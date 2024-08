Một người phụ nữ họ Quan, ngoài 50 tuổi ở Sơn Tây, Trung Quốc vốn đang khỏe mạnh nhưng lại đột ngột qua đời sau cơn nhồi máu não. Người nhà bà Quan cho biết, bà vốn làm công việc tay chân và rất hiếm khi đau ốm. Vào ngày xảy ra sự việc, gia đình ăn tối muộn hơn bình thường. Bà Quan hôm đó bận rộn cả ngày nên đói bụng, ăn tới mức no căng bụng. Ngay sau khi đặt bát xuống, bà nói rằng sẽ đi tắm cho thoải mái và bớt nhức mỏi cơ thể.

Khoảng 10 phút sau khi bà Quan vào trong nhà tắm, đột nhiên người nhà nghe thấy tiếng động lớn kèm theo nhiều tiếng đồ vật rơi vỡ. Người nhà lo lắng liên tục hỏi chuyện gì xảy ra nhưng mãi không thấy trả lời nên phá cửa xông vào.

Lúc này, bà Quan nằm trên sàn nhà, toàn thân không thể cử động, mặt méo xệch sang một bên. Bà không thể nói chuyện, cũng gần như không có biểu cảm phản ứng với lời người nhà. Thấy đầu bà bị thương, chảy nhiều máu do đập xuống sàn nhà nên người chồng lập tức quấn tạm khăn tắm và lái xe đưa bà tới bệnh viện.

Thật không may, các bác sĩ phòng cấp cứu không thể cứu được bà Quan. Bác sĩ chuyên khoa thần kinh Miao Yang (Sơn Tây, Trung Quốc) cho biết, bà qua đời do cơn nhồi máu não cấp tính - một dạng đột quỵ. Lý do không ngờ lại xuất phát từ chính thói quen xấu: tắm ngay sau khi ăn, đặc biệt là khi ăn quá no và thời điểm tắm khá muộn vào buổi tối.

Ông giải thích rằng sau khi ăn no, lượng máu đang tập trung nhiều ở hệ tiêu hóa để hỗ trợ quá trình tiêu hóa. Việc tắm ngay lập tức sẽ làm giãn mạch máu khắp cơ thể, khiến máu dồn về bề mặt da. Từ đó gây thiếu máu cho hệ tiêu hóa, thiếu máu cơ tim và não bộ, dẫn đến nguy cơ đột quỵ cao. Ngoài tắm ngay sau khi ăn, ông cũng nhắc nhở một số thời điểm tắm làm tăng nguy cơ đột quỵ như: khi say rượu bia, khi cơ thể quá mệt mỏi, khi trời quá lạnh, đêm khuya, ngay trước khi đi ngủ…

8 việc làm ngay sau khi ăn hại sức khỏe, nguy hiểm tính mạng

Thông qua trường hợp của bà Quan, bác sĩ Miao Yang cảnh báo rằng có một số việc nhỏ nhặt và bình thường nhưng nếu làm ngay sau khi ăn xong có thể mang lại bệnh tật, thậm chí gây nguy hiểm tính mạng. Phổ biến như:

- Nằm xuống và nghỉ ngơi: Nhiều người có thói quen nằm xuống và nghỉ ngơi ngay sau bữa ăn. Tưởng thoải mái nhưng hành động này gây hại cho dạ dày, gây ra nhiều bệnh đường tiêu hóa. Đồng thời còn gây tích mỡ và béo phì. Tốt nhất là nên đi lại, vận động nhẹ nhàng sau khi ăn.

- Tắm: Như đã nói, tắm ngay sau khi ăn, nhất là ăn quá no tiềm ẩn nguy cơ đột quỵ do thiếu máu cơ tim, thiếu máu não. Bên cạnh đó, thói xấu này còn làm giảm lượng máu cung cấp cho dạ dày và ảnh hưởng đến tiêu hóa. Tốt nhất cần đợi ít nhất 30 phút sau khi ăn để đi tắm.

- Ăn trái cây: Nhiều người mắc phải sai lầm khi ăn trái cây tráng miệng ngay sau bữa chính. Hành động này hại dạ dày và ảnh hưởng xấu tới trao đổi chất. Một số trái cây giàu axit, chất flavon còn dễ bị vi khuẩn đường ruột phân hủy thành acid oxalic, về dài lâu gây nên nhiều bệnh nguy hiểm. Hãy ăn chúng sau 1 - 2 giờ sau khi ăn bữa chính.

- Uống trà: Chúng ta đều biết trà tốt cho sức khỏe, nhưng nếu uống ngay sau khi ăn lại hoàn toàn phản tác dụng. Trà cản trở quá trình hấp thụ sắt từ thực phẩm, lâu dài sẽ dẫn đến thiếu sắt trong cơ thể. Hàm lượng axit tannic trong trà cũng ảnh hưởng đến việc hấp thụ protein của dạ dày. Tốt nhất, hãy uống trà sau khi ăn no ít nhất là 30 phút và đừng dùng trà pha quá đặc.

- Đánh răng: Đánh răng ngay sau khi ăn xong là 1 thói quen tưởng lợi mà vô cùng hại. Lúc này men răng yếu, dễ bị xói mòn và tổn thương cũng như kem đánh răng phản ứng xấu với thực phẩm. Nó cũng hại thực quản, tăng nguy cơ trào ngược dạ dày thực quản. Theo các bác sĩ nha khoa, sau khi ăn uống, bạn nên đợi ít nhất 30 phút mới được đánh răng.

- Tập thể dục: Khi ăn no, máu sẽ tập trung đến dạ dày và hệ tiêu hóa. Nếu tập thể dục lúc này sẽ khiến nhịp sinh học ổn định của cơ thể bị rối loạn, gây ra hiện tượng đầy hơi, khó tiêu, tiêu chảy, chuột rút, đau bụng… Lâu ngày gây bệnh dạ dày và nhiều vấn đề khác. Nên hãy tập thể dục ít nhất sau khi ăn 2 tiếng.

- Hút thuốc: Hút thuốc lúc nào cũng có hại nhưng hút thuốc ngay sau bữa ăn có hại gấp 10 lần bình thường. Vì lượng máu lưu thông trong đường tiêu hóa tăng lên sau khi ăn khiến một lượng lớn thành phần có hại trong khói thuốc bị hấp thụ, gây tổn hại cho phổi, gan và hệ tim mạch. Ngoài ra, hút thuốc sau khi ăn còn hại cho răng miệng hơn bình thường.

- Đi ngủ: Đi ngủ ngay sau khi ăn rất có hại cho dạ dày cũng như hệ tiêu hóa, rối loạn trao đổi chất. Một nghiên cứu của trường Đại học Hy Lạp cũng chỉ ra rằng đi ngủ ngay sau khi ăn có thể làm tăng nguy cơ bị đột quỵ. Ngoài ra, dạ dày sẽ căng to sau khi ăn, nên nếu ngủ ngay cũng khiến dạ dày đè lên cơ hoành, khiến hoạt động của cơ tim bị chèn ép và cản trở, dễ sinh bệnh tim.

