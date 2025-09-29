Trong khi Hoàng tử George được định sẵn là người kế vị ngai vàng, Công chúa Charlotte và Vương tử Louis dù cũng là con của Thân vương William và Vương phi Kate lại thường bị gán mác "người thừa", một thuật ngữ từng khiến Vương tử Harry ám ảnh đến mức phải viết hẳn cả cuốn hồi ký.





Mới đây, các chuyên gia hoàng gia đã lên tiếng hé lộ góc khuất về sự khác biệt giữa "người kế vị" và "người thừa", đồng thời chỉ ra sự thật phũ phàng: Phần lớn mâu thuẫn đều xuất phát từ tiền bạc và sự ganh tỵ . Dù vậy, có một điều chắc chắn, George gánh trọng trách ngai vàng, nhưng Charlotte và Louis cũng có thể nương tựa vào nhau để san sẻ phần áp lực vốn dĩ chẳng bao giờ công bằng trong Hoàng gia.

Theo chia sẻ với Harper's Bazaar, nhà viết tiểu sử Christopher Andersen cho biết: "Vợ chồng Thân vương William và Vương phi Kate vẫn dành tình cảm công bằng cho cả ba con, đồng thời nuôi dưỡng cá tính khác biệt của từng đứa trẻ". Ông nhấn mạnh, điểm tích cực là Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis có thể "chia sẻ gánh nặng" trong vai trò bị gọi là spares - những người luôn ở vị trí thứ yếu sau Hoàng tử George.





Robert Jobson - một cây bút hoàng gia kỳ cựu khác lại hé lộ lý do sâu xa dẫn đến những mâu thuẫn giữa "người thừa kế" và "người thừa" không gì khác ngoài… tiền bạc. Khi Hoàng tử George chính thức trở thành Thân vương xứ Cornwall, cậu sẽ sở hữu một khối tài sản khổng lồ từ công quốc này, cùng nguồn thu nhập hằng năm kếch xù. Trong khi đó, Charlotte và Louis chẳng thể nào có được mức đãi ngộ tương đương.

"Rất nhiều chuyện xoay quanh tiền bạc, sự ghen tỵ và vị trí trong gia tộc. Ai đó sẽ phải là người đứng đầu, và đó chính là luật chơi. Vương miện đội trên đầu luôn nặng nề", Jobson nói thêm.





Điều này từng được chính Vương tử Harry mô tả rõ trong hồi ký Spare, nơi anh tiết lộ sự cay đắng khi luôn bị coi là "người dự phòng". Tuy nhiên, khác với thế hệ trước, Thân vương William và Vương phi Kate đang nỗ lực hết sức để ba con George, Charlotte và Louis đều cảm thấy mình được yêu thương, thay vì chỉ có một người duy nhất mang trọng trách còn những người khác thì lạc lõng.

Ở tuổi thơ Hoàng gia, có lẽ Charlotte và Louis may mắn hơn Harry thuở nào: Họ có nhau để chia sẻ, để nương tựa và để đối mặt với những bất công vốn dĩ khó tránh trong một gia đình đội vương miện.

