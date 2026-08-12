Chị đại màn ảnh Hàn Kim Hye Soo U60 vẫn sở hữu vóc dáng trẻ trung đến kinh ngạc: 5 bí quyết chống lão hóa sau tuổi 50 được tiết lộ

Mới đây, những bức ảnh Kim Hye Soo chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến cư dân mạng phải thốt lên: "Cô ấy ngày càng đẹp hơn, lão hóa ngược!". Cô cũng hào phóng chia sẻ 5 bí quyết chăm sóc giúp trẻ hóa làn da, chống lão hóa của mình.

Trở lại màn ảnh với bộ phim Chuyện ngoại tình chỉ là khởi đầu (The Affair Was Just the Beginning), "chị đại" Kim Hye Soo nhanh chóng trở thành cái tên được bàn tán trên khắp các trang mạng xã hội. Ngoài việc được khán giả yêu mến nhờ khả năng diễn xuất xuất sắc và khí chất mạnh mẽ, với vóc dáng cao ráo, cân đối và vẻ ngoài trẻ trung hầu như không thay đổi theo năm tháng, cô đã trở thành biểu tượng của "vẻ đẹp không tuổi" trong lòng người hâm mộ.

Khi được hỏi về bí quyết “lão hóa ngược”, Kim Hye Soo hào phóng chia sẻ rằng 5 bí quyết chăm sóc giúp trẻ hóa làn da của mình.

Thoa kem chống nắng mỗi ngày và đảm bảo thoa đủ lượng cần thiết

Kim Hye Soo rất kỹ tính trong việc chống nắng, cô thoa một lượng kem chống nắng vừa đủ mỗi ngày để đảm bảo bảo vệ da toàn diện. Cô tin rằng việc chống nắng đúng cách có thể ngăn ngừa nguyên nhân gốc rễ của tình trạng da xỉn màu và lão hóa, giúp làn da luôn rạng rỡ.

Đắp khăn lạnh có chứa chất dưỡng ẩm vào buổi sáng để giúp da nhanh chóng tỉnh táo

Nhiều nữ diễn viên Hàn Quốc có thói quen đắp mặt nạ đá vào buổi sáng, và Kim Hye Soo là một trong số đó. Cô thấm nước hoa hồng vào bông tẩy trang rồi cho vào tủ lạnh. Sau khi thức dậy, cô ấy đắp chúng lên mặt trong vài phút, tận dụng hơi lạnh để làm dịu da, bổ sung độ ẩm và giúp da ổn định hơn trước khi trang điểm. Thói quen đơn giản này không chỉ giúp cải thiện quy trình chăm sóc da buổi sáng mà còn giúp làn da của cô ấy trông rạng rỡ hơn.

Kết hợp thực phẩm giàu protein với các lựa chọn thực phẩm nguyên chất và bổ sung thêm trái cây và rau củ giàu chất chống oxy hóa

Trong một cuộc phỏng vấn, Kim Hye Soo tiết lộ rằng cô thực sự có khẩu vị rất lớn, nhưng thay vì cố gắng ăn kiêng, cô coi trọng việc "ăn đúng loại thực phẩm". Cô tiêu thụ nhiều protein và tập thể dục thường xuyên để giúp duy trì khối lượng cơ bắp và chức năng thể chất.

Ngoài ra, cô cố gắng tránh mì ăn liền, thức ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn và chế độ ăn quá tinh chế, tập trung chủ yếu vào thực phẩm nguyên chất và thường xuyên ăn trái cây và rau củ giàu vitamin và chất phytochemical, chẳng hạn như việt quất, cà chua và bông cải xanh, để chế độ ăn uống của cô cân bằng hơn.

Chạy bộ dưới nước và đạp xe dưới nước là những bài tập hiệu quả với tác động thấp lên khớp

Qua cuộc sống thường nhật của Kim Hye Soo, có thể thấy ngoài chạy bộ và đi bộ, cô ấy còn thích các môn thể thao dưới nước như chạy bộ dưới nước và đạp xe dưới nước.

Chạy bộ dưới nước và đạp xe dưới nước, hai môn thể thao yêu thích của Kim Hye Soo, đều được coi là "thể thao dưới nước", nhưng ngay cả người không biết bơi cũng có thể tập luyện được. Điều này là bởi chúng được coi là những bài aerobic dưới nước, chủ yếu bao gồm các động tác đứng thẳng, nhảy hoặc đu người. Ưu điểm của chúng là đầu người tập luôn ở trên mặt nước và không cần phải lặn xuống, vì vậy nó không có yêu cầu kỹ thuật cao và rất phù hợp với mọi đối tượng không biết bơi.

Hơn nữa, lực cản của nước lớn hơn lực cản của không khí khoảng 12 đến 15 lần. Độ lớn của lực cản thay đổi tùy thuộc vào diện tích tiếp xúc hoặc tốc độ chuyển động của người dùng, khiến nó trở thành lựa chọn tuyệt vời để cải thiện sức bền tim mạch và rèn luyện cơ bắp. Ngoài ra, lực nổi của nước có thể làm giảm tác động của trọng lượng cơ thể. Khi mực nước ở giữa eo và ngực, trọng lượng cơ thể có thể giảm từ 50-75% , làm giảm đáng kể áp lực lên các khớp và ngăn ngừa chấn thương.

Tập tạ là điều cần thiết, và việc duy trì khối lượng cơ bắp thậm chí còn quan trọng hơn sau tuổi 50

Bên cạnh các bài tập aerobic, Kim Hye Soo cũng rất chú trọng đến việc tập tạ. Khi chúng ta già đi, khối lượng cơ bắp giảm dần, và tỷ lệ trao đổi chất cơ bản cũng có thể giảm. Các nghiên cứu đã khẳng định rằng tập luyện thể hình đúng cách sau tuổi 50 không chỉ giúp làm chậm quá trình mất cơ hiệu quả mà còn cải thiện mật độ xương, tăng cường chức năng tim phổi, ổn định đường huyết và thậm chí nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tuy nhiên, nhiều người vẫn mắc kẹt trong suy nghĩ "tập thể dục ở tuổi này là vô ích". Các bác sĩ chỉ ra rằng việc thiếu vận động lâu dài có thể dẫn đến mất cơ liên tục, loãng xương và giảm khả năng giữ thăng bằng, làm tăng thêm nguy cơ té ngã và gãy xương.

Bất kể tuổi tác của bạn là bao nhiêu, miễn là bạn sẵn sàng bắt đầu vận động, cơ thể bạn vẫn có cơ hội thay đổi. Một nghiên cứu quy mô lớn đã phát hiện ra rằng ngay cả khi bạn bắt đầu tập tạ sau thời kỳ mãn kinh, hiệu quả tăng khối lượng cơ bắp, cải thiện sức mạnh và giảm mỡ cơ thể hầu như không khác biệt so với những người bắt đầu tập luyện khi còn trẻ.

Thông điệp quan trọng của nghiên cứu này là chỉ cần bạn sẵn sàng vận động, cơ thể bạn chắc chắn sẽ cho bạn phản hồi! Chìa khóa thực sự không phải là tuổi tác, mà là liệu bạn đã bắt đầu hành động hay chưa.

Nguồn và ảnh: Health 2.0