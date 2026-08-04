Ngày 4/8, bác sĩ Nguyễn Quang Hòa, Trưởng khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Phổi Trung ương, kể lại khoảnh khắc mà ông cho rằng đặc biệt nhất trong hơn 20 năm làm nghề hồi sức.

Người đàn ông 59 tuổi mắc xơ phổi giai đoạn cuối từng mất bốn ngày đi ô tô từ TP.HCM ra Hà Nội để tìm cơ hội ghép phổi . Suốt bốn tháng, ông cùng vợ thuê một căn phòng trọ nhỏ gần bệnh viện, chờ tin có nguồn tạng phù hợp.

Cuối tháng 7, cơ hội ấy cuối cùng cũng đến khi một nam sinh viên 22 tuổi ở TP.HCM chết não hiến tạng. Ca ghép phổi kéo dài liên tục suốt 8 giờ, sau đó bệnh nhân được chuyển về Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi.

Sau 24 giờ, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Êkíp rút ống nội khí quản. Cơ thể vẫn còn rất yếu, chưa thể nói thành lời, nhưng ngay khi nhìn thấy vợ được vào thăm, ông ra hiệu xin điều dưỡng giấy và bút.

Ông viết hai dòng ngắn: “ Vợ khỏe không? Em đừng khóc, anh chịu không nổi ...”. Người vợ đứng cạnh giường bệnh bật khóc.

Tờ giấy nhăn và phép màu sau ghép phổi, lay động hàng triệu trái tim. (Ảnh: BSCC)

Theo bác sĩ Hòa, phần lớn bệnh nhân sau khi vượt qua ca phẫu thuật lớn hoặc vừa thoát cơn nguy kịch thường hỏi trước tiên về tình trạng của chính mình. Vì vậy, phản xạ đầu tiên của người đàn ông này lại là hỏi thăm và trấn an vợ khiến cả êkíp lặng đi.

“Trong phòng hồi sức, người bệnh phải đối mặt với đau đớn, áp lực từ máy móc và nỗi lo về sự sống. Sự hiện diện của người thân luôn là nguồn động viên rất lớn, giúp họ có thêm nghị lực vượt qua giai đoạn khó khăn nhất”, bác sĩ Hòa nói.

Hiện sức khỏe bệnh nhân ổn định, tiếp tục được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện Phổi Trung ương.

Bài viết do bác sĩ Hoà chia sẻ nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn bởi phía sau thành công của một ca ghép phổi không chỉ là kỳ tích y học, mà còn là câu chuyện về tình yêu, sự chờ đợi và lòng nhân ái đã níu giữ sự sống của một con người.

Ghép phổi là phương pháp điều trị thay thế lá phổi bị tổn thương nặng bằng mô phổi khỏe mạnh từ người hiến tạng. Kỹ thuật này đòi hỏi điều kiện sàng lọc vô cùng khắt khe, loại trừ các trường hợp nhiễm trùng nặng, ung thư, suy đa tạng hoặc rối loạn đông máu.