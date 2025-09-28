Một phụ nữ 36 tuổi ở Trung Quốc, chị Lý, đi khám vì đau dạ dày nhưng không ngờ bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn giữa. Sau khi tìm hiểu thói quen ăn uống, bác sĩ phát hiện “kho tàng thực phẩm cất trong tủ lạnh” chính là nguyên nhân tiềm ẩn. Những món tưởng như tiết kiệm, “để dành ăn sau” lại có thể trở thành kẻ tiếp tay cho ung thư.

4 loại thực phẩm trong tủ lạnh chứa nguy cơ cao:

- Rau xanh để qua đêm: Rau cải, rau muống, rau cần… nếu để lâu, hàm lượng nitrit tăng gấp nhiều lần. Nitrit đi vào cơ thể có thể chuyển hóa thành chất gây ung thư. Cách an toàn nhất là ăn trong ngày, nếu cất thì cần bọc kín, hôm sau hâm nóng thật kỹ.

- Thịt rã đông nhiều lần: Mỗi lần rã đông là một lần vi khuẩn sinh sôi. Thịt có nhớt, chảy dịch đục thì dù chưa có mùi hôi cũng phải bỏ ngay.

- Gia vị đã mở nắp: Tương ớt, bơ đậu phộng, tương đậu… sau khi mở nắp dễ nấm mốc, sinh độc tố aflatoxin - một trong những tác nhân hàng đầu gây ung thư gan. Nên dùng hết trong vòng 1-3 tháng, và phải lấy bằng muỗng sạch.

- Cơm nguội để lâu: Cơm để ngoài quá 2 tiếng hoặc để tủ lạnh nhiều ngày dễ sinh vi khuẩn gây ngộ độc. Nếu ăn lại, cần hấp nóng kỹ.

Ngoài ra, nhiều thói quen dùng tủ lạnh cũng âm thầm hại sức khỏe:

- Nhồi nhét quá nhiều, làm nhiệt độ không đồng đều, vi khuẩn dễ phát triển.

- Để chung đồ sống và chín, nước thịt nhỏ xuống thức ăn đã nấu chín gây nhiễm khuẩn chéo.

- Dùng màng bọc sai cách, ép chặt miếng dưa hấu hay hoa quả khiến chúng nhanh hỏng hơn.

Bác sĩ khuyến cáo: mỗi tháng nên vệ sinh tủ lạnh một lần, giữ nhiệt độ ngăn mát dưới 4 độ C, ngăn đá dưới -18 độ C. Dùng than hoạt tính, bã trà hoặc bã cà phê để khử mùi thay vì xịt hương liệu.

Điều quan trọng nhất là hãy mạnh dạn vứt bỏ thực phẩm đã biến màu, đổi mùi. “Nếu còn phân vân có nên bỏ hay không, thì tốt nhất hãy bỏ đi,” bác sĩ nhấn mạnh. Đừng vì tiếc một chút thức ăn mà đánh đổi cả sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ