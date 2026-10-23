"Phú bà bán gạo" Linh Đặng tiết lộ mẹo đọc sách siêu đơn giản: Vừa "thấm" tư duy người giỏi, vừa lưu giữ di sản cho mai sau

Giữa thời đại sách nói và trí tuệ nhân tạo (AI) lên ngôi, hình ảnh nữ doanh nhân thành đạt - "Phú bà bán gạo" Linh Đặng luôn mang theo một cuốn sách giấy trong túi xách đã truyền cảm hứng cho rất nhiều người.

Không chỉ duy trì thói quen đọc sách mọi lúc mọi nơi, chị còn sở hữu một mẹo nhỏ cực kỳ đơn giản: Dùng giấy ghi chú (stick note) để vừa "rút ruột" tri thức của những người đi trước, vừa biến mỗi cuốn sách thành chiếc hộp ký ức vô giá cho thế hệ mai sau.

Nguồn: Linh Đặng FEO

Đọc sách là trò chuyện với người thông minh và mẹo "rút ruột" tri thức

Với FEO Linh Đặng, đọc sách không phải là việc lật từng trang một cách thụ động. Chị luôn quan niệm: "Đọc sách là mình đang trò chuyện với những người thông minh, những người giỏi và những người đi trước mình".

Để cuộc trò chuyện ấy mang lại giá trị thực tế nhất cho cuộc sống và công việc, chị có một thói quen được rèn luyện từ nhỏ: Luôn chuẩn bị sẵn một xấp giấy ghi chú (stick note) và một cây viết bên cạnh khi đọc.

Nguồn: Linh Đặng FEO

Mỗi khi bắt gặp một câu nói hay, một góc nhìn đúc kết hoặc một kinh nghiệm sống đắt giá, chị sẽ viết ngay lên mảnh giấy nhớ rồi dán vào trang sách đó. Mẹo nhỏ này mang lại hai lợi ích lớn. Thứ nhất, điều này giúp hấp thụ tri thức nhanh chóng. Việc tự tay viết lại giúp não bộ ghi nhớ và chuyển hóa kiến thức của tác giả thành bài học của chính mình.

Thứ 2 nó cũng tiết kiệm thời gian khi đọc lại. Sau này, khi muốn ôn lại cuốn sách hoặc cần trích dẫn một kinh nghiệm cụ thể, chị không cần tốn thời gian đọc lại từ đầu mà chỉ cần lật đúng những trang có dán stick note.

Nguồn: Linh Đặng FEO

Tận dụng "khoảng trống 5-10 phút" & Tình yêu trọn vẹn với sách giấy

Là một doanh nhân bận rộn với lịch trình dày đặc, việc dành ra vài tiếng đồng hồ liên tục để đọc sách là điều vô cùng xa xỉ. Tuy nhiên, "Phú bà bán gạo" vẫn duy trì được khối lượng đọc đáng kinh ngạc nhờ thói quen: Luôn để một cuốn sách trong túi xách mỗi khi ra ngoài.

Dù đi công tác hay gặp gỡ đối tác, chị luôn mang sách theo bên mình. Có những chuyến đi bận đến mức tưởng như không có thời gian, nhưng chỉ cần có khoảng trống 5 đến 10 phút chờ đợi, chị lại lấy sách ra tranh thủ đọc. Chính những quãng nghỉ ngắn ngủi ấy khi tích tiểu thành đại đã tạo nên một vốn sống và trí tuệ phong phú.

Nguồn: Linh Đặng FEO

Đặc biệt, giữa kỷ nguyên số khi mọi người dần chuyển sang nghe sách nói hay tìm kiếm thông tin qua AI, chị Linh Đặng vẫn giữ tình yêu sắt son với sách giấy: "Cảm giác cầm cuốn sách giấy ở trên tay nó vẫn rất là tuyệt vời, nó rất là thân thiện". Sự đụng chạm vật lý, mùi giấy thơm và từng nét chữ viết tay là điều mà không một công nghệ hiện đại nào có thể thay thế được.

Nguồn: Linh Đặng FEO

Mảnh giấy ghi chú nhỏ: Di sản tinh thần lớn cho con cháu

Có lẽ điều kỳ diệu nhất từ thói quen dùng stick note của chị Linh Đặng không chỉ nằm ở việc tích lũy kiến thức cho bản thân, mà còn là việc vô tình lưu giữ ký ức cho tương lai.

Chị chia sẻ một câu chuyện xúc động: "Hôm trước, con gái chị Linh Đan khi lấy một cuốn sách từ thư viện gia đình ra đọc đã bất ngờ tìm thấy một mảnh giấy stick note của mẹ. Đáng chú ý hơn, kẹp cạnh mảnh giấy ghi chú ấy là một tấm thiệp do một người nhân viên cũ làm tặng chị cách đây tròn 15 năm.

Những dòng chữ yêu thương trong tấm thiệp năm xưa cùng những nét dán ghi chú tay của mẹ đã khiến Linh Đan vô cùng xúc động. Cô bạn đã quay video, chụp ảnh lại khoảnh khắc ấm áp này để đăng tải lên Instagram".

Nguồn: Linh Đặng FEO

Một cuốn sách khi mua về vốn dĩ chỉ là sản phẩm hàng loạt. Nhưng khi bạn đặt vào đó một tấm thiệp, viết lên đó một dòng cảm xúc hay dán vào đó một mảnh giấy ghi chú, cuốn sách ấy lập tức trở thành độc bản. Mai sau, khi con cháu mở lại những cuốn sách trên kệ của cha mẹ, chúng không chỉ đọc được tri thức của nhân loại, mà còn nhìn thấy cả hành trình tư duy, tâm tư và tình cảm của thế hệ đi trước.

Đọc sách hiệu quả và sâu sắc không đòi hỏi những phương pháp quá phức tạp. Đôi khi, nó chỉ bắt đầu từ: Một cuốn sách giấy hay + Một xấp stick note + Một cây bút.

Hãy thử bắt đầu thói quen này ngay hôm nay. Biết đâu nhiều năm sau, chính những mảnh giấy ghi chú bé nhỏ dán trên trang sách hôm nay lại trở thành món quà di sản tinh thần vô giá mà bạn dành tặng cho con cháu mình!