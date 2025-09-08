Mới đây, giáo sư Franklin Joseph, chuyên gia về Nội tiết và Tiểu đường tại Anh đã chia sẻ trên báo Mirror về một số thói quen có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư nhưng nhiều người mắc phải.

Người có nguy cơ mắc ung thư cao thường có 3 thói quen

1. Tiêu thụ đồ uống có đường

Giáo sư Joseph giải thích: “Nhiều người cho rằng đồ uống có đường như nước ngọt có ga vô hại nếu uống với lượng vừa phải. Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy lượng đường dư thừa do tiêu thụ các loại đồ uống này có thể dẫn đến tình trạng tăng cân, kháng insulin và viêm nhiễm - tất cả đều là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc ung thư”.

Vị chuyên gia nhấn mạnh rằng chế độ ăn nhiều đường bổ sung và carbohydrate tinh chế có liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc ung thư ruột và ung thư tuyến tụy. Do đó, giáo sư Joseph khuyến cáo mọi người nên thực hiện các thay đổi nhỏ như hạn chế tiêu thụ đồ uống có đường và chuyển sang uống nước lọc, nước trái cây hoặc trà không đường có thể giảm thiểu nguy cơ mắc ung thư.

Chế độ ăn nhiều đường bổ sung có liên quan trực tiếp đến nguy cơ mắc ung thư ruột và ung thư tuyến tụy.

2. Lạm dụng rượu bia

Theo giáo sư Joseph, rượu bia và đồ uống có cồn là một trong những yếu tố nguy cơ gây ung thư nhưng dễ bị mọi người bỏ qua.

“Tiêu thụ rượu thường xuyên, dù chỉ với một lượng nhỏ, cũng làm tăng nguy cơ mắc các bệnh ung thư như ung thư vú, ung thư gan và ung thư thực quản. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, rượu vẫn được nhiều người tiêu thụ và dường như mọi người đã quên mất rằng loại đồ uống này có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư”, giáo sư Joseph cho hay.

Ông cho biết mọi người không nhất thiết phải cai hoàn toàn rượu bia nhưng nên giới hạn uống vài ly mỗi tuần và hạn chế uống quá thường xuyên. Điều này có thể tạo ra sự khác biệt lớn đối với sức khỏe của mọi người.

Tiêu thụ đồ uống có cồn làm tăng nguy cơ mắc nhiều loại ung thư.

3. Ăn khuya và lười vận động

Một yếu tố khác có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư là thói quen ăn khuya. Giáo sư Joseph giải thích: “Cơ thể chúng ta có nhịp sinh học và việc ăn khuya sẽ làm gián đoạn cơ chế tự nhiên này của cơ thể. Nhịp sinh học bị gián đoạn hoặc phá vỡ có liên quan tới việc tăng nguy cơ mắc béo phì và dễ dẫn đến các rối loạn chuyển hóa, từ đó làm tăng nguy cơ mắc ung thư.”

Bên cạnh đó, lối sống ít vận động kết hợp với thói quen ăn khuya cũng có tác động đáng kể đến cơ thể. “Ngồi lâu không chỉ ảnh hưởng tới cân nặng mà còn làm thay đổi nồng độ hormone, giảm khả năng điều hòa đường huyết và gia tăng tình trạng viêm nhiễm và “dẫn lối” cho ung thư”, chuyên gia tiết lộ.

Giáo sư Joseph khuyến cáo: “Việc tăng cường vận động, ngay cả những hoạt động ngắn hạn như đứng dậy đi lại sau 1 giờ ngồi hoặc trong những lúc nghỉ ngơi cũng có thể giúp mọi người giảm nguy cơ mắc ung thư”.

Ăn khuya có thể làm tăng nguy cơ mắc ung thư.

Những thay đổi nhỏ có tác động lớn

Giáo sư Joseph cho biết nhiều người thường đánh giá thấp tác dụng của các thay đổi nhỏ trong lối sống hàng ngày với nguy cơ mắc ung thư.

Tuy nhiên, theo chuyên gia, thực tế, mọi người không cần thay đổi quá nhiều. Chỉ cần cắt giảm đồ uống có đường, chú ý tới tần suất là lượng rượu bia tiêu thụ, tránh ăn vặt đêm khuya và vận động nhiều hơn trong ngày đã có thể giúp giảm nguy cơ ung thư và kiểm soát cân nặng. Giáo sư Joseph nhấn mạnh, đây đều là những điều đơn giản, tiết kiệm thời gian, không cần đến thực phẩm bổ sung đắt tiền hay chế độ ăn kiêng theo trào lưu và hầu hết mọi người đều có thể làm được.

“Điều quan trọng là sự kiên trì. Mọi người nghĩ rằng giảm nguy cơ mắc ung thư là điều nằm ngoài tầm kiểm soát, nhưng lối sống đóng vai trò rất lớn. Bằng cách nhận thức được những thói quen xấu làm tăng nguy cơ mắc ung thư, mọi người hoàn toàn có thể phòng bệnh hiệu quả từ sớm và bảo vệ sức khỏe của bản thân”, giáo sư Joseph chia sẻ.