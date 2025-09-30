Từ xưa, người Việt đã quen bài trí nhà cửa theo cảm quan hài hòa giữa công năng và cảm xúc. Ngày nay, khi không gian sống thu hẹp, một chiếc ghế bỗng trở thành điểm nhấn nhỏ mà có võ. Màu ghế không chỉ quyết định bầu không khí của căn phòng, nó còn gợi mở thái độ sống: Vui tươi hay trầm tĩnh, hướng ngoại hay tập trung, cần sưởi ấm cảm xúc hay kích hoạt năng lượng làm việc.

Bài viết này gợi ý ba màu ghế được coi là cát tường trong văn hóa Á Đông gồm đỏ, xanh lá và vàng, kèm theo cách ứng dụng gần gũi trong nhà phố và căn hộ hiện đại. Độc giả có thể linh hoạt tùy cơ địa không gian, thói quen sinh hoạt và cả ngũ hành bản mệnh để chọn sắc ghế phù hợp, sao cho mỗi lần ngồi xuống đều thấy êm ái trong lòng, nhẹ nhàng trong đầu và hứng khởi cho những kế hoạch mới.





1. Ghế đỏ

Ghế đỏ được xem là biểu tượng của sinh khí và tài lộc. Thuộc hành Hỏa trong hệ ngũ hành, gam đỏ đánh thức cảm hứng, xóa nhòa cảm giác uể oải và làm ấm căn phòng chỉ trong một ánh nhìn. Đặt một chiếc ghế đỏ ở sảnh nhỏ hay góc trò chuyện, bạn sẽ thấy không khí như bừng sáng, câu chuyện rôm rả hơn, cuộc gặp gỡ bớt ngại ngần. Với những ai làm nghề sáng tạo, ghế đỏ còn giúp tăng mức độ tập trung trong các buổi họp ngắn, đặc biệt là khi cần thuyết trình hoặc thương thảo.

Tuy vậy, đỏ là gam mạnh. Nếu lạm dụng sẽ gây chói mắt và tạo cảm giác căng thẳng. Bí quyết là giữ đỏ ở vai trò điểm xuyết thay vì phủ toàn bộ. Một chiếc ghế bành đỏ cạnh kệ sách màu gỗ nhạt, thêm chiếc gối tựa be hoặc kem, là đủ để cân bằng mà vẫn rực rỡ. Trong phòng ăn, có thể phối hai ghế đỏ với bốn ghế trung tính để giữ nhịp hài hòa. Ở văn phòng gia đình, ghế đỏ nên đặt xa màn hình máy tính và nhận ánh sáng ấm, tránh phản chiếu gắt.





2. Ghế xanh lá

Ghế xanh lá đại diện cho sự điều hòa và phục hồi. Thuộc hành Mộc, xanh lá mang cảm giác dịu mát như một khu vườn nhỏ trú ẩn giữa phố thị. Với gia đình có người lớn tuổi hoặc trẻ nhỏ, đặt ghế xanh ở ban công, góc đọc hoặc cạnh cửa sổ hướng nắng sáng giúp giảm căng thẳng, ổn định tâm trạng và khuyến khích các cuộc trò chuyện nhẹ nhàng.

Gam xanh lá cũng rất hợp với không gian tiếp khách gia đình, nơi sự êm dịu và tự nhiên luôn dễ kết nối mọi lứa tuổi. Tuy nhiên, khi cần kích hoạt nhịp độ công việc, xanh lá đôi khi quá hiền. Lúc đó chỉ cần thêm một nguồn sáng có nhiệt độ màu ấm, một tấm thảm có họa tiết hình học hoặc một chiếc bàn phụ tông gỗ sồi, toàn bộ góc xanh sẽ bừng nhịp mà không mất đi sự an yên vốn có.





3. Ghế màu vàng

Ghế vàng là sắc độ của ấm áp và cởi mở. Thuộc hành Thổ, vàng có khả năng làm mềm không khí, tăng tính gắn kết trong những buổi họp mặt gia đình hay những cuộc tiếp khách thân mật. Một chiếc ghế vàng ở phòng khách ngay cạnh bàn trà giúp không gian trở nên tươi sáng và dễ gần.

Trong phòng ngủ, ghế vàng ở chân giường kiêm chỗ đọc sách cuối ngày có thể tạo cảm giác thư thái trước khi ngủ. Dẫu vậy, vàng cũng là gam dễ khiến tâm trạng "bay bổng" quá mức nếu dùng trong khu vực cần sự kỷ luật cao. Nơi dành cho học tập và làm việc dài giờ nên ưu tiên tông vàng nhạt phối cùng be, xám ấm và bề mặt gỗ mịn để giữ độ tập trung.

Khi đã nắm tinh thần của ba màu chủ đạo, câu chuyện tiếp theo là chọn chất liệu và kiểu dáng cho đúng ngữ cảnh sống. Ghế đỏ nếu là da mềm hoặc nỉ nhung mịn sẽ cho cảm giác sang và trầm, hợp phong cách bán cổ điển lẫn hiện đại tối giản. Ghế xanh lá rất hợp vải bố, canvas hoặc vải dệt thô vì giữ được sắc xanh tự nhiên và cảm giác mộc. Ghế vàng nên ưu tiên bề mặt mờ như vải nỉ hoặc da lộn, tránh bóng quá sẽ thành lòe loẹt. Hình khối cũng quan trọng không kém.

Dáng ghế bo tròn luôn mang lại cảm giác thân thiện và an toàn cho nhà có trẻ. Dáng ghế vuông vức hợp với phòng làm việc nhờ nhịp thẳng thớm của đường nét. Những chi tiết kim loại nhỏ ở chân ghế hay đinh tán dùng vừa phải sẽ làm không gian có chiều sâu mà không gây ồn ào thị giác.





Ứng dụng màu sắc ghế để nâng cao tài lộc trong nhà

Nhiều gia chủ quan tâm đến yếu tố ngũ hành cá nhân. Dưới đây là cách gợi ý ứng dụng sao cho gần gũi và thực tế. Người cảm thấy hành Mộc trong mình còn yếu có thể ưu tiên ghế xanh lá đậm phối đệm nhạt có hoa văn gân sóng như những vệt nước, đặt gần cây cảnh lá lớn để tăng cảm giác sinh trưởng.

Người muốn khơi mạnh hành Hỏa có thể chọn ghế đỏ rượu vang, điểm thêm chi tiết kim loại tinh tế ở tay vịn để tạo cảm giác chỉn chu và quyền lực, ban đêm bật đèn vàng rải nhẹ để ánh sáng như bập bùng đốm lửa. Ai cảm thấy hành Thổ còn mỏng có thể tìm ghế vàng hổ phách với bề mặt gợi chất đá, thêm chi tiết tròn bằng đồng trên thân ghế để biểu đạt sự vững chãi của đất, đệm ngồi có thể dùng hạt tự nhiên như quyết minh tử trong ruột đệm tượng trưng cho mùa màng đầy đủ.

Những người cần làm vững hành Kim có thể chọn khung ghế hợp kim chắc khỏe, bọc nệm xám bạc dịu, tay vịn có gắn trụ pha lê nhỏ để gợi cảm giác sáng sủa và mạch lạc, ghế đặt trên mặt đá tự nhiên sẽ tăng độ trang trọng. Với người muốn làm đầy hành Thủy, ghế vải xanh chàm chuyển sắc từ đậm sang nhạt, lưng ghế uốn lượn như gợn sóng, đệm mút dày tượng trưng cho hồ chứa năng lượng, vị trí đẹp là gần bể cá hoặc tiểu cảnh nước để luôn có chuyển động của thủy khí.

Bố cục trong nhà cần sự tiết chế. Quy tắc an toàn là mỗi phòng chỉ chọn một sắc chủ đạo cho ghế và dùng hai sắc trung tính để cân bằng. Ví dụ phòng khách có ghế bành đỏ thì sofa chính nên là xám nhạt và thảm be để mắt được nghỉ ngơi. Ban công dùng ghế xanh thì chậu cây nên đi theo những họa tiết lá to, hạn chế thêm nhiều đồ trang trí vụn vặt để giữ độ thở cho không gian. Phòng ngủ có ghế vàng thì ga giường trắng hoặc xám ấm sẽ tạo nền dịu, rèm nên là vải thô mờ để ánh sáng vào vừa đủ.





Vị trí đặt ghế hợp phong thủy

Bên cạnh màu sắc, vị trí đặt ghế cũng góp phần định hình cảm xúc sống. Ghế đỏ nên đặt nơi đón người, như cạnh cửa ra vào hoặc góc đối diện sofa, để thu hút sự chú ý và khơi mở câu chuyện. Ghế xanh hợp nơi nghỉ như dưới ô cửa sổ có nắng sáng hoặc góc đọc sách nhìn ra mảng xanh, chỉ cần một chiếc đèn sàn sáng mềm là đủ cho những giờ tĩnh lặng.

Ghế vàng nên nằm ở trung tâm sinh hoạt, gần bàn trà hoặc cạnh kệ tivi, nơi mọi thành viên dễ chạm mặt và trò chuyện. Nếu dùng ghế làm điểm nhấn cho phòng làm việc, hãy chú ý khoảng cách. Đỏ nên ở xa tầm nhìn trực diện để tránh kích thích quá mức. Vàng nên tiết chế trong những ngày cần tập trung sâu. Xanh có thể xuất hiện ở ghế phụ, nơi ta nghỉ mắt giữa các phiên làm việc.

Chăm sóc và vệ sinh cũng là phần không thể bỏ qua để giữ màu bền đẹp. Ghế da đỏ nên lau bằng khăn mềm hơi ẩm, tránh hóa chất mạnh làm phai màu. Ghế vải xanh cần được hút bụi định kỳ và phơi nắng nhẹ để khử mùi. Ghế vàng bề mặt giả đá hoặc da lộn nên tránh nước đổ trực tiếp, khi dính bẩn cần xử lý ngay bằng khăn vi sợi. Một chiếc ghế đẹp không chỉ nhờ màu, nó còn đẹp nhờ được yêu thương gìn giữ mỗi ngày.

Cuối cùng, hãy nhớ rằng mỗi gia đình là một câu chuyện riêng. Đừng vội ép mình theo khuôn mẫu. Nếu bạn sống cùng ông bà chuộng yên tĩnh, hãy ưu tiên xanh và vàng nhạt để không gian bình hòa. Nếu nhà có nhiều buổi tiệc nhỏ, một chấm đỏ ở phòng khách sẽ khiến bữa tiệc thêm rộn ràng. Nếu bạn làm việc tự do và hay mệt mỏi vì deadline, một chiếc ghế xanh ở góc nghỉ sẽ là nơi hít một hơi thật sâu trước khi quay lại đường đua. Màu ghế, xét đến cùng, là cách bạn đối thoại với chính mình và với những người mình yêu thương. Chọn một sắc màu, đặt vào một góc nhà, và để mỗi lần ngồi xuống là một lần nạp lại năng lượng cho hành trình sống.

(Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm)