Anh Trần, 30 tuổi, sống tại Đài Loan (Trung Quốc), cũng luôn đặt mục tiêu giữ cơ thể ở trạng thái tốt nhất. Sau mỗi buổi tập nặng, anh tìm cách bổ sung protein và kiểm soát lượng đường trong khẩu phần.



Sữa đậu nành không đường nhanh chóng trở thành lựa chọn yêu thích của anh. Nam huấn luyện viên cho rằng đây là thức uống giàu protein thực vật, không chứa đường bổ sung và phù hợp với chế độ tập luyện.

Ban đầu từ việc uống một lượng vừa phải, anh dần tăng lượng tiêu thụ lên tới 2,5 lít mỗi ngày. Thậm chí, anh gần như loại bỏ nước lọc và sử dụng sữa đậu nành như nguồn chất lỏng chính.

"Tôi nghĩ mình đang đầu tư cho sức khỏe. Càng uống nhiều, tôi càng có thể giữ cơ mà không tăng mỡ", anh Trần chia sẻ với Men's Health.

Sau một thời gian uống sữa đậu nành kết quả lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng. Chỉ một tháng sau khi uống sữa đậu nành, cân nặng của anh tăng thêm 3 kg. Vùng bụng vốn săn chắc bắt đầu tích mỡ, trong khi tình trạng đầy hơi, chướng bụng xuất hiện thường xuyên. Anh cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, thiếu tỉnh táo và hiệu suất tập luyện giảm sút.

Ảnh minh họa.

Lo ngại sức khỏe có vấn đề, anh quyết định đến bệnh viện kiểm tra, kết quả kiểm tra cho thấy anh có gan nhiễm mỡ, men gan tăng và các chỉ số liên quan đến chức năng thận bất thường. Những kết quả này khiến nam huấn luyện viên bất ngờ bởi trước đó anh vẫn duy trì việc tập luyện đều đặn và tin rằng chế độ ăn của mình rất "lành mạnh".

Trao đổi về trường hợp trên, chuyên gia dinh dưỡng Lưu Diệc Lý ở Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng vấn đề không nằm ở việc sữa đậu nành là thực phẩm "xấu", mà ở lượng tiêu thụ quá lớn và cách sử dụng không hợp lý.

Sữa đậu nành vẫn cung cấp năng lượng. Vì vậy, nếu uống tới vài lít mỗi ngày nhưng không tính lượng calo này vào tổng khẩu phần, cơ thể hoàn toàn có thể nhận lượng năng lượng vượt quá nhu cầu.

Phần năng lượng dư thừa, nếu kéo dài, có thể góp phần làm tăng cân và tích tụ mỡ, trong đó có mỡ nội tạng và mỡ gan.

Bên cạnh đó, việc dùng một loại đồ uống để thay thế hoàn toàn nước lọc cũng khiến chế độ dinh dưỡng trở nên mất cân đối. Với người tập luyện cường độ cao, nhu cầu nước và điện giải cần được tính toán dựa trên mức độ vận động, thời tiết và tình trạng cơ thể thay vì chỉ dựa vào một loại thức uống.

Chuyên gia nói 4 điều cần lưu ý khi uống sữa đậu nành

Không nên uống nước đậu nành như nước lọc

Sữa đậu nành là một loại thực phẩm, không phải nước lọc. Ngoài nước, nó còn chứa protein, chất béo, carbohydrate và năng lượng. Uống một lượng lớn mỗi ngày có thể khiến tổng lượng calo nạp vào tăng đáng kể. Với người đang giảm cân hoặc siết mỡ, đây là yếu tố đặc biệt cần lưu ý. Sữa đậu nành cũng chứa các thành phần có thể gây đầy hơi, khó chịu đường tiêu hóa ở một số người nếu sử dụng quá nhiều.

Không nên "thần thánh hóa" một nguồn protein

Theo chuyên gia sữa đậu nành có thể góp phần cung cấp protein cho người tập luyện, nhưng không nên trở thành nguồn đạm duy nhất. Một chế độ ăn hợp lý nên đa dạng nguồn protein, kết hợp các nhóm thực phẩm khác nhau để cung cấp đầy đủ amino acid, vitamin và khoáng chất. Đặc biệt, người tập gym cần quan tâm đến tổng lượng protein và tổng năng lượng trong cả ngày, thay vì chỉ tập trung vào một loại thực phẩm.

Sữa đậu nành không phải lúc nào cũng tương đương sữa bò về canxi

Một số sản phẩm được bổ sung canxi có thể cung cấp lượng canxi đáng kể, trong khi sữa đậu nành tự làm hoặc một số loại không tăng cường vi chất có thể chứa ít canxi hơn. Vì vậy, nếu sử dụng sữa đậu nành thay sữa bò, người dùng nên đọc bảng thành phần và chủ động bổ sung các nguồn canxi khác trong chế độ ăn.

Nên chọn sản phẩm an toàn và sử dụng đúng cách

Với sữa đậu nành tự làm, đậu nành cần được chế biến đúng cách trước khi sử dụng. Đậu nành sống chứa một số hợp chất có thể gây khó chịu tiêu hóa và cần được xử lý bằng nhiệt thích hợp. Nếu sử dụng sữa đậu nành đóng hộp hoặc đóng chai, nên ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, kiểm tra lượng đường, protein và năng lượng trên nhãn.

Sau khi đến viện khám và được cảnh báo, anh Trần đã ngừng sử dụng sữa đậu nành thay nước lọc, đồng thời điều chỉnh lại khẩu phần ăn và lượng calo nạp vào. Anh tiếp tục tập luyện nhưng chú trọng hơn đến sự cân bằng giữa các nhóm thực phẩm và lượng nước cần thiết mỗi ngày.

Theo HK01 sau hơn hai tháng điều chỉnh chế độ sinh hoạt dưới sự theo dõi của nhân viên y tế, các chỉ số sức khỏe của anh có xu hướng cải thiện và vóc dáng cũng dần trở lại.