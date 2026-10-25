Phú bà Chu Châu mang bó hoa LEGO tiền triệu lên thảm đỏ, hé lộ thú chơi đang khiến hội chị em mê mẩn: Hoa không bao giờ tàn, còn có thể làm cả hoa cưới

Trong suy nghĩ của nhiều người, LEGO vốn là những bộ đồ chơi lắp ráp dành cho trẻ nhỏ hoặc người có sở thích sưu tầm mô hình. Thế nhưng, những viên gạch nhựa nhiều màu sắc giờ đây còn xuất hiện trong thế giới thời trang và trang trí nội thất, đặc biệt qua những bộ hoa có thể tự tay lắp ghép. Không cần tưới nước, không lo cánh hoa héo úa, người chơi có thể tháo ra, sắp xếp lại và biến tấu theo sở thích. Sự xuất hiện của bó hoa LEGO trên thảm đỏ VOGUE Forces of Fashion cùng hàng loạt cách trang trí sáng tạo được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đang khiến thú chơi này trở nên đáng chú ý.

Chu Châu tự tay lắp bó hoa LEGO để mang lên thảm đỏ

Xuất hiện tại sự kiện VOGUE Forces of Fashion, nữ diễn viên Chu Châu gây chú ý khi lựa chọn một món phụ kiện khá đặc biệt để hoàn thiện tạo hình: Bó hoa được lắp ghép từ những mảnh LEGO.

Điều thú vị là thay vì sử dụng một bó hoa đã được chuẩn bị sẵn, người đẹp trực tiếp thực hiện công đoạn lắp ráp ngay trong một cuộc phỏng vấn. Vừa tìm kiếm các chi tiết, vừa ghép từng cánh hoa, Chu Châu tỏ ra khá hào hứng với công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ này. "Tôi sẽ cầm nó để bước lên thảm đỏ", nữ diễn viên chia sẻ về mục đích của bó hoa.

Khi được hỏi việc lắp hoa LEGO có phức tạp hay không, Chu Châu cho rằng thực tế không quá khó. Theo cô, trong mỗi túi nhỏ đều có sách hướng dẫn riêng, người chơi chỉ cần tìm đúng các mảnh ghép và thực hiện lần lượt theo từng bước. Điều quan trọng nhất là sự kiên nhẫn, bởi bất cứ ai cũng có thể hoàn thành nếu chịu khó làm theo hướng dẫn.

Đáng chú ý hơn cả là lý do Chu Châu quyết định chọn bó hoa này. Nữ diễn viên không đơn thuần muốn có một món đồ cầm tay cho đẹp mà đã tính toán màu sắc sao cho ăn nhập với trang phục. "Bộ trang phục hôm nay của tôi vốn đã có khá nhiều màu sắc nên tôi nghĩ rằng muốn tìm một màu nào đó trên người mình có thể tương xứng và đồng điệu với nhau", cô giải thích.

Từ ý tưởng đó, Chu Châu quyết định làm một bó hoa cầm tay. Sắc đỏ của những bông hoa tương đồng với màu chân váy, trong khi các chi tiết xanh lá lại kết nối với chiếc áo phía trên. Nhờ vậy, bó hoa trở thành một phần của tổng thể tạo hình thay vì một phụ kiện được thêm vào một cách ngẫu nhiên.

Đây cũng là điểm thú vị của hoa LEGO khi được đưa vào thời trang. Người sử dụng có thể chủ động lựa chọn màu sắc, kiểu hoa và cách phối để tạo ra món phụ kiện phù hợp với trang phục. Một bó hoa vốn thường được nghĩ đến trong những dịp tặng quà hay trang trí nhà cửa nay hoàn toàn có thể xuất hiện trên thảm đỏ.

Vợ chồng Thích Vy - Lý Thừa Huyễn cũng từng gây chú ý với màn tặng hoa LEGO đầy lãng mạn

Chu Châu không phải nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất dành sự yêu thích cho những bó hoa lắp ghép.

Trước đó, cặp đôi Thích Vy và Lý Thừa Huyễn cũng thu hút sự chú ý với màn tặng hoa đặc biệt, khi những bó hoa hồng LEGO đỏ rực xuất hiện cùng một chiếc ô tô được trang trí bằng hoa. Hình ảnh những bông hồng đỏ được sắp xếp thành từng bó tạo nên một món quà vừa nổi bật vừa khác biệt so với hoa tươi thông thường.

Trên trang cá nhân, Thích Vy từng chia sẻ quan điểm rằng việc tự tay làm những bông hồng tượng trưng cho tình yêu bền lâu để tặng người đặc biệt là một cách thể hiện tình cảm đáng trân trọng. Theo cô, điều quý giá nằm ở việc một người sẵn sàng dành thời gian cho người mình yêu.

Đó cũng là lý do hoa LEGO được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Người nhận không chỉ có một món đồ trang trí mà còn có thể cảm nhận được thời gian, công sức người tặng bỏ ra để hoàn thiện từng cánh hoa, từng chiếc lá.

Nếu một bó hoa tươi thường đẹp nhất trong vài ngày đầu, hoa LEGO lại có thể được giữ trên bàn làm việc, kệ sách hay trong phòng khách rất lâu. Mỗi lần nhìn thấy, người nhận vẫn có thể nhớ đến câu chuyện phía sau món quà.

Từ cắm bình, làm tranh đến bó hoa cưới: Hoa LEGO được biến tấu theo đủ cách

Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc, nhiều người đang chia sẻ những cách trang trí hoa LEGO rất sáng tạo. Không ít bộ hoa sau khi hoàn thành còn được kết hợp với bình gốm, lọ thủy tinh, giấy gói, ruy băng và những món đồ trang trí khác để tạo ra thành phẩm mang dấu ấn riêng.

Một người dùng chia sẻ trải nghiệm mua bộ hoa hồng màu hồng mới của LEGO, được tặng kèm một chiếc giỏ cắm hoa và bộ phụ kiện trang trí. Cô cùng mẹ hoàn thành bộ hoa trong khoảng ba giờ, dù đây là lần đầu tiên mẹ cô thử lắp LEGO.

Theo chia sẻ, quá trình thực hiện không quá áp lực vì nhiều bước có tính lặp lại. Sau khi quen tay, tốc độ lắp ráp sẽ nhanh hơn. Tuy nhiên, công đoạn cắm hoa vào giỏ lại đòi hỏi một chút khéo léo. Người này thậm chí còn hướng dẫn những người mua sau dùng đũa để thông các lỗ nhỏ trên phần giấy cố định, giúp việc cắm từng cành hoa dễ dàng hơn.

Một người chơi khác kết hợp hoa hồng LEGO với lọ thủy tinh IKEA để tạo thành món đồ trang trí. Trong khi đó, có người tận dụng nhiều bộ hoa khác nhau, từ hướng dương, hoa hồng đến cúc, để thiết kế cả một bức tường hoa rực rỡ trong nhà.

Những bông hoa sau khi hoàn thành không nhất thiết phải bó lại với nhau. Chúng có thể được phân chia thành nhiều nhóm nhỏ để trang trí các vị trí khác nhau. Một vài cành đặt trong lọ cao trên bàn làm việc, một bó lớn đặt trên bàn phòng khách, còn một hoặc hai bông có thể cắm trong chiếc bình nhỏ cạnh giá sách.

Với người thích làm đồ thủ công, hoa LEGO còn có thể được sắp xếp trong khung tranh sâu lòng, tạo thành một bức tranh hoa nổi để treo tường. Cách làm này cần lựa chọn khung có độ sâu phù hợp và cố định các chi tiết chắc chắn.

Đặc biệt, những bó hoa lắp ghép cũng có thể trở thành ý tưởng cho hoa cưới. Thay vì sử dụng hoàn toàn hoa tươi, cô dâu có thể chọn hoa LEGO theo bảng màu của lễ cưới, kết hợp thêm ruy băng, giấy gói hoặc các chi tiết trang trí để tạo thành bó hoa cầm tay độc đáo. Tuy nhiên, do hoa lắp ghép có trọng lượng và cấu trúc khác hoa thật, bó hoa cưới cần được gia cố phần thân và tay cầm để tránh rơi chi tiết khi di chuyển.

Điểm hấp dẫn nằm ở khả năng cá nhân hóa. Một bộ hoa có thể được cắm theo hướng tối giản, lãng mạn hoặc nhiều màu sắc tùy người sở hữu. Khi muốn đổi phong cách trang trí, người chơi chỉ cần thay bình, thay cách sắp xếp hoặc kết hợp thêm những loại hoa khác.

Tại Thượng Hải, LEGO còn biến hoa lắp ghép thành triển lãm rộng 3.000m²

Sức hút của hoa LEGO không chỉ dừng lại ở những món đồ nhỏ đặt trong nhà.

Tại Thượng Hải, triển lãm LEGO Flower Show diễn ra ở Tank Shanghai từ ngày 1 đến 29/10/2026 đã mang những bông hoa lắp ghép lên một quy mô lớn hơn nhiều.

Theo thông tin giới thiệu sự kiện được chia sẻ trên mạng xã hội, không gian trưng bày rộng khoảng 3.000 m² sử dụng 380.000 chi tiết hoa LEGO để tạo nên những làn sóng hoa nhiều màu sắc. Các cụm hoa được bố trí trên nền kiến trúc công nghiệp của khu triển lãm, tạo ra sự tương phản giữa những bông hoa rực rỡ và các bề mặt bê tông.

Bên cạnh khu vực trưng bày ngoài trời, sự kiện còn giới thiệu những không gian trải nghiệm nghệ thuật, các tác phẩm lấy cảm hứng từ hoa và hoạt động để khách tham quan tự tay lắp ghép.

Một trong những điểm được giới thiệu là khu vực có 48 bó hoa treo kết hợp mặt sàn gương, tạo cảm giác người tham quan đang đứng giữa những bông hoa. Các hoạt động trải nghiệm cũng cho phép khách tự tạo hoa LEGO và đưa sản phẩm của mình lên màn hình trình chiếu.

Những nghệ sĩ như Mã Tư Thuần, Lý Tuyết Cầm và Bàng Bác cũng xuất hiện trong nội dung quảng bá trải nghiệm triển lãm. Từ một bộ đồ chơi lắp ghép nhỏ gọn, hoa LEGO đã trở thành chất liệu để tạo ra những không gian nghệ thuật quy mô lớn. Điều này phần nào cho thấy sự linh hoạt của các mảnh ghép khi được đặt trong tay những người có ý tưởng sáng tạo.

Muốn bắt đầu chơi hoa LEGO, cần chi bao nhiêu tiền?

Hoa LEGO có nhiều dòng sản phẩm với mức giá khác nhau, tùy số lượng chi tiết, kích thước và chủng loại hoa. Trong đó, LEGO Botanicals là bộ sưu tập được thiết kế hướng đến những người yêu cây cỏ, hoa lá và muốn sử dụng thành phẩm để trang trí.

Theo giá tham khảo tại một số đơn vị bán lẻ ở Việt Nam vào tháng 10/2026, bộ hoa anh đào LEGO 40725 có giá khoảng 429.000 đồng; bộ hoa nhỏ LEGO 10347 khoảng 734.000-759.000 đồng; bộ Pretty Pink Flower Bouquet 10342 khoảng 1,4-1,8 triệu đồng.

Với những người yêu hoa hồng, bộ LEGO Bouquet of Roses 10328 gồm 822 chi tiết, có thể lắp thành 12 bông hồng đỏ cùng những cành hoa baby trắng. Giá bán tham khảo dao động khoảng 1,5-2,1 triệu đồng tùy cửa hàng và chương trình khuyến mãi. Bộ Bouquet of Pink Roses 10374 gồm 789 chi tiết, có thể tạo thành 12 bông hồng với các mức độ nở khác nhau cùng bốn cành hoa baby. Mức giá tham khảo tại Việt Nam khoảng 1,5-2,2 triệu đồng.

Như vậy, để bắt đầu với hoa LEGO chính hãng, người mua có thể chọn những bộ nhỏ giá vài trăm nghìn đồng. Còn với những bó hoa lớn, nhiều chi tiết, chi phí thường ở mức trên một triệu đồng. Điểm cần lưu ý là giá có thể thay đổi giữa các cửa hàng. Người mua cũng nên phân biệt sản phẩm LEGO chính hãng với những bộ hoa lắp ghép của các thương hiệu khác, bởi chúng có thể có thiết kế tương tự nhưng khác nhau về chất liệu, độ hoàn thiện và giá bán.

Vì sao thú chơi này lại hấp dẫn?

Một trong những điều khiến hoa LEGO được yêu thích là quá trình tạo ra thành phẩm. Khác với việc mua một bó hoa đã cắm sẵn, người chơi phải tự tìm từng mảnh ghép, lắp cánh hoa, lá, thân và sau đó sắp xếp chúng thành một tổng thể hoàn chỉnh.

Công việc ấy có thể mất vài giờ, thậm chí lâu hơn với những bộ phức tạp. Nhưng chính khoảng thời gian ngồi tập trung làm một việc bằng tay lại là trải nghiệm được nhiều người yêu thích. Người chơi có thể lắp hoa một mình, cùng bạn bè hoặc với người thân như một hoạt động giải trí tại nhà.

Hoa LEGO cũng có lợi thế trong trang trí vì không cần tưới nước, thay nước hay lo hoa héo. Người sở hữu chỉ cần vệ sinh bụi định kỳ và đặt sản phẩm ở vị trí phù hợp để giữ màu sắc, hình dáng. Dù vậy, hoa LEGO không hoàn toàn thay thế hoa tươi. Chúng không có hương thơm tự nhiên, cần thời gian lắp ráp và có thể không phù hợp với những ai thích vẻ mềm mại, ngẫu hứng của hoa thật. Sức hấp dẫn của chúng nằm ở một trải nghiệm khác: Tự tay tạo nên món đồ mình muốn giữ lại.

Nhìn từ bó hoa Chu Châu cầm trên thảm đỏ, màn tặng hoa của vợ chồng Thích Vy hay những góc nhà được trang trí bằng hoa lắp ghép, có thể thấy cùng một bộ hoa nhưng mỗi người lại tìm được cách sử dụng riêng. Có người coi đó là phụ kiện thời trang, người chọn làm quà tặng, người biến thành đồ trang trí nội thất, thậm chí là một phần của ngày cưới.

Và có lẽ đó mới là điều thú vị nhất của thú chơi hoa LEGO: Không chỉ có một bó hoa không bao giờ héo, người chơi còn được tự quyết định bó hoa ấy sẽ trở thành thứ gì trong cuộc sống của mình.