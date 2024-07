1 căn bệnh làm tăng nguy cơ đột quỵ cao gấp 2 lần, nhồi máu cơ tim gấp 3 lần

Nhiều năm gần đây, tỷ lệ người mắc bệnh tiểu đường ở Việt Nam gia tăng và có xu hướng trẻ hóa. Bệnh tiểu đường là tình trạng lượng đường trong máu tăng cao, lâu dần sẽ dẫn tới biến chứng ở các cơ quan khác trong cơ thể, thậm chí tiềm ẩn nguy cơ tử vong.

Thống kê cho thấy, Việt Nam hiện có khoảng 7 triệu người mắc đái tháo đường. Đáng chú ý, trong đó hơn 55% bệnh nhân đã có biến chứng, trong đó 34% là biến chứng về tim mạch; 39,5 có biến chứng về mắt và biến chứng về thần kinh; 24% biến chứng về thận. Theo ước tính của Liên đoàn Đái tháo đường Quốc tế (IDF), năm 2021 thế giới có 537 triệu người đang bị đái tháo đường.

Ths.Bs Nguyễn Văn Mùi (Khoa Nội tiết Bệnh viện Việt Pháp Hà Nội) cho biết, biến chứng mạn tính của bệnh tiểu đường thực chất là biến chứng mạch máu. Tuỳ thuộc vào vị trí và độ lớn của mạch máu, có thể chia thành biến chứng mạch máu lớn hoặc biến chứng mạch máu nhỏ. Biến chứng mạch máu lớn xảy ra ở tim, não, chân, tay, vùng ngoại biên.



Cũng theo bác sĩ, người bị tiểu đường có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 2 lần và khả năng hồi phục lâu hơn người bình thường.

Ths.Bs Nguyễn Văn Mùi.

Theo thời gian, do lượng đường trong máu tăng cao, kéo theo các biến chứng khác như rối loạn mỡ máu, huyết áp cao, tổn thương các mạch máu dẫn đến hẹp, xơ vữa, tắc mạch máu, từ đó dẫn đến đột quỵ.

Biến chứng đột quỵ do bệnh tiểu đường xảy ra ở não gây tắc, vỡ mạch máu não gọi chung là đột quỵ hay tai biến mạch máu não.

Ths.Bs Nguyễn Văn Mùi cũng cảnh báo, nguy cơ bị nhồi máu cơ tim, tắc mạch tim ở người mắc bệnh đường cao gấp 3 lần so với người bình thường. Người mắc bệnh tiểu đường khi bị nhồi máu cơ tim triệu chứng có thể không rõ ràng, không đau như người bình thường. Thậm chí nhiều trường hợp không có triệu chứng, do hệ thần kinh cảm giác lâu ngày bị rối loạn do biến chứng bệnh tiểu đường.



Ở vùng ngoại biên, người bệnh tiểu đường có thể bị tắc, hẹp và hay gặp nhất là hai chi dưới thiếu máu, hoại tử chi. Trường hợp người bị đái tháo đường lâu năm, nếu không kiểm soát tốt gây xơ vữa, tắc mạch khiến máu không thể lưu thông, có thể phải tháo khớp chân, khớp tay hoặc cắt cụt chân, cụt tay.

đái tháo đường

Người mắc bệnh tiểu đường dẫn tới biến chứng mạch máu nhỏ thường gây suy thận mạn hoặc tổn thương ở đáy mắt, dẫn tới mù loà.

Cũng theo Ths.Bs Nguyễn Văn Mùi, biến chứng từ bệnh tiểu đường gây ra là vô cùng nặng nề. Vì vậy, để phòng tránh biến chứng chúng ta cần kiểm soát tốt một cách toàn diện và đồng bộ: đường máu, huyết áp, mỡ mãu, không hút thuốc, đồng thời cần thăm khám định kỳ để phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Bác sĩ cảnh báo những nhóm người có nguy cơ cao nhất

Hình minh họa.

Ths.Bs Nguyễn Văn Mùi nhấn mạnh, bệnh tiểu đường được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người bệnh không có triệu chứng ở giai đoạn đầu và biến chứng âm ỉ qua thời gian. Phát hiện sớm và kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ là cách phòng tránh hoặc làm chậm diễn tiến của bệnh.

Những nhóm người nên quan tâm kiểm tra đường huyết định kỳ bao gồm:

- Những người trong gia đình có người thân ruột thịt (bố, mẹ, anh chị em ruột) đã bị tiểu đường...

- Người thừa cân, béo phì, người ít vận động, người bị cao huyết áp, rối loạn mỡ máu...

- Phụ nữ mang thai đã từng bị tiểu đường thai kỳ có nguy cơ bị tiểu đường tuýp 2 khi bước sang tuổi trung niên hoặc về già.