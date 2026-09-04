Người đàn ông 54 tuổi tử vong khi đang tắm, bác sĩ chỉ thẳng thói quen "cực độc" ít ai ngờ

Sau khi đi bộ ngoài trời về, người đàn ông 54 tuổi ở Nam Kinh, Trung Quốc vào phòng tắm như thói quen. Không ai nghĩ đây lại là lần cuối ông bước vào nhà tắm. Cụ thể, ông Zhou, 54 tuổi, có tiền sử cao huyết áp và mới nghỉ hưu được khoảng 6 tháng. Dù vẫn uống thuốc đều đặn và sức khỏe nhìn chung ổn định, ông cùng gia đình không nghĩ bệnh nền có thể khiến những thói quen sinh hoạt hằng ngày trở thành yếu tố nguy cơ.

Mỗi sáng, ông thường đi bộ ra chợ. Sau khi trở về, cơ thể đẫm mồ hôi do thời tiết oi nóng. Vì cảm thấy khó chịu, ông thường đi tắm ngay, thậm chí sử dụng nước nóng.

Một ngày, khi vợ đang làm việc dưới bếp, bà phát hiện chồng ở trong phòng tắm khá lâu. Gọi nhiều lần không thấy trả lời, bà vội mở cửa và phát hiện ông nằm bất tỉnh trên sàn. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, các bác sĩ xác định ông bị nhồi máu não cấp tính và không qua khỏi.

Câu chuyện khiến gia đình ông bàng hoàng bởi việc tắm sau khi đi chợ về vốn đã trở thành thói quen hằng ngày.

Ảnh minh họa

Bác sĩ Luo Zhengxiang, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh, Bệnh viện Não Nam Kinh chia sẻ với Sohu cơ thể vừa vận động hoặc ở ngoài trời nóng đang trong trạng thái điều hòa nhiệt độ mạnh. Khi đó, mạch máu ngoài da giãn ra để tăng khả năng tản nhiệt. Việc tiếp xúc đột ngột với nước quá nóng hoặc quá lạnh có thể khiến huyết áp và tuần hoàn thay đổi nhanh, đặc biệt đáng lưu ý ở người lớn tuổi hoặc có bệnh tim mạch, tăng huyết áp.

Bác sĩ cảnh báo 3 thời điểm không nên vội đi tắm

Ngay sau khi vận động mạnh: Thứ nhất, ngay sau khi vận động mạnh hoặc đi ngoài trời nắng. Khi nhịp tim còn cao và cơ thể chưa trở về trạng thái ổn định, nên nghỉ ngơi, lau khô mồ hôi và bổ sung nước trước khi tắm.

Tắm với nước quá nóng hoặc quá lạnh: Thứ hai, tắm với nước quá nóng hoặc quá lạnh. Nhiệt độ nước thay đổi đột ngột có thể tác động đến mạch máu và huyết áp. Người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp càng nên tránh những thay đổi nhiệt độ quá mức.

Tắm khi quá đói hoặc ngay sau khi ăn quá no: Thứ ba, tắm khi quá đói hoặc ngay sau khi ăn quá no. Những thời điểm này có thể làm tăng nguy cơ chóng mặt, tụt huyết áp hoặc khó chịu, đặc biệt ở người có sức khỏe yếu.

Các chuyên gia khuyến nghị nên chọn nước ấm vừa phải, tắm trong thời gian hợp lý và đảm bảo phòng tắm thông thoáng. Người cao tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch, huyết áp cũng không nên khóa cửa phòng tắm quá kín để người thân có thể hỗ trợ khi xảy ra sự cố.

Điều quan trọng là không nên xem việc tắm là nguyên nhân duy nhất gây đột quỵ. Tuy nhiên, với người có bệnh nền, việc tắm trong lúc cơ thể đang quá nóng, quá mệt hoặc tiếp xúc với nhiệt độ nước quá chênh lệch có thể làm tăng gánh nặng lên hệ tuần hoàn. Chủ động tránh những tình huống này là cách đơn giản để giảm rủi ro không đáng có.

Bác sĩ chỉ cách tắm đúng để bảo vệ sức khỏe mỗi ngày

Để hạn chế những sự cố đáng tiếc trong phòng tắm, đặc biệt ở người trung niên, cao tuổi hoặc có bệnh nền tim mạch, bác sĩ khuyến cáo, theo China Times.

Không tắm ngay sau khi vận động hoặc đi ngoài trời nắng: Hãy nghỉ khoảng 10-20 phút, lau khô mồ hôi và uống nước để cơ thể hạ nhiệt, nhịp tim ổn định rồi mới tắm.

Tránh nước quá nóng hoặc quá lạnh: Nên dùng nước ấm vừa phải, khoảng 37-40 độ C. Thời gian tắm nên duy trì khoảng 10-15 phút, tránh ngâm mình quá lâu.

Không tắm khi cơ thể đang quá mệt: Đặc biệt sau khi vận động mạnh, vừa ăn quá no hoặc đang đói, nên chờ cơ thể ổn định rồi mới vào phòng tắm.

Đảm bảo an toàn trong phòng tắm: Có thể uống một chút nước trước khi tắm, giữ phòng thông thoáng và không khóa cửa quá kín. Người lớn tuổi hoặc người có bệnh nền nên cho người thân biết khi đi tắm để được hỗ trợ kịp thời nếu xuất hiện chóng mặt, khó thở hoặc đau ngực.

Tắm bao nhiêu lần một tuần là tốt nhất cho sức khỏe?

Tắm giúp loại bỏ mồ hôi, bụi bẩn và tế bào da chết, nhưng tắm quá nhiều chưa chắc tốt cho cơ thể. Tần suất phù hợp phụ thuộc vào tình trạng da, mức độ vận động và thời tiết.

Theo các chuyên gia da liễu, mỗi ngày tắm một lần là mức phù hợp với phần lớn mọi người. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể cần điều chỉnh:

Người thường xuyên tập thể thao: Sau khi tập luyện, nên nghỉ ngơi một lúc để cơ thể hạ nhiệt, nhịp tim và nhịp thở trở về trạng thái ổn định rồi mới tắm. Tránh tắm ngay khi còn đang đổ nhiều mồ hôi hoặc thở gấp. Nếu tập luyện 2 lần/ngày, có thể tắm 2 lần nhưng nên tránh nước quá nóng và thời gian tắm quá lâu.

Người có da dầu hoặc dễ nổi mụn: Tắm hằng ngày, đặc biệt sau khi tập luyện, giúp làm sạch mồ hôi và dầu thừa, hạn chế tình trạng bít tắc lỗ chân lông.

Người có làn da khô, nhạy cảm: Không nhất thiết phải tắm mỗi ngày nếu cơ thể không đổ nhiều mồ hôi. Tắm quá thường xuyên có thể làm mất lớp dầu tự nhiên bảo vệ da, khiến da khô và dễ kích ứng.

Người lớn tuổi: Khi tuổi tác tăng, da thường tiết ít dầu hơn và dễ bị khô. Vì vậy, tắm quá nhiều lần trong ngày có thể khiến da ngứa, bong tróc hoặc kích ứng.

Khi thời tiết nóng ẩm: Có thể cần tắm thường xuyên hơn do cơ thể tiết nhiều mồ hôi. Tuy nhiên, vẫn nên ưu tiên nước ấm vừa phải và tránh chà xát da quá mạnh.

Khi trời lạnh, hanh khô: Có thể giảm tần suất tắm nếu da bắt đầu khô, ngứa hoặc bong tróc. Đây là dấu hiệu cho thấy hàng rào bảo vệ da có thể đang bị ảnh hưởng.