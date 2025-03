Người mẹ từng mất 2 con cầu xin cứu giúp đứa còn lại mắc bệnh hiểm nghèo

Màn đêm kéo xuống, mọi người chìm dần trong giấc ngủ, chị Nguyễn Thị Thanh Hương (47 tuổi, trú thôn Lam Thuỷ, xã Hải Hưng, huyện Hải Long, tỉnh Quảng Trị) vẫn ngồi trên giường nhỏ, bàn tay chai sạn xoa nhẹ trên cái bụng phình to, căng cứng của con trai Nguyễn Đức Minh Hiếu (8 tuổi). Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt thiếu ngủ của người phụ nữ khắc khổ.

Chị Hương từng mất 2 đứa con, khẩn cầu sự sống cho đứa còn lại mắc bệnh hiểm nghèo.

Vợ chồng chị Hương sinh tổng cộng 4 người con (2 trai, 2 gái) nhưng chỉ duy nhất người con gái lớn là Nguyễn Thị Hồng Ánh (23 tuổi) bình thường, khoẻ mạnh. 2 đứa chết yểu. Đứa thứ 4 sinh ra mắc bệnh hiểm nghèo.

"Năm 2006, tôi mang thai bé gái thứ 2 nhưng quá ngày dự sinh không có dấu hiệu chuyển dạ. Tôi đi khám thì bàng hoàng khi nghe bác sĩ kết luận bị khô ối, suy thai, phải mổ cấp cứu gấp. Sinh mổ xong, tôi đòi gặp con nhưng người nhà nói con đang cấp cứu ở phòng bên. 2 ngày sau thì con mất. Khi nghe tin tôi sốc lắm, nhưng vì vết mổ chưa kịp lành, sợ tôi không chịu đựng được phút giây đau đớn nên tôi không được nhìn thấy mặt con. Người thân sau đó đã đưa con về quê an táng.

Năm 2010, tôi tiếp tục mang thai lần thứ 3. Đến ngày sinh, tôi đến bệnh viện khám thì bàng hoàng khi thai nhi có cùng chung kết luận với đứa con xấu số. Bác sĩ chỉ định mổ gấp vì khô ối, suy thai. Tôi lên bàn mổ trong lo sợ và chỉ biết cầu mong phép màu. Nhưng rồi, điều lo sợ nhất lại đến với gia đình tôi, con trai vừa chào đời đã ra đi mãi mãi. Và lần này tôi cũng không có cơ hội gặp mặt con", chị Hương kể trong nước mắt.

Cái bụng bé Hiếu phình to, căng cứng, như chực nổ tung vì bệnh quái ác.

Năm 2017, nỗi đau mất con dần nguôi ngoai, chị Hương biết tin mang thai đứa con thứ 4 nên vừa mừng vừa lo. Trong suốt thai kỳ, chị vẫn đi khám đều đặn và sàng lọc thường xuyên, mong con chào đời bình yên, khoẻ mạnh.

"Mang thai ở tháng thứ 6, tôi đau đớn khi bác sĩ kết luận thai nhi bị thận đa nang, có dấu hiệu doạ sẩy thai. Tôi nhập viện theo dõi từ đó đến ngày sinh nở. Bé Hiếu chào đời bị suy hô hấp, phải nằm viện điều trị 10 ngày mới về nhà.

Khi con 5 tháng tuổi thì bụng to bất thường, quấy khóc suốt ngày đêm. Tôi đưa con đi khám thì được chẩn đoán gan to, lách to không rõ nguyên do. Con nhập viện điều trị triền miên từ đó. 3 tuổi thì con được kết luận bị xơ gan", chị Hương chia sẻ thêm.

Bé Hiều được kết luận bị xơ gan và có chỉ định ghép gan trong thời gian tới.

Đều đặn hàng tháng, bé Hiếu nhập viện điều trị từ 4 ngày đến 1 tháng tuỳ theo thể trạng sức khoẻ. Căn bệnh quái ác hành hạ khiến bụng đứa trẻ ngày càng phình to, căng cứng, như chực "nổ tung", da vàng, ngày đêm khóc vì mệt mỏi và đau bụng. Năm ngoái, Hiếu có chỉ định ghép gan và đến nay đã hoàn tất thủ tục, chuẩn bị cho ca đại phẫu sắp tới.

Ông Võ Công Trong- Trưởng thôn Lam Thuỷ, xã Hải Hưng chia sẻ, vợ chồng chị Hương có hoàn cảnh rất bi đát khi sinh 4 đứa con mà 2 đứa chết yểu, đứa bị bệnh hiểm nghèo, nằm viện triền miên.

"Kinh tế của gia đình trông chờ vào mấy sào ruộng cùng nghề thợ nề của anh Nguyễn Đức Đán (47 tuổi, chồng chị Hương). Thế nhưng, công việc thợ nề bấp bênh, không đủ để trang trải cho con nằm viện. Những lúc con được xuất viện, chị Hương cũng tranh thủ trồng rau trong vườn rồi mang ra chợ bán phụ thêm tiền mua thức ăn.

Cháu Hiếu bị bệnh ngày càng nặng, sắp tới nghe nói được phẫu thuật ghép gan nhưng gia đình quá khó khăn. Mong các nhà hảo tâm chia sẻ, cho cháu có cơ hội phẫu thuật, gành lại sự sống. Nhìn cháu đau đớn, ai cũng tội, cũng thương. Các cấp ban ngành, địa phương, bà con thôn xóm cũng đã đến thăm, ủng hộ nhưng chỉ được phần nhỏ", ông Trong chia sẻ.

Không tiền phẫu thuật, sự sống bé Hiếu đang bị đe doạ.

Ngồi thẩn thờ bên cạnh con trai, chị Hương càng thêm lo lắng khi nghĩ về thời gian sắp tới con được phẫu thuật ghép gan nhưng gia đình quá khó khăn. Nhiều năm qua, để có tiền chạy chữa cho con, vợ chồng chị Hương đã vay trên 100 triệu đồng. Giờ chị không biết trông chờ vào đâu để vay mượn tiếp để phẫu thuật cho con nên cầu cứu sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.

"Bác sĩ nói chi phí ghép gan cho con trên dưới 500 triệu đồng nhưng bệnh viện hỗ trợ, gia đình chỉ đóng khoảng 150 triệu đồng. Vợ chồng tôi vừa mừng vừa lo, mừng vì cơ hội sống đến với con, lo vì không biết trông chờ vào đâu để vay mượn số tiền mớn cho con phẫu thuật. Cúi xin các nhà hảo tâm giúp đỡ, cho con có cơ hội ghép gan.

Vợ chồng tôi đã mất 2 đứa con rồi. Nếu con bỏ đi nữa, tôi sao sống nỗi đây" chị Hương nghẹn lời.