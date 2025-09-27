Kể từ khi chính thức trở thành một thành viên của Hoàng gia Anh vào năm 2011, Vương phi xứ Wales đã trải qua một sự chuyển mình phong cách ngoạn mục mà cả thế giới phải ngưỡng mộ, và trong dòng chảy của sự phát triển đó, có một chi tiết đã được thay đổi một cách "thầm lặng" đến mức gần như không ai nhận ra, đó chính là độ dài gấu váy (hemline) của cô.

Từng là một tín đồ của những họa tiết đối chọi nhau, giày đế xuồng cao gót, và những chiếc mũ đính lông rực rỡ mang hơi hướng tuổi trẻ, nhưng theo thời gian, Kate đã khắc họa nên một dấu ấn thời trang riêng biệt, nơi sự ưu tiên về độ dài chân váy đã thay đổi hoàn toàn.

Cô bước vào tâm điểm chú ý của công chúng với bộ sưu tập những chiếc váy ngắn (mini dress) táo bạo, nhưng sau 14 năm là thành viên Hoàng gia làm việc toàn thời gian, sự thay đổi trong sở thích này không chỉ báo hiệu một sự thay đổi trong gu thẩm mỹ cá nhân mà còn là sự chỉ dấu cho vị thế đang dần được nâng cao của cô trong gia đình Hoàng gia, từ một Kate Middleton, bạn gái của Hoàng tử William, giờ đây cô đã là Vương phi xứ Wales và là người có tiềm năng trở thành Vương hậu tương lai.





Nhà tạo mẫu Oriona Robb đã đưa ra một nhận định chuyên sâu và sắc bén về sự dịch chuyển này, nhấn mạnh rằng sự thay đổi độ dài gấu váy của Kate trong những năm qua là một chi tiết nói lên rất nhiều điều; sự điều chỉnh thoạt nhìn có vẻ tinh tế này thực chất là một sự tiến hóa có tính toán và có chủ đích, một cuộc dịch chuyển khéo léo giúp cô thoát khỏi những phom dáng trẻ trung, vui tươi từng định hình tủ quần áo của mình, hướng tới một sự hiện diện tinh tế và uy nghiêm hơn rất nhiều.

Robb phân tích thêm rằng những chiếc váy có độ dài lớn hơn sẽ mang lại cảm giác điềm tĩnh và trang nhã, tạo thêm sự nghiêm túc và trọng lượng cho hình ảnh mà không hề làm giảm đi sự sang trọng vốn có đã làm nên thương hiệu của cô, đây chính là một bài học bậc thầy về cách thời trang có thể được sử dụng để báo hiệu sự trưởng thành về vai trò mà không làm mất đi dấu ấn cá nhân.

Trong bối cảnh nội bộ gia đình Hoàng gia, sự thay đổi về phong cách ăn mặc này mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, nhà tạo mẫu Oriona Robb phân tích, một chiếc gấu váy được kéo dài sẽ thể hiện sự trang nghiêm và quyền uy, định vị Kate không chỉ là một nhân vật hỗ trợ mà là một người ngày càng đóng vai trò trung tâm trong câu chuyện Hoàng gia. Sự dịch chuyển này phản ánh một người phụ nữ đang tự tin bước vào vai trò cấp cao của mình, cân bằng giữa truyền thống và sự hiện đại, đảm bảo phong cách của cô luôn cộng hưởng với cả sự liên tục của lịch sử Hoàng gia và một quyền lực thầm lặng đang dần được khẳng lập.

Để thấy rõ sự chuyển mình kinh điển này, chúng ta hãy cùng nhìn lại chặng đường thời trang qua từng cột mốc đáng nhớ về độ dài váy áo của Kate, nơi mỗi sự thay đổi về độ dài không phải là ngẫu nhiên, mà là một bước đi chiến lược đầy toan tính của một biểu tượng phong cách.





Năm 2011: Thời kỳ váy mini đầy nổi loạn

Chỉ hai tháng sau đám cưới Hoàng gia thế kỷ, Kate đã xuất hiện đầy lôi cuốn tại Giải đua ngựa Derby Festival ở trường đua Epsom với một chiếc váy mini tuyệt đẹp của thương hiệu Reiss, được khoác ngoài bằng chiếc áo khoác trắng 'Nessie' của Joseph. Đây là một trong những lần cô chọn độ dài gấu váy ngắn nhất trong suốt sự nghiệp Hoàng gia của mình.

Để kéo dài thêm phom dáng tổng thể và giữ sự trang nhã nhất định, Kate đã khéo léo kết hợp chiếc váy với quần tất màu da (flesh-hued tights) và đôi giày cao gót màu nude có đế platform – một sự lựa chọn rất thịnh hành vào thời điểm đó nhưng gần như biến mất hoàn toàn khỏi tủ đồ của cô ở hiện tại. Sự lựa chọn này đại diện cho hình ảnh một nàng dâu mới, trẻ trung và chưa hoàn toàn bị ràng buộc bởi các quy tắc truyền thống nghiêm ngặt nhất của cung điện.





Năm 2013: Dấu ấn cuối cùng của váy ngắn

Khi đến thăm Hope House, một trung tâm điều trị dành cho phụ nữ của tổ chức Action on Addiction vào năm 2013, Kate đã chọn một chiếc váy quấn mini (mini wrap dress) của Max Mara – một kiểu dáng mà chúng ta hầu như không bao giờ nhìn thấy cô mặc lại ngày nay.

Chiếc váy này vẫn còn giữ lại sự trẻ trung, thoải mái của phong cách trước khi cưới, nhưng việc chọn kiểu váy quấn (wrap dress) đã là một sự nhượng bộ tinh tế cho tính lịch sự và trang trọng hơn so với kiểu váy bodycon thuần túy. Nó đánh dấu một trong những lần cuối cùng công chúng thấy Kate mặc một chiếc váy ngắn thực sự, báo hiệu sự kết thúc của một giai đoạn phong cách và sự chuẩn bị cho một sự thay đổi lớn sắp diễn ra.





Năm 2015: Sự chuyển dịch tích cực sang phong cách Midi

Đến năm 2015, Kate đã bắt đầu ưu tiên lựa chọn phong cách midi (dài ngang bắp chân). Chiếc váy ren màu đỏ tía mà cô mặc khi chào đón Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, ông Tập Cận Bình, đến thăm Vương quốc Anh, là một thiết kế của Dolce and Gabbana với lớp ren phủ ngoài và tay áo dài trang trọng.

Chiếc váy này không chỉ mang tính biểu tượng về mặt ngoại giao mà còn là một tuyên bố thời trang rõ ràng: Kate đã chính thức đưa độ dài midi trở thành tiêu chuẩn cho các sự kiện chính thức. Độ dài này vừa kín đáo, tôn trọng, vừa giữ được sự nữ tính và hiện đại, hoàn toàn phù hợp với vai trò của một Công nương.





Năm 2018: Khẳng định vị thế với độ dài qua gối được chọn lọc

Vào năm 2018, Kate vẫn thể hiện sự yêu thích đối với váy midi. Trong hình ảnh này, cô mặc một chiếc váy dài ngang đầu gối của Jenny Packham khi đến thăm Bảo tàng Chiến tranh Hoàng gia để xem các bức thư gia đình từ Thế chiến thứ nhất.

Chiều dài chạm đầu gối này là một sự lựa chọn chiến lược, nó vẫn được xem là midi nhưng là phiên bản ngắn nhất, cho thấy sự cân bằng tinh tế giữa việc tôn trọng quy tắc Hoàng gia và việc giữ lại một chút nét năng động. Kiểu dáng này thường được Kate sử dụng cho các sự kiện ngoài trời hoặc các chuyến thăm mang tính cá nhân hơn.





Năm 2020: Tiêu chuẩn dài quá bắp chân ra đời

Đến năm 2020, Kate bắt đầu tìm kiếm những chiếc váy có gấu dài đến giữa bắp chân. Chiếc váy màu xanh ngọc lục bảo rực rỡ của thương hiệu Vampire's Wife, được mặc trong chuyến công du tới Dublin, là một ví dụ hoàn hảo về cách phong cách của cô đã tiến hóa, rời xa hoàn toàn những chiếc váy midi bó sát cơ thể. Chiếc váy này với phom dáng dài thướt tha, chất liệu bay bổng và màu sắc nổi bật, đã củng cố hình ảnh một Kate vừa thanh lịch, vừa quyền lực, một sự lựa chọn cho thấy sự tự tin và vững vàng trong vai trò của cô.





Năm 2022: Gần chạm mắt cá chân - sự thể hiện uy quyền và trang nghiêm

Chiếc áo khoác-váy (coat dress) mà Kate mặc trong buổi lễ tưởng niệm cuộc đời của Nữ hoàng quá cố tại Nhà thờ St David ở Wales đã cho thấy cô bắt đầu ưu ái những chiếc váy có gấu sát mắt cá chân hơn là đầu gối. Khi kết hợp với giày cao gót, độ dài này đã tạo nên một vẻ ngoài uy nghi, nghiêm trang và có phần vương giả hơn.

Đây là một bước tiến mang tính biểu tượng, đặc biệt trong bối cảnh tang lễ, thể hiện sự kính trọng tuyệt đối và sự nhận thức sâu sắc về vai trò mới của cô với tư cách là Vương phi xứ Wales, một người phụ nữ đã sẵn sàng gánh vác trách nhiệm của một nhân vật hàng đầu Hoàng gia.





Năm 2025: Không thỏa hiệp với độ dài dưới bắp chân

Đến mùa hè này, Kate đã hoàn toàn cam kết với phong cách váy dài ngang bắp chân (shin-skimming skirt) và dường như kiên quyết không mặc bất cứ thứ gì ngắn hơn. Chiếc váy yêu thích nhất trong năm của các chuyên gia là thiết kế màu trắng ngà của Self-Portrait, mà cô đã mặc khi tham dự trận chung kết quần vợt nữ tại Wimbledon.

Chiếc váy này với độ dài hoàn hảo và kiểu dáng tinh tế, đã hoàn thiện sự chuyển đổi phong cách của cô, biến độ dài gấu váy trở thành một quy tắc bất thành văn trong tủ quần áo Hoàng gia của cô. Sự lựa chọn này khẳng định rõ ràng: Kate đã trở thành một biểu tượng của sự trang nhã, quyền lực, sử dụng thời trang như một công cụ giao tiếp phi ngôn ngữ mạnh mẽ nhất của một Nữ hoàng tương lai.

Theo Hello