Nữ ca sĩ nhạc trot Park Gyuri của Hàn Quốc mới đây đã chia sẻ câu chuyện về việc cô phải đối mặt với bệnh tật nghiêm trọng khi mới chỉ ở độ tuổi 30. Chẩn đoán này đã khiến cô nhận thức sâu sắc về giá trị của sức khỏe và cần phải chăm sóc cơ thể mình mỗi ngày.

Câu chuyện bất ngờ về sức khỏe của Park Gyuri

Không ai có thể chắc chắn về sức khỏe của mình. Có những người luôn nghĩ mình khỏe mạnh nhưng đột nhiên một ngày lại phát hiện ra mình mắc phải bệnh nghiêm trọng. Đôi khi, những căn bệnh không ngờ đến lại ập đến với người trẻ. Park Gyuri (46 tuổi) đã trải qua cú sốc lớn khi cô phải đối mặt với vỡ mạch máu não ở đầu tuổi 30.

Trong một chương trình truyền hình gần đây trên KBS1 'Bí mật cuộc sống và bệnh tật', Park Gyuri đã tiết lộ rằng cô đã phải chịu đựng cơn đau đầu "dữ dội như sét đánh" và sau đó được chẩn đoán là vỡ mạch máu não khi cô mới 34 tuổi.

Park Gyuri kể lại: "Cơn đau quá dữ dội đến mức tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn" và "Đó là một cơn đau đầu khác thường, không giống như bất cứ điều gì tôi từng trải qua". Cô cũng nói thêm: "Khi tôi nhấn vào mắt rồi buông ra, tôi không thể nhìn thấy gì cả, đó là tình trạng rất nghiêm trọng".

Sau khi đến bệnh viện và chụp X-quang, nguyên nhân của cơn đau được xác định là do vỡ mạch máu não. Thông thường, người ta nghĩ rằng vỡ mạch máu não chỉ xảy ra ở những người trên 50 tuổi. Tuy nhiên, số liệu cho thấy có tới 1.9 trường hợp vỡ mạch máu não trên 100.000 người dưới 45 tuổi.

Nguyên nhân và triệu chứng của vỡ mạch máu não

Làm việc quá sức và uống rượu quá mức là hai trong số những nguyên nhân chính gây ra các vấn đề sức khỏe của não. Mặc dù cuộc sống có thể rất bận rộn và khó khăn để duy trì một lối sống ổn định, nhưng việc không quản lý được công việc và thời gian ngủ có thể dẫn đến stress cao và hậu quả nặng nề cho sức khỏe.

Park Gyuri cũng đã từng nói rằng, vào thời điểm cô bị bệnh, cô đã quá bận rộn với việc dựng nhóm nghệ thuật và tham gia các sự kiện, không có thời gian nghỉ ngơi.

Sử dụng ma túy bất hợp pháp như cocaine cũng là một rủi ro lớn, vì chúng có thể làm tăng huyết áp và làm co thắt mạch máu. Uống rượu quá mức và hút thuốc cũng gây ra vấn đề tương tự, vì chúng có thể gây rối loạn kiểm soát huyết áp và kích thích sự cục máu đông bất thường. Hút thuốc còn là nguyên nhân gây hại cho thành mạch máu và làm tăng huyết áp.

Các vấn đề bẩm sinh cũng có thể dẫn đến vỡ mạch máu não. Hai ví dụ điển hình là dị tật mạch não và phình mạch máu não. Dị tật mạch não là tình trạng mạch máu và tĩnh mạch kết nối không bình thường, làm cho áp lực trong mạch máu não tăng cao và dễ bị vỡ. Phình mạch máu não xảy ra khi thành mạch máu yếu và bị giãn ra như một túi.

Triệu chứng và điều trị vỡ mạch máu não

Khi vỡ mạch máu não xảy ra, người bệnh sẽ cảm thấy đau đầu dữ dội như Park Gyuri đã trải qua. Cơn đau thường được mô tả như bị đập bằng búa hoặc như sét đánh. Một số người bệnh cũng cảm thấy buồn nôn và nôn mửa, đây là triệu chứng của việc tăng áp lực bên trong sọ. Sự mệt mỏi và lẫn lộn có thể dẫn đến mất ý thức.

Nếu người bệnh cảm thấy yếu ở tay chân và mờ mắt, họ cần phải đến bệnh viện ngay lập tức. Tình trạng nói lắp và không hiểu nghĩa của lời nói cũng có thể xảy ra. Vỡ mạch máu não cần được điều trị ngay lập tức để bảo vệ sự sống và giảm thiểu các di chứng.

Chuyên gia y tế tại Bệnh viện Asan Chungmoo (Hàn Quốc), bác sĩ chuyên khoa cấp cứu Choi Seok-jae, kể rằng: "Một bệnh nhân nữ 20 tuổi đã đến bệnh viện với triệu chứng đau đầu dữ dội và nôn mửa. Thực tế, nguy cơ vỡ mạch máu não ở người trẻ tuổi là thấp, nhưng không phải là không có khả năng xảy ra, vì vậy chúng tôi đã tiến hành kiểm tra và phát hiện ra đó là vỡ mạch máu dưới nhện." Vỡ mạch máu dưới nhện là một dạng của vỡ mạch máu não, khi máu chảy vào không gian giữa màng nhện và màng cứng bao quanh não.

Hiện tại, Park Gyuri tập trung vào việc duy trì sức khỏe và cũng hoạt động như một "người truyền bá sức khỏe". Là người dẫn chương trình "Luật bệnh tật" của TV Chosun, nữ ca sĩ dựa trên kinh nghiệm của mình để truyền tải tầm quan trọng của sức khỏe.