh thật sự luôn mà mọi người nhìn thấy cái hàng rau trông có thích không”, cô chia sẻ trong một video.

@ngothuylinh

Không giấu được niềm vui khi giới thiệu những loại cây đã trồng, Thùy Linh còn khoe những củ su hào phát triển khá lớn. Ngoài rau ăn lá và su hào, khu vườn của gia đình còn có cả chanh leo, hay còn gọi là chanh dây. Đây đều là những loại cây cần được chăm sóc và theo dõi trong quá trình sinh trưởng, đặc biệt khi trồng trong điều kiện sân thượng.

Theo lời Thùy Linh, điều cô thích ở rau tự trồng là gia đình có thể chủ động thời gian thu hoạch, không cần thúc cây lớn nhanh. Cô cho rằng nhờ được để phát triển tự nhiên theo nhịp chăm sóc của gia đình, rau có vị ngọt và đậm đà hơn.

“Ăn rau ở nhà ấy nó ngọt hơn là mọi người mua rau ở ngoài vì thứ nhất là mình không cần phải nó lớn nhanh. Mình để lớn chậm thôi, cây nó sẽ đủ thời gian dài để trưởng thành nên ăn rất là ngọt, rất là đậm vị”, cô chia sẻ.

@ngothuylinh

Đây là cảm nhận riêng của Thùy Linh về thành quả trồng rau tại nhà, nhưng cũng phần nào cho thấy sự hào hứng của cô với công việc làm vườn. Khi tự tay gieo trồng, tưới nước, chăm sóc và chờ đến ngày thu hoạch, mỗi bó rau hay củ quả mang xuống bếp đều có thêm một niềm vui riêng.

Đáng chú ý, không chỉ Thùy Linh mà mẹ cô cũng có sở thích trồng rau. Theo lời nữ doanh nhân, mẹ cô còn tận dụng cả khu vực ban công để trồng cây và rau cũng phát triển khá tốt. Điều này cho thấy việc làm vườn đã trở thành một hoạt động quen thuộc trong sinh hoạt gia đình, thay vì chỉ là thú vui nhất thời.

@ngothuylinh

Không chỉ có rau ăn, khu vườn sân thượng còn là khoảng xanh đáng giá giữa phố

Những năm gần đây, việc tận dụng sân thượng hoặc ban công để trồng rau ngày càng được nhiều gia đình thành thị quan tâm. Với một số người, đó là cách chủ động hơn về nguồn rau củ cho bữa ăn. Với người khác, làm vườn lại là hoạt động thư giãn sau những giờ làm việc căng thẳng. Dù xuất phát từ lý do nào, việc chăm sóc một khoảng xanh nhỏ trong nhà cũng có thể mang đến những trải nghiệm thú vị.

Khu vườn của doanh nhân Ngô Thùy Linh là một ví dụ. Nhìn những hàng rau xanh mướt, khu vực trồng trọt được sắp xếp gọn gàng và thành quả thu hoạch sau hai năm, có thể thấy gia đình đã dành thời gian chăm chút cho không gian này. Một vườn rau đẹp không chỉ nằm ở số lượng cây trồng mà còn ở cách bố trí, chăm sóc và duy trì để cây phát triển qua nhiều mùa.

@ngothuylinh

Dĩ nhiên, không phải gia đình nào cũng có điều kiện sở hữu sân thượng rộng rãi hoặc đầu tư một khu vườn quy mô như vậy. Tuy nhiên, như chính Thùy Linh chia sẻ, việc trồng rau tại nhà không nhất thiết phải bắt đầu với số lượng lớn. Một vài chậu rau gia vị, hành lá, rau thơm hoặc những loại rau phù hợp với diện tích ban công cũng có thể mang đến niềm vui chăm sóc cây cối. Điều quan trọng là lựa chọn cây phù hợp với ánh sáng, điều kiện thời tiết, khả năng thoát nước và sức chịu tải của khu vực trồng.

Với những ai đã quen với cuộc sống tất bật, việc dành một chút thời gian tưới cây vào buổi sáng, quan sát những chiếc lá mới hoặc thu hoạch một ít rau cho bữa tối đôi khi cũng là cách thư giãn dễ chịu. Không phải niềm vui nào cũng cần đến những chuyến đi xa hay hoạt động tốn kém, bởi có những điều giản dị hoàn toàn có thể tìm thấy ngay trong ngôi nhà của mình.

Có lẽ vì thế mà giữa rất nhiều video về những món ăn ngon và cuộc sống đủ đầy, khu vườn sân thượng của “phú bà Long Biên” vẫn có sức hấp dẫn riêng. Không chỉ khiến người xem xuýt xoa vì rau tốt tươi, khu vườn còn gợi lên một mong muốn rất gần gũi: Có một khoảng không gian xanh để chăm sóc mỗi ngày, được tự tay thu hoạch những gì mình trồng và mang chúng vào bữa cơm gia đình.

Và biết đâu, sau khi xem những luống rau xanh mướt của Ngô Thùy Linh, không ít chị em sẽ muốn bắt đầu bằng vài chậu rau nhỏ ngay trên ban công nhà mình.