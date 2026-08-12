Bí quyết giảm cân "không ngờ tới": Cụ bà 70 tuổi chỉ bỏ 1 món ăn sáng mà nửa năm giảm gần 7kg, gan nhiễm mỡ cũng biến mất

Người ta vẫn nói "một ngày bắt đầu từ bữa sáng", nhưng ít ai ngờ rằng chỉ cần thay đổi MỘT món trong bữa sáng quen thuộc, cả cân nặng lẫn sức khỏe gan có thể thay đổi ngoạn mục. Câu chuyện của một cụ bà gần 70 tuổi được bác sĩ tiêu hóa - gan mật Tiền Chính Hoằng (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ mới đây đang khiến nhiều người phải nhìn lại thói quen ăn sáng của chính mình.

"Rõ ràng ăn không nhiều, sao vẫn không giảm cân?"

Đây là câu hỏi mà bác sĩ Tiền Chính Hoằng thường xuyên nhận được từ bệnh nhân. Và mỗi lần như vậy, ông đều hỏi ngược lại một câu duy nhất: "Vậy bữa sáng nên ăn gì?".

Theo bác sĩ, phần lớn mọi người đều chọn bánh sandwich hoặc bánh mì cho bữa sáng vì tiện lợi, nhanh gọn. Nhưng ít ai biết đây đều là những loại tinh bột tinh chế có lượng calo rất cao. Lý do rất đơn giản: Bánh mì càng mềm, càng thơm ngon bao nhiêu thì lượng dầu, bơ trộn vào bột càng nhiều bấy nhiêu. Nếu mục tiêu là giảm cân, bữa sáng nên chuyển sang những lựa chọn lành mạnh hơn như trứng luộc, ức gà, súp lơ, khoai lang...

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Bỏ bánh sandwich, đổi sang cháo yến mạch - nửa năm giảm gần 7kg

Trường hợp cụ thể mà bác sĩ Tiền chia sẻ là một cụ bà gần 70 tuổi. Suốt nhiều năm, bà đều duy trì thói quen ăn sandwich vào buổi sáng. Sau đó, theo lời khuyên của bác sĩ, bà chuyển sang nấu cháo mặn bằng yến mạch, kết hợp thêm rau xanh, thịt băm hoặc trứng.

Chỉ đơn giản vậy thôi, nhưng kết quả khiến chính bà cũng bất ngờ: Chưa đầy nửa năm, cân nặng giảm dần đều tới 7kg. Điều đáng nói hơn là tình trạng gan nhiễm mỡ mà bà mắc phải bấy lâu cũng biến mất hoàn toàn.

Bác sĩ Tiền giải thích, nấu một bát cháo yến mạch không hề khó, vấn đề là trước đây rất ít người biết rằng ăn "tinh bột trộn dầu" chính là thủ phạm âm thầm gây gan nhiễm mỡ. Yến mạch tuy cũng là tinh bột nhưng thuộc nhóm tinh bột chưa tinh chế, gần với dạng nguyên bản tự nhiên của thực vật. Sau khi ăn, đường huyết tăng chậm hơn hẳn so với cơm trắng hay bánh mì - hai loại thực phẩm vốn nổi tiếng "dễ ăn dễ béo".

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Bác sĩ ăn sáng bằng gì?

Chính bác sĩ Tiền cũng tiết lộ thực đơn sáng của bản thân: Món quen thuộc nhất là trứng luộc ăn không, không nêm gia vị, ăn kèm bánh mì nguyên cám hoặc bánh bao hạt điều.

Nếu có thời gian rảnh hơn, ông sẽ chuẩn bị bánh trứng cuộn sườn phô mai hoặc cơm nắm sườn. Nhưng có một nguyên tắc ông luôn giữ vững: gần như không bao giờ chọn các loại bánh mì ngọt, mềm xốp làm bữa sáng.

Chuyên gia dinh dưỡng: Ăn 1 ổ bánh mì "nặng đô" ngang 3 bát cơm

Không chỉ riêng bác sĩ Tiền, chuyên gia dinh dưỡng Lý Uyển Bình (Đài Loan, Trung Quốc) cũng từng phân loại 12 loại bánh mì phổ biến trên thị trường theo 3 "vùng đèn giao thông": Đỏ, vàng, xanh dựa trên lượng calo.

Quán quân của "vùng đèn đỏ" - tức nhóm calo cao nhất - chính là bánh mì rong biển chà bông, một ổ nặng 110g nhưng chứa tới 472 calo. Nói cách khác, chỉ cần ăn hết 1 ổ bánh này, lượng calo nạp vào đã tương đương... 3 bát cơm trắng.

3 nguyên tắc chọn bánh mì không lo tăng cân

Muốn vẫn được thưởng thức bánh mì mà không sợ "phát tướng", chuyên gia Lý Uyển Bình gợi ý 3 nguyên tắc như sau.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, không thay thế cho tư vấn dinh dưỡng hoặc y khoa chuyên sâu. Trước khi thay đổi chế độ ăn, đặc biệt với người lớn tuổi hoặc có bệnh nền, nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được hướng dẫn phù hợp.