Cuối tuần qua, sự kiện thể thao đặc biệt đã diễn ra nhưng lại thiếu vắng một nhân vật quan trọng. Công nương xứ Wales, Kate, người nổi tiếng với niềm đam mê bóng bầu dục và là bảo trợ của Liên đoàn Bóng bầu dục Anh (Rugby Football Union) đã không thể có mặt tại trận chung kết World Cup bóng bầu dục nữ. Trận đấu háo hức chứng kiến đội tuyển Red Roses của Anh đăng quang sau khi đánh bại Canada với tỷ số 33-13, dưới sự chứng kiến của kỷ lục 81,885 khán giả tại sân vận động Allianz ở Twickenham.





Ngay sau chiến thắng, mặc dù đã có thông điệp chúc mừng đến từ Cung điện Kensington, người hâm mộ hoàng gia vẫn không giấu được sự thất vọng khi không thấy Vương phi Kate hiện diện. Một người dùng mạng xã hội đã viết dưới bài đăng: "Thật tuyệt vời với chiến thắng tại World Cup hôm nay của đội tuyển Anh. Chỉ là một điều đáng tiếc khi Công nương xứ Wales, với tư cách là bảo trợ, lại không thể có mặt".

Một người hâm mộ khác cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi là một người ủng hộ hoàng gia thực sự, đặc biệt là Thân vương và Công nương xứ Wales. Tuy nhiên, HRH Catherine nên đã có mặt hôm nay trong trận chung kết; những lần xuất hiện trước đó không thể bù đắp cho việc không đến ủng hộ đội tuyển".

Không chỉ có người hâm mộ, một số ý kiến khác cũng đặt câu hỏi về sự hiện diện của gia đình Hoàng gia và chính phủ tại sự kiện này. "Họ đâu rồi khi đội tuyển nữ xuất sắc của chúng ta thi đấu tại World Cup? Liệu chỉ có tennis và bóng đá mới thu hút sự chú ý của họ?" - một tài khoản trên mạng xã hội cho biết.





Trước khi trận chung kết diễn ra, Vương phi Kate đã gửi lời chúc may mắn tới Red Roses thông qua một thông điệp cá nhân và một bức ảnh chưa từng được công bố trước đây từ chuyến thăm của cô tới trận đấu giữa Anh và Úc tại Brighton vào ngày 6 tháng 9. Công nương xứ Wales viết: "Chúc may mắn Anh! Chúc tất cả các bạn trong đội @RedRosesRugby gặp nhiều may mắn trong trận chung kết World Cup Bóng bầu dục Nữ tại Twickenham hôm nay. Chúng tôi rất tự hào về các bạn! C".





Dù có sự vắng mặt của Vương phi Kate, chiến thắng của Red Roses vẫn là niềm tự hào lớn lao, đánh dấu một trang sử mới cho bóng bầu dục nữ Anh. Hy vọng rằng, những sự kiện sau này sẽ có sự tham gia đầy đủ hơn từ các thành viên hoàng gia, như một lời khẳng định cho tình yêu và sự ủng hộ không ngừng nghỉ mà họ dành cho thể thao và những người chơi.

Theo Express