Nhân vật chính trong câu chuyện là bà Ally Wainman (55 tuổi, sống tại Warwickshire, Anh). Bà là một nhân viên y tế hiện làm việc tại bệnh viện tư nhân ở thành phố Birmingham.

Cuộc đời bà Ally từng trải qua vô vàn sóng gió và biến cố lớn về mặt sức khỏe. Bà từng phải trải qua ca phẫu thuật phức tạp để cắt bỏ một bên lá phổi do phát hiện khối u nguy hiểm. Ngay sau đó, bà lại tiếp tục phải gánh chịu nỗi đau đớn khôn nguôi về mặt tinh thần khi người cha yêu quý đột ngột qua đời.

Ally Wainman tại nơi làm việc

Sức khỏe thể chất giảm sút nghiêm trọng kết hợp cùng tâm lý suy sụp kéo dài khiến bà Ally rơi vào bẫy cảm xúc tiêu cực. Bà bắt đầu tìm đến thực phẩm như một phương thuốc an ủi tâm hồn, liên tục dung nạp các loại đồ ăn ngọt và thực phẩm chứa nhiều chất béo công nghiệp. Dù chiều cao thực tế khá thấp với người bản địa là 1m63, cân nặng của bà có thời điểm đã vọt lên tới 114kg. Thói quen ăn uống thiếu kiểm soát khiến lượng mỡ thừa tích tụ ngày càng nghiêm trọng. Việc giảm cân lúc này trở nên vô cùng bế tắc khi cơ thể bà liên tục rơi vào vòng lặp độc hại: tìm đến thức ăn để giải tỏa nỗi buồn, sau đó lại chìm đắm trong cảm giác dằn dằn dọ và tội lỗi.

Thời điểm nặng nhất, bà Ally Wainman chạm mốc 114kg

Thế nhưng, bước ngoặt thực sự giúp bà thức tỉnh chỉ đến khi con gái bà là Chloe (29 tuổi) sau nhiều lần nhăc nhở đã ngồi lại đối diện, nhẹ nhàng nhìn thẳng vào mắt mẹ hồi lâu và đưa ra lời đề nghị vô cùng chân thành. Chloe khẩn cầu mẹ hãy chủ động giảm cân vì cô muốn được sống bên cạnh mẹ lâu hơn, cô không muốn mình mất mẹ vì sự tăng cân quá mức ảnh hưởng tơisuwsc khỏe.

Cân nặng quá khổ cùng lượng mỡ thừa tích tụ lâu ngày đã tàn phá nặng nề hệ xương khớp của bà Ally, gây áp lực khủng kíp lên khớp háng và hai đầu gối. Điều này cực kỳ nguy hiểm đối với một người vốn đã suy giảm chức năng hô hấp sau phẫu thuật phổi.

Nhận ra bản thân không thể tiếp tục lơ là sức khỏe và để con cái phải sống trong âu lo, bà Ally quyết định gặp bác sĩ gia đình để bắt đầu lộ trình giảm cân an toàn.

Hành trình trút bỏ 44kg mỡ thừa của người mẹ 55 tuổi

Dưới sự hướng dẫn và tư vấn chuyên môn của bác sĩ, bà Ally bắt đầu hành trình giảm cân thông qua việc tham gia chương trình quản lý cân nặng Slimming World tại địa phương.

Khác hoàn toàn với những phương pháp ép cân hay ăn kiêng bằng đồ uống dinh dưỡng từng khiến bà bị tăng cân trở lại nhanh chóng trước đây, quá trình giảm cân lần này hướng tới việc thiết lập lại mối quan hệ lành mạnh với thực phẩm. Phương pháp giúp cơ thể tiêu hao mỡ thừa một cách tự nhiên mà không bắt ép người thực hiện phải chịu đựng sự ám ảnh hay nhịn ăn quá đà.

Sự thay đổi rõ rệt nhất giúp bà giảm cân hiệu quả nằm ở việc điều chỉnh toàn bộ thực đơn hàng ngày, loại bỏ hoàn toàn các loại thực phẩm chế biến sẵn dễ tích tụ mỡ thừa. Ví dụ như:

- Trước khi giảm cân: Bữa sáng thường là một bát ngũ cốc lớn; bữa trưa ăn bánh mì panini hoặc bánh mì kẹp thịt kèm khoai tây chiên tại căng tin. Bữa tối dùng bánh thịt băm kiểu Anh kèm nhiều lát bánh mì phết bơ. Đồ ăn vặt trong ngày phủ kín bởi sô cô la, bánh quy, bánh ngọt và các loại kẹo.

- Thực đơn giảm cân mới: Bữa sáng chuyển sang sữa chua Hy Lạp không béo ăn kèm trái cây tươi; bữa trưa là đĩa salad lớn tự làm cùng thịt nguội, dưa chua và sốt ít béo. Bữa tối ưu tiên chọn các phần ăn được tính toán sẵn năng lượng kết hợp cùng mì Ý sốt nạc hoặc gà. Khi thèm ăn vặt, bà thay thế bằng bánh gạo, nho tươi hoặc thanh ngũ cốc năng lượng thấp.

Bữa sáng khi giảm cân của Ally Wainman

Song song với việc điều chỉnh chế độ ăn, việc chủ động chuẩn bị trước thực đơn cho cả tuần và lưu trữ sẵn các bữa ăn lành mạnh trong tủ đông giúp chiến dịch giảm cân của bà diễn ra vô cùng mượt mà. Cách làm này giúp bà dễ dàng duy trì kỷ luật, loại bỏ mỡ thừa hiệu quả mà không bị sa đà vào các loại đồ ăn nhanh mỗi khi đi làm về mệt mỏi. Kết hợp với vận động đúng cách, nghỉ ngơi khoa học, cân nặng của bà Ally thật sự đã thay đổi.

Hồi phục thể trạng kỳ diệu sau khi giảm cân thành công

Nhờ sự kiên trì bền bỉ xuyên suốt quá trình điều chỉnh lối sống, bà Ally đã trút bỏ được 38kg mỡ thừa ngay trước thời điểm bước vào ca phẫu thuật khớp háng. Ngay sau khi hồi phục từ ca phẫu thuật, bà tiếp tục duy trì thói quen ăn uống khoa học để chạm mốc giảm cân kỷ lục lên tới 44kg, đưa thể trạng trở nên vô cùng gọn gàng và nhẹ nhõm.

Giảm 44kg, Ally Wainman như lột xác về ngoại hình và thay đổi sức khỏe tích cực

Việc giảm cân thành công không chỉ giúp bà thay đổi hoàn toàn diện diện mạo bên ngoài mà còn đóng vai trò trực tiếp quyết định tới sự hồi phục thần kỳ của ca phẫu thuật.

Chỉ 3 tháng sau ca phẫu thuật khớp háng, việc giảm cân thành công đã giúp bà Ally xóa bỏ hoàn toàn tình trạng đau nhức xương khớp. Bà đã có thể tự tin sải bước và khiêu vũ mượt mà trên những đôi giày cao gót, điều mà trước đây bà chưa từng dám mơ tới.

Từ một người từng sống khép kín và luôn trốn tránh xã hội vì tự ti do mỡ thừa quá khổ, việc giảm cân giúp bà trở nên cực kỳ năng động. Bà có thể dễ dàng chạy nhanh lên từng bậc cầu thang và luôn là người đầu tiên hào hứng bước ra sàn nhảy.

Ally Wainman rất vui vẻ sau khi giảm cân, được đi trên những đôi giày cao gót và tập bộ môn khuêu vũ bà thích

Nhìn lại hành trình trút bỏ mỡ thừa ngoạn mục của người mẹ yêu quý, Chloe và anh trai Joshua vô cùng tự hào và gọi đây là màn lột xác tuyệt vời nhất. Quyết tâm giảm cân của bà Ally chính là minh chứng rõ ràng cho thấy: việc giảm cân khoa học và loại bỏ mỡ thừa đúng lúc hoàn toàn có thể giúp chúng ta đảo ngược tình thế, lấy lại sức khỏe và niềm vui sống ngay cả sau những biến cố lớn nhất của cuộc đời.

Nguồn và ảnh: The Mirror, AOL UK