Bé gái 3 tuổi không tay chân mắc bệnh hiểm nghèo

3 tuổi, bé Nguyễn Thị Bình An (trú thôn An Lưu, xã Phú Mỹ, huyện Phú Vang, TP Huế) vẫn chưa biết nói, không có chân, tay dù có hình thù nhưng bị khiếm khuyết nặng. 2 bàn tay tổng cộng chỉ có 5 ngón nhưng không lành lặn, cong queo. Bé Bình An nằm trên chiếc thảm trải giữa nền nhà, khuôn mặt nhăn nhó né tránh bình sữa mẹ đưa.

Bé Bình An chào đời đã gánh chịu bất hạnh vì không có chân tay.

"4 năm trước, tôi bị thủy đậu, lên viện khám thì mới biết mình mang thai được 2 tháng. Nhiều người nói trong thời gian mang thai mà bị thủy đậu sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến thai nhi nên tôi rất lo lắng. Hết thủy đậu thì tôi lại bị Covid-19 phải cách ly. Mãi đến khi cái thai được 6 tháng, giãn cách xã hội, tôi đi khám thì trời đất như đổ sụp dưới chân vì bác sĩ chẩn đoán thai nhi bị dị tật bẩm sinh, không có chân, tay.

Ngày ấy, nhiều người khuyên tôi nên đình chỉ thai nhi để cả con và cha mẹ bớt khổ nhưng tôi không đành. Dù đau đớn nhưng vợ chồng tôi vẫn động viên nhau cố gắng để sau này làm đôi chân, đôi tay, chỗ dựa cho con", chị Trần Thị Hiền (40 tuổi, mẹ bé Bình An) kể trong nước mắt.

Mệt mỏi, đứa trẻ né tránh bình sữa do mẹ cho ăn.

Ngày bé Bình An chào đời, vợ chồng chị Hiền chỉ biết ôm nhau khóc khi nhìn thấy hình hài khiếm khuyết của con. Nhưng rồi, họ vẫn cố động viên, an ủi nhau xem như là số phận, chỉ cần con khỏe mạnh là được.

2 bàn tay của bé Bình An chỉ có 5 ngón. Mỗi lần cháu bé lật cũng phải dựa vào sự giúp đỡ của người khác.

Thế nhưng bất hạnh vẫn không chịu buông tha cho bé Bình An. 20 ngày tuổi, cháu bé bị vàng da, ít bú, ít ngủ, quấy khóc ngày đêm. Tiếp tục đưa con đi khám, vợ chồng chị Hiền lại sốc nặng khi bác sĩ cho biết con gái bị suy tủy xương, tan máu bẩm sinh. Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, phải truyền máu thường xuyên mới duy trì được sự sống. Cũng từ đó, cứ 2 tuần đứa trẻ lại nhập viện truyền 1 đến 2 bịch máu.

Mỗi lần nhập viện kéo dài từ 5 ngày đến nửa tháng tùy theo sức khỏe của cháu bé. Xuất viện về nhà được một thời gian, tình trạng thiếu máu lại tái phát khiến bé Bình An mệt mỏi, sốt, chán ăn, ít ngủ, quấy khóc suốt ngày đêm.

Bé Bình An được kết luận bị suy tủy xương, tan máu bẩm sinh.

Ông Nguyễn Văn Sơn- Trưởng thôn An Lưu, xã Phú Mỹ chia sẻ, "Từ ngày sinh bé Bình An bị dị tật bẩm sinh, chị Hiền ở nhà chăm con, ôm con nằm viện nên không thể làm gì kiếm thu nhập. Cuộc sống chỉ trông chờ vào may vá, sửa quần áo của anh Nguyễn Văn Hòa (42 tuổi, chồng chị Hiền) nhưng thu nhập không đủ trang trải cuộc sống, thuốc thang cho con. Anh Hòa phải tranh thủ chạy thêm xe ôm. Gia đình nhiều năm là hộ cận nghèo của xã".

Gia đình chị Hiền là hộ cận nghèo nhiều năm của xã.

3 tuổi, Bình An vẫn chưa biết nói, nằm một chỗ.

Ngoài bé Bình An, vợ chồng chị Hiền đang phải chăm lo cho 3 đứa con lớn là Nguyễn Thị Quỳnh Châu (lớp 12), Nguyễn Quốc Việt (lớp 7) và Nguyễn Huy Hoàng (lớp 4). Nhiều người trong và ngoài xã biết hoàn cảnh nên đi đâu cần xe ôm cũng ủng hộ cho anh Hoà, kiếm thêm tiền bỉm, sữa cho con gái bất hạnh.

Vợ chồng chị Hiền mong có tiền để mua thuốc, điều trị và duy trì sự sống cho con.

"Con gái bị tan máu bẩm sinh, phải truyền máu nuôi cơ thể. Thế nhưng, vì bệnh suy tủy xương, không uống được thuốc thải sắt theo bảo hiểm cấp nên phải mua ngoài, chi phí đắt đỏ, giá hơn 300.000 đồng/viên. Mỗi ngày con phải uống 1 viên. Vì quá khó khăn nên chưa bao giờ con được uống thuốc thải sắt đủ tháng cả. Khi con nhập viện, nhiều mạnh thường quân, y bác sĩ thương, ủng hộ thì có thêm tiền mua thuốc cho con uống được 18 đến 20 ngày. Không có tiền thì chỉ mua cho con được 10 ngày thôi.

Đàn con đứa dị tật, đứa học hành, một mình tôi rất vất vả. 3 năm qua, tôi đã vay hơn 150 triệu đồng rồi. Chặng đường phía trước của con gái còn rất dài mà tôi không biết phải xoay xở thế nào. Thương con vì sinh ra hình hài bị khiếm khuyết còn lấy đi sức khỏe của con", anh Hòa thở dài.